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Правоохоронці затримали зрадницю, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наручники,женщина

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювана, перебуваючи на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора та стала так званою "старостою села Василенкове". З червня по вересень 2022 року жінка брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, підозрювана збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.

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Після деокупації території громади жінку затримано. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.
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Топ коментарі
+11
Кому вона там потрібна?
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04.10.2022 16:38
+9
на гілляку!
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04.10.2022 16:31
+8
Штепа і опзж 8 років на свободі за колаборанство
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04.10.2022 17:20
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на гілляку!
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04.10.2022 16:31 Відповісти
Штепа і опзж 8 років на свободі за колаборанство
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04.10.2022 17:20 Відповісти
Не, сначала в каменоломни, на 10 лет, а потом на разминирование полей..
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04.10.2022 17:49 Відповісти
А на каштани київську окупацію. Чи львов і його судівська банда не окупанти? У них же московська прописка.
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04.10.2022 18:51 Відповісти
Не треба на гілляку. Обмінний фонд.
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04.10.2022 16:35 Відповісти
Кому вона там потрібна?
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04.10.2022 16:38 Відповісти
У ***** незрозуміло, що в голові. Медведчука теж кликали стратити, бо непотріб. А в цій дурепи був куратор з ФСБ, ось дати їй телефон, нехай дзвонить йому та благає, щоб до списків додали. У цього фсбшника можливо теж в голові хрінь, як й у *****.
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04.10.2022 16:44 Відповісти
Ну, лише якщо так. Тому що "путен сваих ни брасайт" - не вважаю, що вона для пуйла "своя". Але...
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04.10.2022 16:48 Відповісти
Харьков Сумской

Тобі відомо, що перші 3 дні після обміну Медвікедчук перебував в слідчому ізоляторі ФСБ, не інакше, як допитували, де зараз - невідомо.
Якщо нема достовірної інформації то нема сенсу робити будь-які припущення, це не більша як витрата свого ті чужого часу та коливання повітря рОтом.
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04.10.2022 18:36 Відповісти
Правоохоронці затримали задницю, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині
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04.10.2022 16:35 Відповісти
Ото сенсація! А д*Єрмака з Татаровим ніхто не чіпає
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04.10.2022 16:38 Відповісти
вони з річки Ганг повилазили-"недоторкані"
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04.10.2022 16:47 Відповісти
Не можна Ермак "сiрий президент",Татаров-головний по судах.
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04.10.2022 16:51 Відповісти
Я очень хочу чтобы поймали оту сучку из Кириловки, "глава администрации" фамилия Уманец, что видео записывала " у нас всё нормально, недогосударству Украина конец".
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04.10.2022 16:40 Відповісти
Так, було б непогано. Заслужила ордена від зєлі з єрмаком.
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04.10.2022 17:29 Відповісти
- Так, я була под полковніком, і под гєнєралом була, таваришу плакурор! Так може той палковнік після того вінтовку до рук узять два дні не мог! А усі дєньги я здавала у партизанську касу! (с)
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04.10.2022 16:40 Відповісти
гниду Уманец поймать и посадить
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04.10.2022 16:41 Відповісти
Коли німці заходили до українського села, вони проходили по дворах, дивились на хазяйство. У кого було найчистіше і найупорядкованіше, вони казали хазяїну: будеш старостою. Коли той не погоджувався, йому пояснювали, що його не питають - це наказ. За невиконання розстіл або шибениця. Обов'язком старости було передавати накази окупантів і слідкувати за виконанням. Коли приходили "наші", таких старост вішали або розстрілювали.
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04.10.2022 16:45 Відповісти
Опять живьем взяли. Да шо ж такое?
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04.10.2022 16:55 Відповісти
Просто почепити на найближній гілляці.
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04.10.2022 16:58 Відповісти
виїбати всім бажаючим, може комусь сподобається
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04.10.2022 17:13 Відповісти
Зоофілія, тобто скотозлягання - це збочення.
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04.10.2022 17:26 Відповісти
довго приховувалась, звабниця
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04.10.2022 17:28 Відповісти
...За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ...
Далі харківські судді і можна не продовжувать.
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04.10.2022 20:04 Відповісти
 
 