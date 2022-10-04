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Відбито атаки противника біля 10 населених пунктів Донбасу, на півдні ворог деморалізований і залишає позиції, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 04.10.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Слава Україні! Триває 223 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби, окупанти завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них - Харків, Краматорськ, Андріївка (Дніпропетровської області), Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Писарівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.
  • На Краматорському напрямку – ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів.
  • На Бахмутському напрямку противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони понад десяти населених пунктів. Зокрема Білогорівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Зайцевого та Яковлівки.
  • На Авдіївському напрямку від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура населених пунктів Авдіївка, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка та Новомихайлівка.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів.
  • На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60,8 тис. осіб, 266 літаків, 228 гелікоптерів, 2424 танки, 1407 артсистем, 5018 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

В РФ тривають заходи так званої "часткової мобілізації". За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища. Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих "центрах підготовки", триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення.

За уточненою інформацією, 3 жовтня поточного року, на півдні України підтверджено ураження Силами оборони до 30 обʼєктів противника. Ворог деморалізований, залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи. Все це - з метою уповільнення темпів наступу наших військ.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження 2 опорних пунктів, 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 2 БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Також читайте: Застаріле озброєння й техніка, самовільне залишення позицій, вживання алкоголю: нові сформовані підрозділи армії РФ не здатні виконувати завдання, - Генштаб

Працюємо на перемогу! Віримо у Збройні Сили! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27

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04.10.2022 18:32
+21
Херсон все ближче й ближче
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04.10.2022 18:32
+19
Ivan Luti II

47 мин.
Новый хищник.

После освобождения Лимана, в центре внимания ВСУ оказалась ось Сватово-Кременная. Поскольку у противника нет оборонительных возможностей, ВСУ без проблем зашли в Боровую и Пещаное, перерезали трассу Р66, и заняли Кисловку. Теперь наша арта контролирует дорогу до самого Сватово, накрывая все, что шевелится. Освобождение Сватово - это дело времени.

Южнее ВСУ ведут наступление на Кременную по нескольким направлениям. ВСУ атакуют в направлении населенного пункта Краснопоповка, чтобы перерезать дорогу между Кременной и Сватово. Орки бежали из Приволья и Новодружеска, чем облегчили задачи ВСУ. Появилась возможность перерезать дорогу Кременная-Рубежное. Возможно Кременную будут брать в кольцо. Но это не точно.

Лисичанск как дела? Есть инфа, что гражданским объявили эвакуацию. Медики, учителя, строители и прочие должны свернуть свои дела, подорвать задницы и выехать в Луганск.

Херсонское направление. На правом берегу Днепра ВСУ наводят движ. Предсказуемое вклинивание ВСУ вдоль Днепра понятно, не надо заботится о левом фланге. При наступлении ВСУ на Новую Каховку, HIMARS способны прикрыть все пространство от арты противника, которую они могут подтянуть к левому берегу. При этом сами HIMARS будут находиться в зоне безопасности. Сама арта ВСУ перенесла огонь на позиции орков в район Новой Каховки и ближайших переправ с баржами. Так было поражено несколько баз и командных пунктов. В итоге 108 полк ВДВ потерял командира, который под фамилией прикрытия бегал в Донецке еще в 2014. 83-я бригада ВДВ потеряла замкома. ВСУ все вспомнят и всех найдут. Из-за нехватки пехоты, орки остаются в населенных пунктах, надеясь, что они им помогут. ВСУ же в свою очередь протискиваются между ними и обходят их с фланга, поэтому им приходится отступать. Таким образом ВСУ продвинулись уже южнее Дудчан, орки пытаются закрепится в Милово. Похоже на этом направлении орки менее всего ожидали ударов и не строили ВОПы. Сейчас судорожно пытаются копать себе могилы.

ВСУ успешно развивают и второй клин. У рашистов вдоль Ингульца посыпался правый фланг, ВСУ зашли в Давыдов Брод.

Когда два "клина" сойдутся в одной точке, это приведет всю херсонскую группировку противника к коллапсу.

В ВСУ ходит "негласный приказ", чтобы не стать легкой добычей, не входить в городскую застройку на броне. ВСУ просто берут города в кольца, отсекая ресурсы и создавая панику внутри блокады, а затем лёгкие моторизированные группы делают свою работу. Тактика, достойная лучших армий мира, берегущих личный состав. Красная армия же повторяет судьбу динозавров -- огромная масса и маленький мозг не дает возможности конкурировать с новым хищником на нашей планете. До недавно кровожадный монстр переходит в разряд добычи.
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04.10.2022 19:17
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04.10.2022 18:32 Відповісти
Видели мы чему он "молился" и какую "икону" целовал. Взасос.
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04.10.2022 18:41 Відповісти
а по факту на кладбище отправляется супружеская пара руских боевых гомосеков ... бггг
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04.10.2022 18:42 Відповісти
"Один раз - не АвтоВаз!"
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04.10.2022 18:46 Відповісти
В давньогрецькому місті Фіви найбільш боєздатним та прославленим був "священний загін" 150 з гейських пар. І по чуткам славетні спартанці теж цим грішили, оскільки більшість часу проводили дружньому чоловічому колективі.
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04.10.2022 18:49 Відповісти
В Дрвеней Греции гомосексуальные отношения вообще были поставлены чуть ли не выше супружеских. К тому же, они были сильно регламентированы. То есть, нормальным считалось, чтобы мужчина старше 30 заводил себе юного любовника, и одарял его всякими подарками. Достигнув определённого возраста, любовник заводил жену и молодого любовника. Реальная ориентация, как это сейчас, вообще не была важна.

Такой парой, к примеру, были "убийцы тиранов" Гармодий и Аристогит, а одна из описанных Аристотелем в "Политике" войн началась с того, что пожилой тиран во время секса спросил молодого, "Когда же ты от меня понесешь", после чего молодой понял, что в их отношениях не было истинной любвли, собрал войско, да и замочил старого тирана.

Традицию подхватили Римляне. Например, про императора Клавдия говорили: "Он спал только с женщинами, и потому сам стал женственным", и вменяли, что он завоевал Британию лишь для того, чтобы этим доказать свою мужественность.
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04.10.2022 19:01 Відповісти
Александр македонский их всех замочил!
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04.10.2022 19:28 Відповісти
Ась? А что тогда с Гефестионом?
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04.10.2022 21:43 Відповісти
Они в пабликах говорят что то был фейк При чем разные версии что там солдаты делали но только не сосали
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04.10.2022 18:44 Відповісти
Остання версія, що таки "сосали", але вже доведено, що це постановочне відео для дискредитації вс рф. Знято в Голлівуді Спілбергом на студії Діснея і якщо добре придивитися то можна впізнати в ролі чмобиків Ді Капріо та Деппа, а бомбу на них скидав Том Круз.
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04.10.2022 20:09 Відповісти
🇷🇺💩МРАЗИ КАЦАПСКИЕ У НИХ БУКВАЛЬНО ВСЕ НАОБОРОТ - Война -Мир ,белое - чёрное, гомосеки трахаются - 🤮
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04.10.2022 18:55 Відповісти
Та не,такое наговариваете
https://photos.app.goo.gl/AG4xuyXRGWBpWMCo6
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04.10.2022 19:11 Відповісти
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04.10.2022 21:06 Відповісти
ужо не стане,помер боря)))
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05.10.2022 00:18 Відповісти
"Ікону целуєт"... Гарний тролль, жирний, як пінгвін.
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04.10.2022 19:55 Відповісти
Так жирно, что даже тонко.
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04.10.2022 21:44 Відповісти
А вот интересно - это дедовщина или, все-таки, обоюдная настоящая любовь?
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04.10.2022 20:06 Відповісти
Извращуги! Он капеллану минет делал с использованием иконы во прощение грехов своих!
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05.10.2022 11:46 Відповісти
Херсон все ближче й ближче
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04.10.2022 18:32 Відповісти
Неймовірна в нас Армія!
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04.10.2022 18:33 Відповісти
70 років росіян лякає образ Бандери. Наступні 70 років вони будуть біситись від прізвища Залужний
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04.10.2022 18:44 Відповісти
А "иконка" мироточит?
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04.10.2022 18:37 Відповісти
Не встигла...
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04.10.2022 18:41 Відповісти
1 авиаудар за день! Один, Карл … И это непобедимая армия мира …
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04.10.2022 18:40 Відповісти
Боженька , помогай нашим хлопцям визволияти рідну Неньку . Покарай клятих кацапів!
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04.10.2022 18:40 Відповісти
Хлопци, гоните русню, валите их всех. И оставайтесь живыми, Иншалла. Молимось за Вас щодня.
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04.10.2022 18:41 Відповісти
там русни нет.
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04.10.2022 18:51 Відповісти
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04.10.2022 18:42 Відповісти
Він схожий на українського суддю з російським паспортом.
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04.10.2022 18:58 Відповісти
Может он их сожрал , не зря ж кликуха людоед
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04.10.2022 18:59 Відповісти
100%
приезжайте еще, у меня мясо заканчивается, а жрать хочеццо
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04.10.2022 19:05 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.10.2022 18:48 Відповісти
руссо туристо, облик деморале!
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04.10.2022 18:49 Відповісти
На Херсонском направлении военные профи уходят из мешка на Берислав и Новую Каховку!
Я очень надеюсь, что разведка их переправы пасет и их накроют всей возможной артой.
Не дайте им спасти военных и тем самым армию!
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04.10.2022 18:51 Відповісти
называть себя военным профи и быть им-это огромная разница...
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04.10.2022 18:56 Відповісти
Не выпустите мудил!
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04.10.2022 19:31 Відповісти
Годный мешок, кацапы скачут так же как с Лимана.
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04.10.2022 19:05 Відповісти
Ivan Luti II

47 мин.
Новый хищник.

После освобождения Лимана, в центре внимания ВСУ оказалась ось Сватово-Кременная. Поскольку у противника нет оборонительных возможностей, ВСУ без проблем зашли в Боровую и Пещаное, перерезали трассу Р66, и заняли Кисловку. Теперь наша арта контролирует дорогу до самого Сватово, накрывая все, что шевелится. Освобождение Сватово - это дело времени.

Южнее ВСУ ведут наступление на Кременную по нескольким направлениям. ВСУ атакуют в направлении населенного пункта Краснопоповка, чтобы перерезать дорогу между Кременной и Сватово. Орки бежали из Приволья и Новодружеска, чем облегчили задачи ВСУ. Появилась возможность перерезать дорогу Кременная-Рубежное. Возможно Кременную будут брать в кольцо. Но это не точно.

Лисичанск как дела? Есть инфа, что гражданским объявили эвакуацию. Медики, учителя, строители и прочие должны свернуть свои дела, подорвать задницы и выехать в Луганск.

Херсонское направление. На правом берегу Днепра ВСУ наводят движ. Предсказуемое вклинивание ВСУ вдоль Днепра понятно, не надо заботится о левом фланге. При наступлении ВСУ на Новую Каховку, HIMARS способны прикрыть все пространство от арты противника, которую они могут подтянуть к левому берегу. При этом сами HIMARS будут находиться в зоне безопасности. Сама арта ВСУ перенесла огонь на позиции орков в район Новой Каховки и ближайших переправ с баржами. Так было поражено несколько баз и командных пунктов. В итоге 108 полк ВДВ потерял командира, который под фамилией прикрытия бегал в Донецке еще в 2014. 83-я бригада ВДВ потеряла замкома. ВСУ все вспомнят и всех найдут. Из-за нехватки пехоты, орки остаются в населенных пунктах, надеясь, что они им помогут. ВСУ же в свою очередь протискиваются между ними и обходят их с фланга, поэтому им приходится отступать. Таким образом ВСУ продвинулись уже южнее Дудчан, орки пытаются закрепится в Милово. Похоже на этом направлении орки менее всего ожидали ударов и не строили ВОПы. Сейчас судорожно пытаются копать себе могилы.

ВСУ успешно развивают и второй клин. У рашистов вдоль Ингульца посыпался правый фланг, ВСУ зашли в Давыдов Брод.

Когда два "клина" сойдутся в одной точке, это приведет всю херсонскую группировку противника к коллапсу.

В ВСУ ходит "негласный приказ", чтобы не стать легкой добычей, не входить в городскую застройку на броне. ВСУ просто берут города в кольца, отсекая ресурсы и создавая панику внутри блокады, а затем лёгкие моторизированные группы делают свою работу. Тактика, достойная лучших армий мира, берегущих личный состав. Красная армия же повторяет судьбу динозавров -- огромная масса и маленький мозг не дает возможности конкурировать с новым хищником на нашей планете. До недавно кровожадный монстр переходит в разряд добычи.
показати весь коментар
04.10.2022 19:17 Відповісти
нормальний анализ ситуації
полностю підтримую
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04.10.2022 19:59 Відповісти
Чапаєв смог! І оні смогут!
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04.10.2022 19:19 Відповісти
"Даже слово не могу подобрать..."
Подсказка: "с$%ываемся". Велик и могуч руссикий язык!
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04.10.2022 21:47 Відповісти
ахмат чай с горелыми баранами горелый ахмат
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04.10.2022 19:21 Відповісти
Выпускайте свинок!
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04.10.2022 19:36 Відповісти
Резина совсем лысая!
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05.10.2022 11:56 Відповісти
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04.10.2022 19:25 Відповісти
 
 