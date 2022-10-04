Генсек НАТО отримав заявку України. Тепер її мають розглянути посли країн Альянсу, - ОП

Україна у форматі ноти офіційно направила заявку щодо членства в НАТО генеральному секретарю Альянсу, далі її розглядатимуть на рівні послів держав-членів.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній день генеральний секретар отримав заявку офіційно шляхом ноти від України і наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної ради, тобто на рівні послів держав-членів НАТО у Брюсселі", - сказав він.

Жовква нагадав, що лідери дев'яти країн вже оприлюднили звернення щодо підтримки членства України в Альянсі.

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Також він пояснив, що заявлена Україною "прискорена процедура" вступу в НАТО означає відсутність необхідності ПДЧ.

"Коли Україна заявляє про те, що рухатиметься до НАТО за прискореною процедурою, це означає те, що на сьогоднішній день, враховуючи досвід таких країн, як Швеція і Фінляндія, Україна розраховує на те, що рух до членства в НАТО буде продовжуватися без застосування інструменту Плану дій щодо членства, який до сьогодні був одним із обов'язкових елементів", - зауважив він.

Заступник керівника ОП підкреслив, що наразі Президент і дипломатична служба ведуть перемовини з державами-членами НАТО, щоб українська заявка "набула практичного розгляду".