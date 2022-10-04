УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15555 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Мобілізація в РФ
5 480 48
Росія (47229) мобілізація (1458)

Росію покинуло близько 700 тисяч людей за два тижні мобілізації, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,мобілізація

Менш ніж за два тижні після оголошення "часткової" мобілізації Росію покинуло близько 700 тисяч людей.

Про це пише Forbes з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними одного джерела, з початку мобілізації з Росії виїхав майже 1 млн людей. Друге джерело в адміністрації президента РФ повідомляє, що країну покинуло від 600 тисяч до 700 тисяч росіян. Співрозмовник видання наголосив, що поки незрозуміло, який відсоток людей виїхав із країни з туристичною метою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни розгорнули на кордоні у Псковській області мобільні військкомати

Як повідомляє Forbes, раніше ЗМІ наводили цифру 194 тисяч росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. На початку вересня, ще до оголошення часткової мобілізації, Росстат заявляв, що з початку року з РФ виїхали 419 тисяч осіб – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Міграційний відтік становив 96 тисяч проти приросту на 114 тисяч у 2021-му.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Не понимаю, ЗАЧЕМ люди пускают в свой дом этих свинособак? Свинособаки должны жить в своём хлеву, своего скотного двора "Российская Федерация" и "Белоруссия", который они сами же и загадили.
Европа 9 мая 2023 года.

показати весь коментар
04.10.2022 16:43
+17
Вонь по миру начала распространяться...
показати весь коментар
04.10.2022 16:39
+17
Маска вже чекають на чмобілізацію. )))
показати весь коментар
04.10.2022 16:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вонь по миру начала распространяться...
показати весь коментар
04.10.2022 16:39 Відповісти
Та хоть нехай вони всі пощезнуть там то єдиного, звіринець й...баний
показати весь коментар
04.10.2022 16:39 Відповісти
грузины и казахи в ****.
показати весь коментар
04.10.2022 16:42 Відповісти
Более того, казахстанские власти очень боятся обидеть Путина и россиян.

Так, на днях был арестован местный блоггер, задававший прибывшим россиянам вопрос "Крым чей?"
показати весь коментар
04.10.2022 17:20 Відповісти
Мдя, печально. Я видел этот стрим. русня там блеяла , что крым - крымчан. Значит правду пишут , что Токаев на самом деле ************. Чего они этого карлика сцут , когда за ними Китай стоит, непонятно.
показати весь коментар
04.10.2022 17:29 Відповісти
ПОТРІБНО ВВЕСТИ ПОВНЕ ЕМБАРГО НА ПОКУПКУ ЛЮБИХ ТОВАРІВ В РОСІЇ!

Ні одного товару в росії не купувати! Що в росію не заходив ні один долар!

Курс рубля залежить від притоку доларів в країну.

Китаю і Індії теж потрібно заборонити будь-що купувати у росії. Захід має сказати: "Або торгуєте з нами, або з росією!" Об'єм торгівлі між Китаєм і Заходом в 20 раз більший ніж між Китаєм і росією.

Якщо ввести ембарго на покупку російських товарів, ну росія залишить максимум 10% свого експорту - в обхід санкцій буде в африканські країні дещо постачати! Рубль впаде в 10 разів! Зарплати росіян упадуть з 500 доларів до 50 доларів!

Росіяни цього не витерплять! Вони знесуть путіна! Вони будуть розуміти, що до їх обідніння привела війна путіна, яку він розв'язав 24 лютого!

А Світ переживе відхід Росії з глобальної економіки! Адже частка Росії у світовому ВВП це всього лише 2%!

Люди на заході повинні зрозуміти, що краще це реалізувати і потепіти деякі незручності, аніж доводити ситуацію до світової ядерної війни!
показати весь коментар
04.10.2022 16:43 Відповісти
Наивный
показати весь коментар
04.10.2022 17:48 Відповісти
Дмитрику, від початку війни Україна ні на день не переставала транспортувати кацапський газ. Що з цим робити?
показати весь коментар
04.10.2022 17:59 Відповісти
Мне интересно, сколько чмобиков сбежало в КНДР, Китай, Иран, Сирию и прочие дружественные страны?
показати весь коментар
04.10.2022 16:43 Відповісти
Росію покинуло близько 700 тисяч людей

...с крікамі "Дєди тралівалі!" і "Ура-а-а!"
показати весь коментар
04.10.2022 16:43 Відповісти
С криками "Гойда!"....
показати весь коментар
04.10.2022 16:53 Відповісти
Не понимаю, ЗАЧЕМ люди пускают в свой дом этих свинособак? Свинособаки должны жить в своём хлеву, своего скотного двора "Российская Федерация" и "Белоруссия", который они сами же и загадили.
Европа 9 мая 2023 года.

показати весь коментар
04.10.2022 16:43 Відповісти
Затем, шоб потом удивляться, куда делись унитази
показати весь коментар
04.10.2022 16:47 Відповісти
Krass.. сумасшедшее пушечное мясо в коляске.
Невообразимо для нас в Германии.
показати весь коментар
04.10.2022 17:13 Відповісти
У вас в Фатерлянде таких УЖЕ более 5 000 000. И хер Шольц, тот, что постоянно говорит что он передаст, готов принять ещё пару - тройку миллионов.
показати весь коментар
04.10.2022 17:39 Відповісти
Ці люди бажають війни і вони ненавидять світ але бояться загинути . Це російське диване військо.
показати весь коментар
04.10.2022 16:43 Відповісти
Нужно задать Маску вопрос, если из рашки огромными стадами бегут самы руzкие, то как воспаленный его мозг мог подумать что к рашке хотят присоедениться украинские территории?
показати весь коментар
04.10.2022 16:44 Відповісти
Маска вже чекають на чмобілізацію. )))
показати весь коментар
04.10.2022 16:53 Відповісти
це ж скільки кацапи баранів та риби заощадили
показати весь коментар
04.10.2022 16:46 Відповісти
руская зараза в виде рукага мира расползается по всему миру. Все страны, куда прибыли хоругвеносные носители антилюдской нацистской идеологии, должны ограничить их во всех правах /как по западному так и по восточному варианту/, и стараться любыми путями вышвырнуть их обратно в мордор.
показати весь коментар
04.10.2022 16:46 Відповісти
Якби всі ці люди 700 000 замість тікати вийшли на демонстрацію у себе ніякого омона не вистачило,да і зараз за кордоном вони не митінгують проти війни
показати весь коментар
04.10.2022 16:47 Відповісти
бидло не спроможне мітингувати.. тільки сосати
показати весь коментар
04.10.2022 17:06 Відповісти
Слідкуйте за унітазами в місцях загального користування і не тільки
показати весь коментар
04.10.2022 16:48 Відповісти
Брешуть, крадуть, ригають, матюкаються, чіпляються до незнайомих, перехожих, пьють усе що горить, плюють у громадських місцях.....МАВПИ
показати весь коментар
04.10.2022 16:52 Відповісти
И с криками "гойда" 700 тысяч кацапов уносятся в голубую даль.....
показати весь коментар
04.10.2022 16:52 Відповісти
Мобілізуйте їх і відправте назад воювати з рашистами.
показати весь коментар
04.10.2022 16:54 Відповісти
От би ще статистику щодо перетину кордону із Північною Кореєю, країною близнюком. Чому туди не їдуть? Там же все по домашньому, по "совєцкому"
показати весь коментар
04.10.2022 16:56 Відповісти
И теперь вся эта "чума" расползлась по всему миру...Страны старадающие излишним либерализмом,насмотрятся на этот бродячий цирк сполна и получат ощущений по полной
показати весь коментар
04.10.2022 16:57 Відповісти
Ах если бы, ах если бы.

Эти твари, когда Украинки стояли в очереди за гуманитаркой, обзывали их матом и твердили, что "укрофашисты сами вас обстреливают, а путен пришол вас зощещадь!" Притом, что Украинки бежали с детьми из под бомб, и в гуманитарке до войны не нуждались, а эти, понаехавшие, десятилетиями живут на немецкое пособие потому что, как минимум, языка не знают, и всё ждут, когда их путен освободит.
показати весь коментар
04.10.2022 17:03 Відповісти
могу подтвердить. много кто за путина но у кого есть свои мозги против.
показати весь коментар
04.10.2022 17:16 Відповісти
Второе поколение умнее. В гёттингенском университете на факультете математики мне приходилось объяснять студенту-эмигранту, кто такие гопники. Он мне ответил: "Если бы моя семья не свалила вовремя в Германию, я сейчас наверно был бы... как они, ещё раз называются? Потому что у меня дядя, например, из тюрем не вылезал. Мама вот смотрит русиш-тв, но я уже эту бурду не смотрю."
показати весь коментар
04.10.2022 17:20 Відповісти
In meinem ************* sind auch Auswanderer aus ehemaligen UDSSR. Alle halten den Putin für verrückt. Meine Tante anderseits hilft ukrainischen Familien, aber ist für Putin. Echt verrückt.
показати весь коментар
04.10.2022 17:32 Відповісти
So viele Menschen - so viele Geschichten. Ihre Tante kann ich wahrscheinlich verstehen. Sie hielt wohl die Flüchtlinge für "Opfer" des Ukrainischen Regimes, die ihre Meinung gegenüber putin ändern werden, sobald sie die "Wahrheit" von ihm "begreifen". Ich war solch einer Meinung gegenüber den Georgiern, als ich erstmals nach Deutschland eingereist bin. Eine Umformatierung des Gehirnes ging mir langsam und peinlich.
показати весь коментар
04.10.2022 17:42 Відповісти
Етап 1 - приняти руських якомога більше
Етап 2 - на чергових виборах перемагає проросийська сила
Етап 3 - звернення до Путіна "асвабади нас"
показати весь коментар
04.10.2022 17:44 Відповісти
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке.
показати весь коментар
04.10.2022 16:57 Відповісти
там написано слава кпсс
показати весь коментар
04.10.2022 17:07 Відповісти
Это однозначно хорошо. Никакой угрозы они по миру не распространят, потому что не смогут, ибо явно не из смелых, а вот количество пушечного мяса которое х=ло может бросить против нас сильно уменьшили. И вот уже вместо двухмиллионных полчищ шойгу сообщило о 200ах тысяч которых еще нужно подготовить. А времени на подготовку у них крайне мало, ибо фронт трещит по швам.
показати весь коментар
04.10.2022 17:10 Відповісти
Потом будут харошие рюске?
показати весь коментар
04.10.2022 17:13 Відповісти
Як здати свою тереторію без жодного пострілу?- Прийняти біженців з русляндії
показати весь коментар
04.10.2022 17:18 Відповісти
Диванні Z патріоти. Умора тепер за кордоном почнуть кричати "раZZея вперед!"
показати весь коментар
04.10.2022 17:40 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 17:52 Відповісти
ruskaia nechistj razpalzajetsa...
показати весь коментар
04.10.2022 18:02 Відповісти
cРосію покинуло близько 700 тисяч людей
показати весь коментар
04.10.2022 18:39 Відповісти
єто у них еще не началась война
показати весь коментар
04.10.2022 19:41 Відповісти
Россияне, бежавшие в Казахстан от мобилизации, создали петицию по созданию Павлодарской Народной Республики - «Вернём исконно русские земли». Дождались ? "Сохранили лицо" путину ?

https://twitter.com/calibr747/status/1576683236939665409
показати весь коментар
04.10.2022 19:06 Відповісти
Розлетілося гімно по світу. От же русня, ти їх у двері, а вони у вікно! А потім, фюрер буде захищати інтереси цих недоумків, бо їх будуть *******.
показати весь коментар
04.10.2022 19:17 Відповісти
Пропутинский блохер Михаил Лазутин «Лев против», который вчера перешёл границу (стоял 5 дней в очереди) в Верхнем Ларсе, был побит в Грузии.

https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/6/470387008161861/
показати весь коментар
04.10.2022 19:38 Відповісти
 
 