Іран, який постачає Росії дрони, не визнав незаконну анексію українських територій
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в понеділок заявив, що Тегеран виступає за дотримання принципу суверенітету й територіальної цілісності в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .
Відповідаючи на питання про позицію Ірану щодо анексії чотирьох українських областей Росією, Канані сказав, що Тегеран "наголошує на необхідності повної поваги до принципу суверенітету й територіальної цілісності всіх держав як до засадничої норми міжнародного права та повагу до принципів і цілей Статуту ООН".
Також офіційний представник іранського МЗС підтримав "будь-які зусилля з мирного врегулювання конфлікту в Україні" та закликав "уникати будь-яких провокаційних дій, які могли б порушити перебіг миру, стабільності та спокою".
В українсько-російській війні Іран, як вважається, перебуває на боці Росії, надаючи їй політичну та військову підтримку.
У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього. Після цього українські військові не раз збивали іранські безпілотники, які здійснюють атаки на південні міста. 23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників.
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"Территории мы оставляем временно, наша армия скоро перейдет в решительное наступление. Надо только избавиться от генералов старой школы, нужны новые волевые офицеры, способные возглавить армию. От старых генералов только предательство и неумение воевать. Лидер страны понимает это как никто другой и лично руководит военными операциями.
Все проблемы из-за отсутствия дисциплины как на фронте, так и в тылу. Многие в тылу до сих пор не понимают, какую мы ведем войну и нужно напрячь все силы, чтобы победить. У нас большая армия и стальная воля.
Но почему мы продолжаем отступать, где армия, где новейшее оружие, про которое нам говорили в последние годы? Неужели этого всего нет? Но ведь нам десять лет говорили, что такое невозможно и мы разобьем любого врага.
Надо немного подождать и мы точно сможем разбить врага - повторяет пропаганда. Тем временем все больше и больше людей задавали вопросы, почему так происходит на фронте. С другой стороны было много тех, кто до сих пор верил властям и был уверен, что ситуация резко изменится."
Первая часть книги Бивора "Падение Берлина. 1945"
(Фонвизин, "Недоросль")
И не найдя - понять в какой момент я прогулял Географию....
А друге те, що ці безпілотники виготовляє ще, здається, Таджикистан.