Росію покинуло близько 700 тисяч людей за два тижні мобілізації, - Forbes
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Менш ніж за два тижні після оголошення "часткової" мобілізації Росію покинуло близько 700 тисяч людей.
Про це пише Forbes з посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними одного джерела, з початку мобілізації з Росії виїхав майже 1 млн людей. Друге джерело в адміністрації президента РФ повідомляє, що країну покинуло від 600 тисяч до 700 тисяч росіян. Співрозмовник видання наголосив, що поки незрозуміло, який відсоток людей виїхав із країни з туристичною метою.
Як повідомляє Forbes, раніше ЗМІ наводили цифру 194 тисяч росіян, які виїхали за тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. На початку вересня, ще до оголошення часткової мобілізації, Росстат заявляв, що з початку року з РФ виїхали 419 тисяч осіб – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Міграційний відтік становив 96 тисяч проти приросту на 114 тисяч у 2021-му.
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Так, на днях был арестован местный блоггер, задававший прибывшим россиянам вопрос "Крым чей?"
Ні одного товару в росії не купувати! Що в росію не заходив ні один долар!
Курс рубля залежить від притоку доларів в країну.
Китаю і Індії теж потрібно заборонити будь-що купувати у росії. Захід має сказати: "Або торгуєте з нами, або з росією!" Об'єм торгівлі між Китаєм і Заходом в 20 раз більший ніж між Китаєм і росією.
Якщо ввести ембарго на покупку російських товарів, ну росія залишить максимум 10% свого експорту - в обхід санкцій буде в африканські країні дещо постачати! Рубль впаде в 10 разів! Зарплати росіян упадуть з 500 доларів до 50 доларів!
Росіяни цього не витерплять! Вони знесуть путіна! Вони будуть розуміти, що до їх обідніння привела війна путіна, яку він розв'язав 24 лютого!
А Світ переживе відхід Росії з глобальної економіки! Адже частка Росії у світовому ВВП це всього лише 2%!
Люди на заході повинні зрозуміти, що краще це реалізувати і потепіти деякі незручності, аніж доводити ситуацію до світової ядерної війни!
...с крікамі "Дєди тралівалі!" і "Ура-а-а!"
Европа 9 мая 2023 года.
Невообразимо для нас в Германии.
Эти твари, когда Украинки стояли в очереди за гуманитаркой, обзывали их матом и твердили, что "укрофашисты сами вас обстреливают, а путен пришол вас зощещадь!" Притом, что Украинки бежали с детьми из под бомб, и в гуманитарке до войны не нуждались, а эти, понаехавшие, десятилетиями живут на немецкое пособие потому что, как минимум, языка не знают, и всё ждут, когда их путен освободит.
Етап 2 - на чергових виборах перемагає проросийська сила
Етап 3 - звернення до Путіна "асвабади нас"
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке.
людей
https://twitter.com/calibr747/status/1576683236939665409
https://www.facebook.com/OstWest.TV/videos/6/470387008161861/