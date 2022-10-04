УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15456 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Газова війна Війна
2 654 11
війна (56511) газ (2590) нафта (709) енергетика (1652) Люксембург (77)

Енергетична криза та війна в Україні - лише вершина айсберга. Ми дійсно маємо змінити нашу систему, - міністр оборони Люксембургу Бауш

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бауш,франсуа

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш вважає енергетичну кризу та війну в Україні лише вершиною айсберга.

Про це він заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укріфнорм.

"Я думаю, що енергетична криза, в якій ми зараз живемо, і війна в Україні – це лише вершина айсберга. Це дійсно демонструє, що ми маємо змінити нашу систему", - сказав він.

Міністр підкреслив, що найбільші зростання напруги походять від енергетичної кризи, "бо якщо ви подивитеся на те, що відбувається сьогодні в Україні, фон цього конфлікту певним чином також полягає в енергетичній залежності, інакше путін не мав би можливостей впливу".

За його словами, війна РФ проти України продемонструвала, наскільки ЄС залежний від російського викопного палива, а також наскільки критичною є ситуація з безпекою у світі. Також, на думку Бауша, тут існує прямий зв’язок з проблемою зміни клімату, і на це теж потрібно реагувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Люксембургу Бауш: "Україна може й повинна перемогти у війні"

"Тож я думаю, що дійсно потрібно, то це засвоїти урок, ми повинні декарбонізувати світ, ми повинні позбутися цього викопного палива і не бути настільки залежними", - підкреслив він.

Він також закликав звернути увагу на інші енергетичні технології, які вже існують не один рік.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, десь вже тепліше, може так і дійде всім 100 відсоткам, що не туди вітер віє
показати весь коментар
04.10.2022 17:35 Відповісти
війна? ні, не чув
показати весь коментар
04.10.2022 17:41 Відповісти
Это Люксембург. Там тоже парни шарят
показати весь коментар
04.10.2022 17:43 Відповісти
по красним фонарям
показати весь коментар
04.10.2022 17:44 Відповісти
та ситуація, коли розмір не має значення, а має лише смисл - маленька країна, але вона розуміє що до чого..., залежність - це нашийник, в якому тебе ведуть туди, куди потрібно твоєму господарю..., та примушують робити різні не корисні вправи..., наприклад, Німеччина, яка ледь не скаче під дудку "дешевого газу"...
показати весь коментар
04.10.2022 17:43 Відповісти
якого газу, альо, трубки взірвані
показати весь коментар
04.10.2022 17:46 Відповісти
просто "під дудку"...
показати весь коментар
04.10.2022 18:18 Відповісти
Проблема в відмові від активного захисту тих ліберальних цінностей які зробили Європу величною. Толерантність в епоху постмодернізму виродилась в ганебну толерастію і примітивне споживацтво з лівацьким ухилом в велфаризм... "Fortress of Europe" перетворилася на алжирський базар...
показати весь коментар
04.10.2022 17:46 Відповісти
Глобалісти використовують війну в Україні і ріст цін на енергоресурси для досягнення своєї основної мети Great Reset 2030!
показати весь коментар
04.10.2022 17:51 Відповісти
******* аби не мовчки
показати весь коментар
04.10.2022 19:53 Відповісти
Армия Люксембурга - Численность: 900 (2022)
показати весь коментар
04.10.2022 20:00 Відповісти
 
 