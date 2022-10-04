Правоохоронці затримали зрадницю, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювана, перебуваючи на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора та стала так званою "старостою села Василенкове". З червня по вересень 2022 року жінка брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, підозрювана збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

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Після деокупації території громади жінку затримано. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.