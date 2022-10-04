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Після жнив треба акуратно призвати людей і уточнити все у військкоматах, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав по завершенні жнив "акуратно призвати людей", щоб уточнити у військкоматах всі дані.

Слова Лукашенка цитують білоруські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лукашенко запевнив, що "нам немає потреби оголошувати мобілізацію", але "як тільки у Росії оголосили мобілізацію, ми бачимо, які там недоліки".

Союзник російських окупантів сказав: "Це для нас урок: треба в кожному районі без жодного ґвалту, без шуму, – те, що я вам і доручав... Закінчаться жнива, акуратно треба призвати в районі людей, подивитися їх наявність і уточнити всі наші матеріали, списки та документи у військкоматах".

За словами диктатора, "це у жодному разі не стосується мобілізації" і "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати".

Також читайте: Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України: "Але своїх військових ми нікуди не посилаємо". ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
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04.10.2022 15:36
+17
Ще є дурні які вам вірять ? Перед 24 лютого міністр оборони і начальник прикордонної служби білорусі клялись честю офіцера і здоров'ям дітей, що нападу з білорусі на Україну не може бути і ніколи не буде...
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04.10.2022 15:38
+13
Таракан не перекручивай, "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати" это их тут нахрен убьют и закопают.
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04.10.2022 15:38
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Шойгу:

- А Лиман - это Россия?

Герасимов:

- Уже опять нет.
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04.10.2022 15:34 Відповісти
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04.10.2022 15:36 Відповісти
Аккуратненько надо, аккуратненько так...

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04.10.2022 15:37 Відповісти
Таракан не перекручивай, "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати" это их тут нахрен убьют и закопают.
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04.10.2022 15:38 Відповісти
По бульбашiвськi це так i звучить- тут переклад не точний..
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04.10.2022 16:11 Відповісти
Ще є дурні які вам вірять ? Перед 24 лютого міністр оборони і начальник прикордонної служби білорусі клялись честю офіцера і здоров'ям дітей, що нападу з білорусі на Україну не може бути і ніколи не буде...
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04.10.2022 15:38 Відповісти
******* таракан вусатий як дише!
Через тиждень і в них почнеться мобілізація!
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04.10.2022 15:38 Відповісти
Думаю, що все таки ні. Лука добре пам'ятає серпень 2020 року... повторення він точно не хоче.
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04.10.2022 16:23 Відповісти
Коли цей придурок вже здохне?
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04.10.2022 15:40 Відповісти
"...закінчаться жнива..." - жнива, це коли щось косять. Вже жовтень, ну, хіба що коноплю десь покосити. Чи це він про бульбу? Вони її косять? Чи це так google translate так накосячив? Чи лукашенко таки курнув скошеної конопельки? Таки 3,14зда їм - розумом поїхали. Вродило, ***...
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04.10.2022 15:45 Відповісти
спочатку акуратно призвати, а потом - жнива

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04.10.2022 15:53 Відповісти
В мене аж два племінника - лади в Кобріне обретаються.Алкаши,як і їх папа, 68 літній штурман гвінтокрила -афганец,кінчав ХВАТУ.Вси агресівней самого Луки.Мати з харківщини відмовилась розмовляти з дочкою,бо вона кончена путіністка.
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04.10.2022 15:46 Відповісти
У них там что вся срана в поле ****** чтоли?
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04.10.2022 15:46 Відповісти
Так жнива ж, картопля заколосилась
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04.10.2022 15:51 Відповісти
Грибний сезон..
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04.10.2022 16:14 Відповісти
А обмолотить?
Сильно не спеши, Таракаша!
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04.10.2022 15:46 Відповісти
У калхозенфюрера усе ідеально, недоліки то у расєї та решті світу...)))
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04.10.2022 15:57 Відповісти
Ага, я ни такая - я жду трамвая.
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04.10.2022 15:58 Відповісти
лукашенко признав що росія посилає солдат вбивати людей
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04.10.2022 16:02 Відповісти
Я не в курсі, але поверхнево відомо про 451 тип або вид, різновид шизофренії...тут ще ось людство дочекалось....о *******
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04.10.2022 16:14 Відповісти
Аккуратно достал ножичек, раскрыл, протёр, превентивно сложил ножичек и положил в карман. Потому что у противника ствол.
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Ну-ну, жнивуйте... Дивіться щоб голодними не лишилися. Минулого року від нас везли
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Путин приказал Луке начинать мобилизацию. А то обычным минетом не обойдётся.
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04.10.2022 16:39 Відповісти
Лука,як тільки рипнетесь на нашу територію,там же і поляжете всі. Без варіантів.
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04.10.2022 17:33 Відповісти
Два престарелых кровавых епанатика стали за спинами своих народов.
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04.10.2022 17:39 Відповісти
Выпей яда тварь!!! Ну да, тут как раз все правильно!!!
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04.10.2022 18:12 Відповісти
Ты бы дубодел совхозный не о жатве думай и призыве--- а кто сеять останется к весне? А то будет как в старой поговорке--- выйдешь в поле ты посрать, далеко тебя видать!
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04.10.2022 18:37 Відповісти
розклад диктатора:
1. пообідати
2. захопити світ
3. сходити в магазин
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04.10.2022 20:03 Відповісти
Ща Беларусы свалят за 2 дня из страны
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04.10.2022 21:26 Відповісти
 
 