Росію покинуло близько 700 тисяч людей за два тижні мобілізації, - Forbes

Менш ніж за два тижні після оголошення "часткової" мобілізації Росію покинуло близько 700 тисяч людей.

Про це пише Forbes з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними одного джерела, з початку мобілізації з Росії виїхав майже 1 млн людей. Друге джерело в адміністрації президента РФ повідомляє, що країну покинуло від 600 тисяч до 700 тисяч росіян. Співрозмовник видання наголосив, що поки незрозуміло, який відсоток людей виїхав із країни з туристичною метою.

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Як повідомляє Forbes, раніше ЗМІ наводили цифру 194 тисяч росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. На початку вересня, ще до оголошення часткової мобілізації, Росстат заявляв, що з початку року з РФ виїхали 419 тисяч осіб – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Міграційний відтік становив 96 тисяч проти приросту на 114 тисяч у 2021-му.