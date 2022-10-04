Відбито атаки противника біля 10 населених пунктів Донбасу, на півдні ворог деморалізований і залишає позиції, - Генштаб ЗСУ
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Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 04.10.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
"Слава Україні! Триває 223 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.
Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби, окупанти завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них - Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:
- на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.
- На Краматорському напрямку – ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів. Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.
- На Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.
- На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
В РФ тривають заходи так званої "часткової мобілізації". За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища. Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих "центрах підготовки", триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення.
За уточненою інформацією, 3 жовтня поточного року, на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до 30 обʼєктів противника. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це - з метою уповільнення темпів наступу наших військ.
За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.
Працюємо на перемогу! Віримо у Збройні Сили! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
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Такой парой, к примеру, были "убийцы тиранов" Гармодий и Аристогит, а одна из описанных Аристотелем в "Политике" войн началась с того, что пожилой тиран во время секса спросил молодого, "Когда же ты от меня понесешь", после чего молодой понял, что в их отношениях не было истинной любвли, собрал войско, да и замочил старого тирана.
Традицию подхватили Римляне. Например, про императора Клавдия говорили: "Он спал только с женщинами, и потому сам стал женственным", и вменяли, что он завоевал Британию лишь для того, чтобы этим доказать свою мужественность.
https://photos.app.goo.gl/AG4xuyXRGWBpWMCo6
приезжайте еще, у меня мясо заканчивается, а жрать хочеццо
Я очень надеюсь, что разведка их переправы пасет и их накроют всей возможной артой.
Не дайте им спасти военных и тем самым армию!
47 мин.
Новый хищник.
После освобождения Лимана, в центре внимания ВСУ оказалась ось Сватово-Кременная. Поскольку у противника нет оборонительных возможностей, ВСУ без проблем зашли в Боровую и Пещаное, перерезали трассу Р66, и заняли Кисловку. Теперь наша арта контролирует дорогу до самого Сватово, накрывая все, что шевелится. Освобождение Сватово - это дело времени.
Южнее ВСУ ведут наступление на Кременную по нескольким направлениям. ВСУ атакуют в направлении населенного пункта Краснопоповка, чтобы перерезать дорогу между Кременной и Сватово. Орки бежали из Приволья и Новодружеска, чем облегчили задачи ВСУ. Появилась возможность перерезать дорогу Кременная-Рубежное. Возможно Кременную будут брать в кольцо. Но это не точно.
Лисичанск как дела? Есть инфа, что гражданским объявили эвакуацию. Медики, учителя, строители и прочие должны свернуть свои дела, подорвать задницы и выехать в Луганск.
Херсонское направление. На правом берегу Днепра ВСУ наводят движ. Предсказуемое вклинивание ВСУ вдоль Днепра понятно, не надо заботится о левом фланге. При наступлении ВСУ на Новую Каховку, HIMARS способны прикрыть все пространство от арты противника, которую они могут подтянуть к левому берегу. При этом сами HIMARS будут находиться в зоне безопасности. Сама арта ВСУ перенесла огонь на позиции орков в район Новой Каховки и ближайших переправ с баржами. Так было поражено несколько баз и командных пунктов. В итоге 108 полк ВДВ потерял командира, который под фамилией прикрытия бегал в Донецке еще в 2014. 83-я бригада ВДВ потеряла замкома. ВСУ все вспомнят и всех найдут. Из-за нехватки пехоты, орки остаются в населенных пунктах, надеясь, что они им помогут. ВСУ же в свою очередь протискиваются между ними и обходят их с фланга, поэтому им приходится отступать. Таким образом ВСУ продвинулись уже южнее Дудчан, орки пытаются закрепится в Милово. Похоже на этом направлении орки менее всего ожидали ударов и не строили ВОПы. Сейчас судорожно пытаются копать себе могилы.
ВСУ успешно развивают и второй клин. У рашистов вдоль Ингульца посыпался правый фланг, ВСУ зашли в Давыдов Брод.
Когда два "клина" сойдутся в одной точке, это приведет всю херсонскую группировку противника к коллапсу.
В ВСУ ходит "негласный приказ", чтобы не стать легкой добычей, не входить в городскую застройку на броне. ВСУ просто берут города в кольца, отсекая ресурсы и создавая панику внутри блокады, а затем лёгкие моторизированные группы делают свою работу. Тактика, достойная лучших армий мира, берегущих личный состав. Красная армия же повторяет судьбу динозавров -- огромная масса и маленький мозг не дает возможности конкурировать с новым хищником на нашей планете. До недавно кровожадный монстр переходит в разряд добычи.
полностю підтримую
Подсказка: "с$%ываемся". Велик и могуч руссикий язык!