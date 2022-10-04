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Іран, який постачає Росії дрони, не визнав незаконну анексію українських територій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іран

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в понеділок заявив, що Тегеран виступає за дотримання принципу суверенітету й територіальної цілісності в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє іранське державне інформагентство IRNA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Відповідаючи на питання про позицію Ірану щодо анексії чотирьох українських областей Росією, Канані сказав, що Тегеран "наголошує на необхідності повної поваги до принципу суверенітету й територіальної цілісності всіх держав як до засадничої норми міжнародного права та повагу до принципів і цілей Статуту ООН".

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Також офіційний представник іранського МЗС підтримав "будь-які зусилля з мирного врегулювання конфлікту в Україні" та закликав "уникати будь-яких провокаційних дій, які могли б порушити перебіг миру, стабільності та спокою".

В українсько-російській війні Іран, як вважається, перебуває на боці Росії, надаючи їй політичну та військову підтримку.

У серпні стало відомо, що Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього. Після цього українські військові не раз збивали іранські безпілотники, які здійснюють атаки на південні міста. 23 вересня українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу іранського посольства у зв'язку з постачанням Росії ударних безпілотників.
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Топ коментарі
+20
Багдад - это Ирак , а не Иран
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04.10.2022 18:02
+9
Якось трохи нагадує нинішню ситуацію....
"Территории мы оставляем временно, наша армия скоро перейдет в решительное наступление. Надо только избавиться от генералов старой школы, нужны новые волевые офицеры, способные возглавить армию. От старых генералов только предательство и неумение воевать. Лидер страны понимает это как никто другой и лично руководит военными операциями.

Все проблемы из-за отсутствия дисциплины как на фронте, так и в тылу. Многие в тылу до сих пор не понимают, какую мы ведем войну и нужно напрячь все силы, чтобы победить. У нас большая армия и стальная воля.

Но почему мы продолжаем отступать, где армия, где новейшее оружие, про которое нам говорили в последние годы? Неужели этого всего нет? Но ведь нам десять лет говорили, что такое невозможно и мы разобьем любого врага.

Надо немного подождать и мы точно сможем разбить врага - повторяет пропаганда. Тем временем все больше и больше людей задавали вопросы, почему так происходит на фронте. С другой стороны было много тех, кто до сих пор верил властям и был уверен, что ситуация резко изменится."

Первая часть книги Бивора "Падение Берлина. 1945"
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04.10.2022 18:16
+7
Такому ********* шпагату позаздрив би навіть Ван Дамм.
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04.10.2022 18:06
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Иран как шалава, запрыгивает на каждый х** лишь бы не трогали..
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04.10.2022 18:02 Відповісти
Только бы за сбитый самолет не платить.
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04.10.2022 19:34 Відповісти
Багдад - это Ирак , а не Иран
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04.10.2022 18:02 Відповісти
Какая разніца
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04.10.2022 18:03 Відповісти
Багдад, Тегеран - дійсно ніякої різниці
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04.10.2022 18:46 Відповісти
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04.10.2022 19:25 Відповісти
Оце лажа, так лажа...
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04.10.2022 18:04 Відповісти
та, да...Тегеран же....
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04.10.2022 18:13 Відповісти
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04.10.2022 18:20 Відповісти
В Багдаді все спокійно...
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04.10.2022 18:20 Відповісти
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04.10.2022 18:22 Відповісти
В останній літері.
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04.10.2022 18:35 Відповісти
"Анексію не визнаю, але дрони постачати буду"
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04.10.2022 18:04 Відповісти
Курить я буду, но пить не брошу.
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04.10.2022 19:06 Відповісти
Так Иран не признает постаки дронов. Орки на дронах срепную хрень пишут, пытаясь выдать за свои
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04.10.2022 18:04 Відповісти
Персидская народная сказка "Хитрожопый Ибрахим".
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04.10.2022 18:04 Відповісти
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04.10.2022 19:14 Відповісти
Восток дєло ... тухлоє... Вони там "чують голоса" та ще й різні після кожного намазу...
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04.10.2022 18:05 Відповісти
Такому ********* шпагату позаздрив би навіть Ван Дамм.
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04.10.2022 18:06 Відповісти
Лавашик общий, а гашишок - врозь.
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04.10.2022 18:07 Відповісти
Я даже не представляю размеров залитого бабла из рабссеи в Иран. Похоже что рабссияне не просто в деревянный домик с дырой в полу ходить будут, а и просто на совковую лопату и соседу во двор выкидывать . Ну и потом ей же и отбиваться от ответки....
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04.10.2022 18:15 Відповісти
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04.10.2022 21:00 Відповісти
Якось трохи нагадує нинішню ситуацію....
"Территории мы оставляем временно, наша армия скоро перейдет в решительное наступление. Надо только избавиться от генералов старой школы, нужны новые волевые офицеры, способные возглавить армию. От старых генералов только предательство и неумение воевать. Лидер страны понимает это как никто другой и лично руководит военными операциями.

Все проблемы из-за отсутствия дисциплины как на фронте, так и в тылу. Многие в тылу до сих пор не понимают, какую мы ведем войну и нужно напрячь все силы, чтобы победить. У нас большая армия и стальная воля.

Но почему мы продолжаем отступать, где армия, где новейшее оружие, про которое нам говорили в последние годы? Неужели этого всего нет? Но ведь нам десять лет говорили, что такое невозможно и мы разобьем любого врага.

Надо немного подождать и мы точно сможем разбить врага - повторяет пропаганда. Тем временем все больше и больше людей задавали вопросы, почему так происходит на фронте. С другой стороны было много тех, кто до сих пор верил властям и был уверен, что ситуация резко изменится."

Первая часть книги Бивора "Падение Берлина. 1945"
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04.10.2022 18:16 Відповісти
Пуйло робить ті самі помилки, що і Гітлер
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04.10.2022 18:36 Відповісти
***** до А.Гітлера як до неба рачки.
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04.10.2022 20:02 Відповісти
"Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в понеділок заявив, що Багдад...", а Багдат це не Ірак?
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04.10.2022 18:19 Відповісти
какой идиот писал статью?? Каким боком Багдад к Ирану? Мля.. Цензор, вы в школе географию учили?
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04.10.2022 18:23 Відповісти
"Зачем учить географию? Извозчик есть, он довезёт куда надо. "

(Фонвизин, "Недоросль")
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04.10.2022 19:49 Відповісти
це вже не врятує, тому що аятолла х..ло, ла-ла-ла-лала
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04.10.2022 18:27 Відповісти
Чого вчіпилися до Ірану? Вони собі торгують і все, збивають цивільні літаки
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04.10.2022 18:27 Відповісти
Схоже, що дану статтю також писав якийсь Насер, конкретно на географію
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04.10.2022 18:29 Відповісти
Колись був анекдот про двох блондинок, де одна в іншої питала: "Як правильно казати? Іран чи Ірак?" ))
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04.10.2022 18:35 Відповісти
!!!
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04.10.2022 18:36 Відповісти
На скільки я розуміюся, то Іран передає росії озброєння і в тому числі безпілотні літальні апарати за сприяння Китаю. Тобто Китай спонсорує і доставляє обладнання можливо через посередників і в росію і в Іран та інші країни в обхід санкцій.
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04.10.2022 18:38 Відповісти
А що з цим має спільного Бадгад? У ЦН інший глобус?
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04.10.2022 18:38 Відповісти
Как может быть журналист и депутат таким тупым??? Может дроны и не из Ирана?, а из Ирака? Один консультант и коли котлеты и у писак безграмотных.. Пипец позорище
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04.10.2022 18:39 Відповісти
їх це не врятує
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04.10.2022 18:40 Відповісти
Да просто дрони закінчилися. І раша більше грошей не платить.
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04.10.2022 18:40 Відповісти
Багдад - столиця Ірану?! Цікаво, хто пише такі новини? Жертви дистанційного навчання? ))
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04.10.2022 18:51 Відповісти
Это мирные дроны,как и кацапские электрошокеры,паяльные лампы - они миротворческие
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04.10.2022 19:05 Відповісти
это ничего не меняет
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04.10.2022 19:14 Відповісти
Первая моя реакция от прочтения заголовка статьи - почухал репу... в попытках найти связь в своей голове"ИраН-Багдад" .
И не найдя - понять в какой момент я прогулял Географию....
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04.10.2022 19:23 Відповісти
От і подивимось ,чи вилавірують....
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04.10.2022 19:40 Відповісти
Ше досі не виправили?! Модератор, ти ж коменти читаєш!
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04.10.2022 19:41 Відповісти
Іран не визнав поки, що він поставляв безпілотники. Це перше.
А друге те, що ці безпілотники виготовляє ще, здається, Таджикистан.
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05.10.2022 01:53 Відповісти
 
 