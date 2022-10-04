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Мобілізовані росіяни вже на півдні, вони не підготовлені та почали здаватися в полон, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

На південному напрямку вже з’явилися мобілізовані в Росії резервісти, вони не пройшли необхідної підготовки і вже почали здаватися в полон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Кількість ми знаємо, але це тільки для нас. Вони з'явилися, вони не підготовлені, але цілком імовірно, що вони можуть готуватися безпосередньо на позиціях", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що українські військові можуть стежити за цим процесом завдяки руху опору, який дає відповідну інформацію.

"Ми за ними ретельно слідкуємо та проводимо серед них ту ж інформаційну кампанію про те, щоб "не бруднивши" руки кров'ю, вони могли скласти зброю і перейти в "обмінний фонд", - додала речниця ОК "Південь".

За її словами, випадки здачі в полон вже є, поки що вони не дуже масові, але й кампанія розпочалася порівняно недавно.

"Є звернення і від підрозділів, і індивідуальні", - розповіла Гуменюк.

Також читайте: Мобілізованих направлять до зони "спецоперації" разом із задіяними там підрозділами, вдалося мобілізувати вже понад 200 тис. осіб, - Шойгу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
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04.10.2022 15:57
+18
З почином чмобіки.
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04.10.2022 15:37
+14
Полон у нас кращий за кацапський курорт. Треба брати поменше полонених, щоб боялись йти.
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04.10.2022 15:38
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З почином чмобіки.
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04.10.2022 15:37 Відповісти
Полон у нас кращий за кацапський курорт. Треба брати поменше полонених, щоб боялись йти.
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04.10.2022 15:38 Відповісти
А Хаймарси нам для чого? Чи ти хочеш годувати це бидло за наш рахунок?
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04.10.2022 16:27 Відповісти
а коли тобі дадуть двох рабів - ти їх також годувати не будеш?
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04.10.2022 16:34 Відповісти
Цілком підтримую Вас! Життя найдорожче! 🤝☺️
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05.10.2022 17:59 Відповісти
А тобі не парко що будуть гинути наші найкращі воїни ? Чи ти в танчики перегрався?
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04.10.2022 23:24 Відповісти
И правильно делают что сдаются, живее будут.
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04.10.2022 15:38 Відповісти
Жаль что это не обменный фонд. Они ********* и даром не нужны
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04.10.2022 15:39 Відповісти
Тупая ты парашная говядинка. Пригнали тебя, покорную и бессловесную на убой.
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04.10.2022 15:40 Відповісти
Не така та худоба й безслівна 8 років писділи про дамбили Бамбас,Крим наш і ви все врьотє і нас там нет та можем павтаріть нам пофуй і ми вне палітики.Тепер пришла пора розплати.
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04.10.2022 15:48 Відповісти

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04.10.2022 15:40 Відповісти
Да их специально прислали в плен сдаваться и Украину обьедать

https://linksharing.samsungcloud.com/rsOF23CNtdmJ
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04.10.2022 15:40 Відповісти
Хай Ілон надішле посилочку з гуманітаркою.
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04.10.2022 15:49 Відповісти
Тебе Ахметов с Коломойским вышлют.
Отключайся от Старлинка,заводи почтовых голубей
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04.10.2022 15:57 Відповісти
Я ж не для себе прошу а для тих про кого Ілон переймається.
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04.10.2022 17:49 Відповісти
Одноразові мобізяни.
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04.10.2022 15:40 Відповісти
корми их теперь блд, лучше б расстреляли. только про обменный фонд не нада ляля, это не фонд это нахер никому не нужное гавно
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04.10.2022 15:41 Відповісти
вони не пройшли необхідної підготовки і вже почали здаватися в полон

Значить, вони й без необхідної підготовки самі вміють здаватися в полон!
Ги-ги..
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04.10.2022 15:42 Відповісти
Hände hoch, orki!
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04.10.2022 15:43 Відповісти
Направлять необученных чмобиков без обучения на горячие участки фронта это "вау"
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04.10.2022 15:45 Відповісти
100 разів "вау" ... бо тільки таких нехай й присилають на утілізацію чи в полон
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04.10.2022 15:49 Відповісти
Я помню когда была ракетная атака на Винницу, и в интернете появилось фото убитой девочки Лизы, русня в соцсетях насмехалась, и писали что мало смертей. Это та русня которая сидела в безопасности, а сейчас их мобилизировали. Нужно требовать от этих пленных заходить в их соцсети, или указывать как найти их страницы. Потом просматривать, и тех кто поддерживал геноцид ******* так жестко, что бы они мечтали вернуть время назад и не печатать того, пальцы ломать что бы забыли про клавиатуру навсегда.
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04.10.2022 15:47 Відповісти
Было бы хорошо, только такие уже или бронь купили или на грузинской границе подписали "осуждение путинского режима" ...
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04.10.2022 15:55 Відповісти
Полностью поддерживаю,******* руками и ногами!!!!
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04.10.2022 16:16 Відповісти
скорее ввсего акаунты заморожены уже.
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04.10.2022 16:27 Відповісти
трофеи с Херсонщины....... *****, нищеброды...... (((
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04.10.2022 15:49 Відповісти
Танки с этими мангалами превратились в посмешище над россиянами, как рыцарские доспехи в эпоху пулемётов.
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04.10.2022 16:29 Відповісти
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04.10.2022 15:57 Відповісти
😥
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05.10.2022 18:34 Відповісти
Скоро косяками підуть, як оселедець в морі
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04.10.2022 15:59 Відповісти
Колективнi заявки - поза чергою...
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04.10.2022 16:20 Відповісти
Ага и гибкая система скидок))))
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04.10.2022 17:15 Відповісти
Ну і нах... вони в полоні потрібні? Щоб годувати та утримувати їх? Треба знищувати якомога більше,може тоді до інших дебілів дійде щось...
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04.10.2022 15:59 Відповісти
А восстанавливать кто разрушенное рабссиянами будет? На разборку завалов за миску похлебки.
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04.10.2022 16:15 Відповісти
Трехлинейка с тремя патронами на двоих убеждает как нельзя лучше что в плену хотя бы выжить можно. В тюрьме тепло и кормят по расписанию.
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04.10.2022 16:13 Відповісти
из жизни е&анутых
https://twitter.com/i/status/1577257105538416641
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04.10.2022 16:28 Відповісти
Убегая из лагерей гулага, по дороге ели своих товарищей. Так что всё верно.
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04.10.2022 16:41 Відповісти
Так спецом брали з собою лоха "кабанчика"
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04.10.2022 23:59 Відповісти
у нас столько ИТУ нету. Где их располагать? Сейчас они как ломанутся из войск на зимовку в наших исправительных учреждениях. что бы не замёрзнуть и не сдохнуть с голоду...
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04.10.2022 16:40 Відповісти
Випадки здачі в полон такі ж, як і протести в самому кацапстані.
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04.10.2022 17:06 Відповісти
Пора уже ставить на поток активную трудовую деятельность пленной русни. В Днепре до сих пор в жилом фонде двухэтажки-"немки" , дома построенные пленными немцами. Эти скоты должны пахать от рассвета и до заката на тяжелой физической работе, зарабатывая свою пайку. А всякие Гэмнэсти и Красный Крест для начала пусть проверят содержание наших ребят в Еленовке и Донецке.
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04.10.2022 17:13 Відповісти
В статистике нужно добавить новую колонку.
Добровольно сдалось 5000 рашистов.
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04.10.2022 17:30 Відповісти
***** в'яже МОГИЛАзованих, кров'ю Українською, щоб боялися здаватися в полон Українцям!!!
***** 70 річне, само однією ногою в могилі, тому і тягне рашистів за собою!!
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04.10.2022 20:02 Відповісти
 
 