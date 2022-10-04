Мобілізовані росіяни вже на півдні, вони не підготовлені та почали здаватися в полон, - ОК "Південь"
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На південному напрямку вже з’явилися мобілізовані в Росії резервісти, вони не пройшли необхідної підготовки і вже почали здаватися в полон.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
"Кількість ми знаємо, але це тільки для нас. Вони з'явилися, вони не підготовлені, але цілком імовірно, що вони можуть готуватися безпосередньо на позиціях", - зазначила вона.
Гуменюк додала, що українські військові можуть стежити за цим процесом завдяки руху опору, який дає відповідну інформацію.
"Ми за ними ретельно слідкуємо та проводимо серед них ту ж інформаційну кампанію про те, щоб "не бруднивши" руки кров'ю, вони могли скласти зброю і перейти в "обмінний фонд", - додала речниця ОК "Південь".
За її словами, випадки здачі в полон вже є, поки що вони не дуже масові, але й кампанія розпочалася порівняно недавно.
"Є звернення і від підрозділів, і індивідуальні", - розповіла Гуменюк.
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Значить, вони й без необхідної підготовки самі вміють здаватися в полон!
Ги-ги..
https://twitter.com/i/status/1577257105538416641
Добровольно сдалось 5000 рашистов.
***** 70 річне, само однією ногою в могилі, тому і тягне рашистів за собою!!