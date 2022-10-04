Зеленський визнав нікчемними акти РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ президента №687/2022 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації", - йдеться в указі.

Документ підписано 4 жовтня.

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