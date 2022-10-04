УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15555 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
19 953 49
Іспанія (603) Італія (998) екстрадиція (365) Шарій Анатолій (215)

В Іспанії закрили справу про екстрадицію проросійського блогера Шарія в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шарий

Суд в Іспанії постановив закрити справу про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія, оскільки він залишив територію королівства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування розшукуваної особи в Італії", - зазначили в суді.

Так, суд вирішив припинити нинішній судовий розгляд щодо Шарія. Інстанія також постановила повідомити про це рішення Інтерпол, МЗС та Мін'юст Іспанії.

Шарія в Україні звинувачують у порушенні двох статей Кримінального Кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). Крім в'язниці, йому може загрожувати конфіскація майна.

Також читайте: Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону "Єдині новини"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Из Испании в Италию. Но в хрюсию никак.
показати весь коментар
04.10.2022 16:46
+20
В Италии его быстрее арестуют,главное скандала в газетах побольше.А еще проще наши перевозчики его в бусик упакуют и в Львов привезут.
показати весь коментар
04.10.2022 16:48
+9
показати весь коментар
04.10.2022 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шарійте, шарійте, скажені кати!
показати весь коментар
04.10.2022 16:45 Відповісти
Куди він звалив?
показати весь коментар
04.10.2022 16:46 Відповісти
та найдуть згодом, наших в європі зараз багато. хтось тай впізнає цього вилупка
показати весь коментар
04.10.2022 17:22 Відповісти
Из Испании легко и удобно сваливать в Аргентину и прочие Латиноамериканские страны. И, что удобно, оттуда не выдают даже откровенных людоедов, вон, евреям приходилось туда ехать и отстреливать тех, кто не желал сам выезжать оттуда в багажнике автомобиля. Но, честно говоря, эволюция из владельца виллы в Испании в беженца, скрывающегося в сельве - так себе перспектива.
показати весь коментар
04.10.2022 20:15 Відповісти
Из Испании в Италию. Но в хрюсию никак.
показати весь коментар
04.10.2022 16:46 Відповісти
В Италии его быстрее арестуют,главное скандала в газетах побольше.А еще проще наши перевозчики его в бусик упакуют и в Львов привезут.
показати весь коментар
04.10.2022 16:48 Відповісти
Думаю ніхто його не екстрадує, скаже що в Україні війна і він боїться там знаходиться
показати весь коментар
04.10.2022 16:56 Відповісти
Одного в Молдове пакували, потім шлангами прикидались...це не ми...
показати весь коментар
04.10.2022 17:20 Відповісти
Маю великий сумнів. Італійська феміда завжди ********* російські гроші....
показати весь коментар
04.10.2022 20:43 Відповісти
Ви думаєте, що на роісі, якийсь воєнком буде розбиратись, хто такий цей толік? Впіймають і відправлять з НАТО воювати. Шарік - гівнюк та покидьок, але не повний дебіл, щоб в рашу їхати.
показати весь коментар
04.10.2022 16:58 Відповісти
«там русский дух, там русью пахнет»(с
показати весь коментар
04.10.2022 19:11 Відповісти
Ну, вимагайте від Італії затримання та депортації.
показати весь коментар
04.10.2022 16:47 Відповісти
а може він тепер "любімий друг Берлусконі?"
показати весь коментар
04.10.2022 16:51 Відповісти
Он теперь любимая жена
показати весь коментар
04.10.2022 17:05 Відповісти
Невдалє юр. обвинувачення.
Нічого, в наступний раз все вийде.
показати весь коментар
04.10.2022 16:49 Відповісти
если встречу в Италии ( я там часто бываю) набью харю
показати весь коментар
04.10.2022 16:50 Відповісти
ліпше підсрачників надавайте
показати весь коментар
04.10.2022 19:15 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 16:51 Відповісти
сподіваюсь потвору там придушать
показати весь коментар
04.10.2022 16:51 Відповісти
Как,ведь украинские адвокаты круглосуточно этим занимались,бесплатно.
"Все будут наказаны"
показати весь коментар
04.10.2022 16:52 Відповісти
толян, вернись домой, мы тебя ждем
показати весь коментар
04.10.2022 16:54 Відповісти
а шо так можна? передайте це Фірташу, а то він вже 10 років невиїздний.
показати весь коментар
04.10.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 16:58 Відповісти
в россиюшку вернулся петушарик?
показати весь коментар
04.10.2022 16:59 Відповісти
Влада так грозилася, що цього підера екстрадують в Україну і йому буде капець, а тут таке
показати весь коментар
04.10.2022 17:01 Відповісти
ох как же руки чешутся вправить петушарию мозги, как же он заслужил, ох как же заслужил
показати весь коментар
04.10.2022 17:04 Відповісти
***** він потрібен, чмо
показати весь коментар
04.10.2022 17:08 Відповісти
Хорошо, что ему пришлось бежать. Отныне он всегда будет прятаться и бояться, это полезно для сна и психического состояния. Какой идиот!
показати весь коментар
04.10.2022 17:08 Відповісти
Шел 2050 год. Постаревший, но неуловимый Толик Шарий скрываясь от неотвратимого украинского правосудия делал уже третий круг проживания по всем странам Европы.
показати весь коментар
04.10.2022 17:21 Відповісти
Не, там это так не работает. Он свалил с подписки о невыезде в Испании, совершил там уголовное преступление. Теперь его и экстрадировать никто не собирается, теперь ему уже срок в самой Испании грозит. На самом деле ему надо было сидеть на попе ровно, и молчать как мышка, может пронесло бы. А дразнить европейское правосудие - это типичный выстрел себе в ногу. Но оно же тупое, думало "пронесет..."
показати весь коментар
04.10.2022 20:19 Відповісти
Рано или поздно шмария будут судить, товарищ Фейгин лично занялся этим. Как бы кто не относился к Фейгину, но юрист он высокой квалификации и имеет личную неприязнь к этому педику.
показати весь коментар
04.10.2022 17:21 Відповісти
Ничего не имею против, но по каким критериям Вы судите о его квалификации ?
Я серьезно
показати весь коментар
04.10.2022 17:26 Відповісти
При всем уважении к Вам , встречный вопрос . Загуглить лень? Так навскидку, группа Пусси Риот - минимальный срок, Гейдар Джемаль, - вообще развалил дело, Ильми Умеров. Ну и Савченко, по оценкам юристов тоже очень грамотная защита была, хотя и получила она 20 кажется.
показати весь коментар
04.10.2022 17:36 Відповісти
Група Пуссі Ріот умовний термін, але Фейгін став розганяти політику і дебілкам дали три роки. Савченко максимум п'ятнашка, але там кажись Новіков метушився.
показати весь коментар
04.10.2022 18:45 Відповісти
Вы даже не знаете сколько дали Пуси Риот , но активно спорите . Прокурор просил ТРИ года, дали ДВА.
показати весь коментар
04.10.2022 18:57 Відповісти
Це не змінює факт отримання дійсного терміну стараннями Фейгіна. А потім я не відстежую долю мордовських ув'язнених дебілок.
показати весь коментар
05.10.2022 04:04 Відповісти
цирк
показати весь коментар
04.10.2022 17:23 Відповісти
Дуже рідка мерзота ... але ... але ... але .

90% країн ЄС не визнають такого злочину як "державна зрада" й ті що визнають , то довести це мало кому й де вдавалося .
Одна з умов вступу в ЄС є змінити тот закон про "державну зраду" на "колаборацію з ворогом" , "шпіонаж" й йще кілька більш чітких й ********* формулювань ...

"Мерзотник" є в людському вимірі дуже зрозуміле поняття -- в юридичному аж ніяк .
Помічу , що якусь бабцу Машку , що наводила ворожій вогонь по позиціях війська своєї країни видали на рахунок раз . Бо тут є й чітка й виверена колаборація з ворогом . Є дії дуже конкретні й є конкретні наслідки -- тобто сприяла вбивствам , пораненням й руйнації майна співгромадян !
показати весь коментар
04.10.2022 17:30 Відповісти
Та просто испанцы сплавили чуть головняки себе. Италия не выдаст пока. Мы на третьих ролях к сожалению. Это причина главная.
показати весь коментар
04.10.2022 18:07 Відповісти
А що за країна "Інстанія"? Чи це якась інстанція?
показати весь коментар
04.10.2022 18:09 Відповісти
***** якась... його ж відразу під домашній арешт взяли? Тож як він покинув?! Якого хєра ?! Тож він порушив вже умови іспанського суду, тож знайти і за грати!
показати весь коментар
04.10.2022 18:21 Відповісти
Мене інше цікавить. Якщо у нього відібрали паспорт, то це означає, що був ще один. Підозрюю, що кацапський. За ним він і виїхав з Іспанії. До речі, тут пишуть, що до параші, але я так не думаю. Воно вже зрозуміло, що це для нього квиток в один кінець. Тому, скоріше за все, дійсно кудись до Італії подалося. Або до Угорщини, наприклад.
показати весь коментар
04.10.2022 19:33 Відповісти
как бы к шарию не относились но обвинения говно
держзрада это для державних посадовців а рівноправність громадян это только при исполнении служебных полномочий типа не взял на работу женщину или отказал в кредите черному
а иначе это нарушение свободы слова и политические преследования и ни один порядочный юрист за это не возьмется но продажные украинские суды могут
показати весь коментар
04.10.2022 18:26 Відповісти
Говорят, что есть один очень способный мастер - Фейгин
показати весь коментар
04.10.2022 22:18 Відповісти
Шо за фейк, он же в Испании, и видос выложил только что с Барселоны
показати весь коментар
04.10.2022 19:56 Відповісти
Мосфильм 😂
показати весь коментар
04.10.2022 22:19 Відповісти
А де ця скотиняка?
показати весь коментар
04.10.2022 22:34 Відповісти
Я колись вкрав в сусіда курку - інтерпол знайшов мене в Йорданії і депортува до України... а от шарікова знайти важко!
показати весь коментар
05.10.2022 00:19 Відповісти
 
 