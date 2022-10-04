Зеленський визнав нікчемними акти РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України, - указ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нікчемність актів, ухвалених в РФ, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.
Відповідний указ президента №687/2022 оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації", - йдеться в указі.
Документ підписано 4 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Короче, так треба. Наші юристи-міжнародники сильні, повірте, вони розуміють, що роблять.
Официальный документ для непризнания действий рф
всі все і так розуміють
Раися - срана возможностей!
* предоставляется койкоместо в двухкомтаном помещении общежития.
дохлих москалів дохлих москалів
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
коняки, міль, ліліпут, бурят, вівцейоб,
тварини
Зеленський зараз отримає ленд-ліз тому він не буде розмовляти з путіним
Якби не було ленд-лізу тоді Україна капітулювала б а зараз немає жодного сенсу розмовляти з Росією і виконувати їхні умови коли буде надходити багато зброї.
треба іскати свідків і подавати інфу про злочіні до ГААГІ
Больше никто его решением в мире себе задницу не подотрет
И зачем Меркель 100 ведущих стран уговорила за непризнание Крыма в ООН голосовать?
путина давно так не опускали.