В Іспанії закрили справу про екстрадицію проросійського блогера Шарія в Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд в Іспанії постановив закрити справу про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія, оскільки він залишив територію королівства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування розшукуваної особи в Італії", - зазначили в суді.
Так, суд вирішив припинити нинішній судовий розгляд щодо Шарія. Інстанія також постановила повідомити про це рішення Інтерпол, МЗС та Мін'юст Іспанії.
Шарія в Україні звинувачують у порушенні двох статей Кримінального Кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). Крім в'язниці, йому може загрожувати конфіскація майна.
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Нічого, в наступний раз все вийде.
"Все будут наказаны"
Я серьезно
90% країн ЄС не визнають такого злочину як "державна зрада" й ті що визнають , то довести це мало кому й де вдавалося .
Одна з умов вступу в ЄС є змінити тот закон про "державну зраду" на "колаборацію з ворогом" , "шпіонаж" й йще кілька більш чітких й ********* формулювань ...
"Мерзотник" є в людському вимірі дуже зрозуміле поняття -- в юридичному аж ніяк .
Помічу , що якусь бабцу Машку , що наводила ворожій вогонь по позиціях війська своєї країни видали на рахунок раз . Бо тут є й чітка й виверена колаборація з ворогом . Є дії дуже конкретні й є конкретні наслідки -- тобто сприяла вбивствам , пораненням й руйнації майна співгромадян !
держзрада это для державних посадовців а рівноправність громадян это только при исполнении служебных полномочий типа не взял на работу женщину или отказал в кредите черному
а иначе это нарушение свободы слова и политические преследования и ни один порядочный юрист за это не возьмется но продажные украинские суды могут