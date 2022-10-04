Правоохоронці затримали зрадницю, яка була "старостою села" при окупантах на Харківщині
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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підозрювана, перебуваючи на території на той час окупованої Шевченківської територіальної громади Куп’янського району, добровільно співпрацювала з представниками країни-агресора та стала так званою "старостою села Василенкове". З червня по вересень 2022 року жінка брала участь у засіданнях окупаційної влади. Діючи за вказівками представників РФ, підозрювана збирала дані та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного та гуманітарного характеру.
Після деокупації території громади жінку затримано. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.
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Тобі відомо, що перші 3 дні після обміну Медвікедчук перебував в слідчому ізоляторі ФСБ, не інакше, як допитували, де зараз - невідомо.
Якщо нема достовірної інформації то нема сенсу робити будь-які припущення, це не більша як витрата свого ті чужого часу та коливання повітря рОтом.
Далі харківські судді і можна не продовжувать.