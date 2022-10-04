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Зеленський визнав нікчемними акти РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України, - указ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

Відповідний указ президента №687/2022 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації", - йдеться в указі.

Документ підписано 4 жовтня.

Читайте: Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним, - указ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Ілона Маска вже запрошують "частічномобілізуватися".
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04.10.2022 16:25
+15
Дійсно, тролінг. Але можливо якась перестраховка: письмово оформлене невизнання. Бо не дай боже якась ООН через тиждень заявить, що юридично "Україна не була проти".
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04.10.2022 16:32
+13
Раз пошла такая пьянка нужно что бы зеля в впечернем видосике заявил, что ***** - это *****
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04.10.2022 16:26
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Більше схоже на тролінг ,ніж на справжній указ.
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04.10.2022 16:24 Відповісти
Дійсно, тролінг. Але можливо якась перестраховка: письмово оформлене невизнання. Бо не дай боже якась ООН через тиждень заявить, що юридично "Україна не була проти".
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04.10.2022 16:32 Відповісти
В Україні є Конституція.
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04.10.2022 16:34 Відповісти
Проблема в тому ,що декілька років назад кацапи проголосували за нову конституцію. Конституцію за війну проти всього світу ,а тепер дивуються. ПО їх новій конституції їх закони вище міжнародних .
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04.10.2022 16:36 Відповісти
Це не тролінг. Тут недоречно читати лекцію з міжнародного публічного права (місця мало), але це потрібний крок юридичний. По МПП відсутність заперечень протягом тривалого часу є визнанням "по факту мовчазної згоди". Щоправда максимум 50 років, тобто кожного дня не обов'язково. Тому японці росіянам раз на кілька років ноту кидають по Курилах. Тому і наші ноти протесту заявляють, коли всякі путіни- медведєви в Крим лазять . . .
Короче, так треба. Наші юристи-міжнародники сильні, повірте, вони розуміють, що роблять.
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04.10.2022 19:03 Відповісти
Треба було коротко i ясно: " Укази *****- ху*ня!'
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04.10.2022 16:41 Відповісти
Швидше,робота зєліних політолухів.
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04.10.2022 17:00 Відповісти
Это не троллинг

Официальный документ для непризнания действий рф
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04.10.2022 17:13 Відповісти
А хіба не Верховна Рада має проголосувать?
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05.10.2022 08:49 Відповісти
міг би й не указувать, бо нічим
всі все і так розуміють
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04.10.2022 16:25 Відповісти
Ілона Маска вже запрошують "частічномобілізуватися".
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04.10.2022 16:25 Відповісти
Или семья получит белую ладу с иконками заместо бездуховной теслы
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04.10.2022 16:29 Відповісти
Х*** ему уже белую ладу. Остались только бараны или рыба на выбор.
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04.10.2022 16:33 Відповісти
Да что вы за чушь несёте. Только бараны и рыба! Ерунда! Можно обеспечить семью дровами на зиму. Можно накопать мешок картошки. Греча, сахар (два пакета в одни руки). Благодарственная грамота.

Раися - срана возможностей!
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04.10.2022 17:17 Відповісти
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05.10.2022 18:47 Відповісти
2-х комнатную квартиру в Саратове в одном из выбранных вами бараков.
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04.10.2022 16:50 Відповісти
...2х комнатную квартиру* в Саратове...

* предоставляется койкоместо в двухкомтаном помещении общежития.
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04.10.2022 17:14 Відповісти
Раз пошла такая пьянка нужно что бы зеля в впечернем видосике заявил, что ***** - это *****
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04.10.2022 16:26 Відповісти
Зассить
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04.10.2022 16:27 Відповісти
як завжди
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04.10.2022 16:29 Відповісти
Було б дієвіше ,ніж ці укази.
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04.10.2022 16:27 Відповісти
Вiн любить задавати зi знаком питання на кiнцi...Може сам вiдповiдi не маэ...
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04.10.2022 16:45 Відповісти
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04.10.2022 16:26 Відповісти
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04.10.2022 16:28 Відповісти
Чудово. І виходячи з того, що орки не ********** "котли", то сьогодні до вечора очистять все, що північніше лінії Дудчани - Брускінське.
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04.10.2022 16:45 Відповісти
Вибачаюсь, відійдуть на нові, більш підготовлені рубежі.
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04.10.2022 16:46 Відповісти
Якесь ***** назвало Херсонську область "рассійа".
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04.10.2022 21:35 Відповісти
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
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04.10.2022 16:29 Відповісти
Бо боiться почути -"кто как обзываеться.."
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04.10.2022 16:49 Відповісти
Зеленский, выдай в ответ указ о назначении ***** В.В. пациентом психиатрической больницы по адресу палата №6? койка №2 возле выключателя
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04.10.2022 16:30 Відповісти
Там у букварях є визначення, що таке нікчемні - тобто такі, які не відповідають істотним умовам, або відсутні взагалі, так що термін "нікчемні" якраз про це і говорить - ИХ ТАМ НЕТ
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04.10.2022 16:30 Відповісти
Указ - "Визнати ті акти за гуйню."
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04.10.2022 16:30 Відповісти
шо там охлобистін скиглив? хвойда-хвойда
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04.10.2022 16:32 Відповісти
Спасибо вофчик, а то мы, неразумные, не знали что делать и как послать кацапов на йух!!!!!!
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04.10.2022 16:37 Відповісти
Чому нема бавовни в росії в місцях зберігання ядерних ***********?
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04.10.2022 16:37 Відповісти
Приглашаем ***** пройти обследование у наших лучших психиатров. На рашке видимо уже психиатров не осталось раз пациенты ходят по улицам и даже руководят страной
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04.10.2022 16:37 Відповісти
реальні психи, підари, дегенерати,
коняки, міль, ліліпут, бурят, вівцейоб,
тварини
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04.10.2022 16:44 Відповісти
Правильно що не визнає це не тролінг а відповідь путіну що всі його укази марні і наступ не зупиниться
Зеленський зараз отримає ленд-ліз тому він не буде розмовляти з путіним
Якби не було ленд-лізу тоді Україна капітулювала б а зараз немає жодного сенсу розмовляти з Росією і виконувати їхні умови коли буде надходити багато зброї.
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04.10.2022 16:42 Відповісти
вони розуміють мову піздюлей, не більше
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04.10.2022 16:46 Відповісти
Не Зеленський отримає а Україна .
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04.10.2022 18:21 Відповісти
По закону правотворчество карлика и так никчемно, но ради троллинга пусть указы Зеленского будут.
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04.10.2022 16:48 Відповісти
Визнати нікчемною, ту поїздку в Оман...
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04.10.2022 16:51 Відповісти
швидке виконання всілякої *****
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04.10.2022 16:54 Відповісти
зеля, чому міст ще стоїть
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04.10.2022 16:56 Відповісти
Указ Зєлєнского,-не менш нікчемний.
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04.10.2022 16:57 Відповісти
Указ може й правильний,але ж від нікчеми яка постійно порушує закони.
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04.10.2022 20:09 Відповісти
Юрист сраний нікчемні акти не потрібно визнавати нікчемними.
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04.10.2022 16:59 Відповісти
ЯКЩО стількі катівень на оккупованих територіях з 24 лютого , ТО В ЛУГАДОНЕ тоже за 8 років були катівні і військови ЗЛОЧІНИ
треба іскати свідків і подавати інфу про злочіні до ГААГІ
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04.10.2022 16:59 Відповісти
зеля, по кримському мосту тобі таки доведеться вїбать
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04.10.2022 17:01 Відповісти
Мечтай дальше,а договорняк?
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04.10.2022 17:08 Відповісти
Ага,це москалі не люди і знищують інфраструктуру,а Зеленін до їхньої буде відноситись бережно. Може тоді йому здадуть Краснодар.
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04.10.2022 20:17 Відповісти
не відпетляєш
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04.10.2022 17:02 Відповісти
Не,ну если он вызнав то проблема решена.
Больше никто его решением в мире себе задницу не подотрет
И зачем Меркель 100 ведущих стран уговорила за непризнание Крыма в ООН голосовать?
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04.10.2022 17:07 Відповісти
Ноти МЗС в різні міжнародні інстанції цілком вистачило б.
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04.10.2022 17:15 Відповісти
Зеленский становится все величнее и величнее лидером мира. Зеленский может реформировать ООН и человечество вместе с лидерами мира и со всем миром. Нужно выстроить новую безопасность мира и чтобы никто в мире не мог менять силой границы ниодной страны и нужно сделать так, чтобы все войска мира своими армиями останавливали агрессора. И нужно выстроить новую систему развития всего мира - то бишь богатые страны должны платить налог для развития бедных стран. Весь мир должен выйти на ту ступень развития, когда все человечество будет развито равномерно. Нужно ускорить прогресс человечества и развитие. И нужно выстраивать новую торговую стратегию человечества, чтобы все страны могли выходить на мировой рынок(кроме России ибо она наказана за преступления и будет сидеть в тюрьме, до полного переосмысления своего поведения). А вообще Россия должна развалиться на много стран и захваченные страны должны получить независимость!
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04.10.2022 18:03 Відповісти
Теперь указ Зеленского надо как можно шире обсудить в мире -
путина давно так не опускали.
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04.10.2022 19:45 Відповісти
Все без змін
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04.10.2022 20:05 Відповісти
Не про приєднання,а про здачу і досить цьому непотрібу прикриватись героїзмом азовців,яких він також здав під "гарантії від Червоного хреста".
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04.10.2022 20:22 Відповісти
 
 