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Зеленський і прем’єр Індії Моді обговорили спроби РФ анексувати українські территорії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови було обговорено проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.

Зеленський наголосив, що за таких умов Україна не вестиме жодних переговорів із нинішнім Президентом РФ, і зазначив, що наша держава завжди була відданою мирному врегулюванню шляхом діалогу. "Однак Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням", – додав президент України.

Зеленський подякував Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Індії, а також наголосив на важливості нещодавньої заяви лідера Індії про те, що зараз не час для війни.

Читайте також: Зараз не епоха війни, - прем’єр Індії Моді - Путіну

Зеленський і Моді окремо обговорили питання глобальної продовольчої безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова й надалі виступати гарантом продовольчої безпеки світу. У цьому зв’язку важливою є підтримка з боку всієї міжнародної спільноти, зокрема Індії, подальшої реалізації зернової ініціативи.

Також співрозмовники приділили увагу проблематиці ядерної безпеки. "Ядерний шантаж з боку Росії, зокрема щодо Запорізької АЕС, є загрозою не лише для України, а й для всього світу", – сказав Зеленський.

Окремо президент України та прем’єр-міністр Індії обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій, насамперед ООН.

Також читайте: Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН щодо засудження анексії українських територій, Індія та Китай утрималися

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
Україні потрібно встановити контакт с Індіею ( 1,5 млрд громадян) і запросити презідента і премьера в Бучу
ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
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04.10.2022 19:42
+3
я интересовался религией Индии - очень итересные боги, а бог Шива связан с Украиной ибо держит тризуб. И Шива, как я помню, разрушает старый мир и создает новый мир, который лучше. И Украина сейчас разрушает старый мир и создаст новый мир - лучший! Украина должна реформировать ООН и сделать его справедливым и все страны мира должны защищать страны на которые нападает агрессор. И нужно сделать так, чтобы богатые страны развивали бедные страны и нужно выровнять развитие мира во имя прогресса всего человечества. А страны в которых тирания или диктатура должны попадать под санкции и должны наказываться. И нужно продвигать и поощрять демократию во всем мире!!!
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04.10.2022 19:17
+2
Вважаю, шо це добрий знак для України, підтримка Індії нам не завадить. Те,що сталася телефонна розмова з лідером такої великої країни - добре!
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04.10.2022 19:13
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рояль- це не тільки смішно а ще й корисно..
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04.10.2022 18:52 Відповісти
И где тут осуждение кацапов индийским министром?
При чём тут диалог до законов?
Оно вообще понимает шо мелет,он Будапешский меморандум собрался обсуждать?
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04.10.2022 18:58 Відповісти
це ти не в темі, ляпаєш прочитавши єдину новину на сайті, а взагалі не орієнтуєшся, ще й меморандум приплентав не зрозуміло до чого
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04.10.2022 19:13 Відповісти
"Росія виступала не за діалог"
А диалог о чём, о передаче Крыма Украине и репарациям за 8 лет окупации ?
О чём он собрался вести диалог?
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04.10.2022 19:20 Відповісти
Україні потрібно встановити контакт с Індіею ( 1,5 млрд громадян) і запросити презідента і премьера в Бучу
ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
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04.10.2022 19:42 Відповісти
А то буде як з Маском - міністр культури Ткаченко НИЧОГО не робить з інфою для Заходу , а Маск дивиться рашатудей
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04.10.2022 19:44 Відповісти
Все він добре знає, просто хоче, щоб українці поступились інтересами власної держави. Маск бажає якнайшвидше закінчити війну, яка є причиною глобальної кризи і шкодить його бізнесу та проектам.
Поширює ідеї прибічників рудого.
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04.10.2022 19:54 Відповісти
а что это чмо сегодня курило?
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04.10.2022 19:12 Відповісти
Вважаю, шо це добрий знак для України, підтримка Індії нам не завадить. Те,що сталася телефонна розмова з лідером такої великої країни - добре!
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04.10.2022 19:13 Відповісти
підтримка індії? індія велика держава? ну....
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04.10.2022 19:15 Відповісти
Не думаю, що ця розмова щось змінить. Взагалі хоч щось. Суб'єктивно: Індія далеко, війну в Україні вони розглядають лише з точки зору вигоди. Росія їм дає дешеві енергоресурси. А що ми?
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04.10.2022 19:27 Відповісти
А ми, українці, головні в світі зараз
а Вам , кацапам , не зрозумити
Redcar Ukraine

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 23.09.2022
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04.10.2022 19:45 Відповісти
1 пруф надайте своїм словам (не мою дату реєстрації).
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04.10.2022 19:48 Відповісти
Я завжди дивлюсь реестрацію , коли комент проти України
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04.10.2022 19:52 Відповісти
А в чому комент проти України, надайте аргументацію? Хіба Індія не нарощує закупівлі енергоресурсів з росії? Хіба вони не завжди нейтральні при голосуваннях ООН? Хіба вони все це змінять після розмови з Зеленським?
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04.10.2022 20:27 Відповісти
"великими" індуси стануть тоді,коли перестануть пити воду з річки,на якій спалюють свої трупи.
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04.10.2022 19:29 Відповісти
Ви дивитесь якось тількі через туристичні проспекти . Індія реально велика країна
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04.10.2022 19:46 Відповісти
З однією "реально великою", де окрім великих міст не вміють користуватись унітазом ми уже воюєм.На решту дикунів просто не варто звертати увагу в нинішній ситуації,не до них зараз.
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04.10.2022 19:53 Відповісти
Ви не праві

1,5 млрд населення треба повернути на свій бік. Це - дипломатія
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04.10.2022 19:55 Відповісти
Може я й не правий,але пеереконаний ,-ми не можемо цим ,вибачте,"мауглі" ,дати стільки халявних "цяцьок" -нафти ,газу,озброєнь,як кацапи.Тому вважаю зараз не на часі заморочуватись з ними.
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04.10.2022 20:16 Відповісти
Ви не праві
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04.10.2022 21:40 Відповісти
хотя, да... гогилашвили с булдановым через дерьмака подбросили ару затяжек...
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04.10.2022 19:13 Відповісти
Моді чітко на Шанхайскому самміті сказав *****...правильно що цей напрямок треба продавлювати...хтось таки щось розумне Зєлє підказав
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04.10.2022 19:15 Відповісти
Кулеба - гарний діпломат
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04.10.2022 19:47 Відповісти
я интересовался религией Индии - очень итересные боги, а бог Шива связан с Украиной ибо держит тризуб. И Шива, как я помню, разрушает старый мир и создает новый мир, который лучше. И Украина сейчас разрушает старый мир и создаст новый мир - лучший! Украина должна реформировать ООН и сделать его справедливым и все страны мира должны защищать страны на которые нападает агрессор. И нужно сделать так, чтобы богатые страны развивали бедные страны и нужно выровнять развитие мира во имя прогресса всего человечества. А страны в которых тирания или диктатура должны попадать под санкции и должны наказываться. И нужно продвигать и поощрять демократию во всем мире!!!
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04.10.2022 19:17 Відповісти
Все вірно!
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04.10.2022 19:48 Відповісти
Індо - арійський пояс і санскріт звязуе Україну і Індію
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04.10.2022 19:49 Відповісти
Це все вже було,СССР "розвивав" Анголу,Кубу,Єгипет і тд.,США Ірак,Вєтнам,Лівію і тд. Афганістан взагалі унікальний,його і одні і другі "розвивали" - прикладів можна навести багато ,- а результат майже одинаковий. Під санкціями Півн.Корея і Іран,Куба - і що ? Тут щось не теє, демократію кожен диктатор по-своєму трактує,і )(уйло тому приклад і народ свинорилий хаває...
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04.10.2022 20:05 Відповісти
Справа у тому, що саме зараз не потрібно Індію розвівати. Світові економісти сьогодні переконані, що Індія потягом декілька років матиме більш політичного та економічного впливу ніж навіть Китай. И хто ще двадцять років тому вірив, що Китай матиме такий вплив, якій вин має зараз?

По-перше, Індія має більше населення, ніж Китай. По-друге - це населення бідніше за Китай: і це є перевага, тому що це робить індійськи товари дешевше. По-третє, в Індії, на відміну від Китаю, працює юстиція Європейського зразку - корумпована, але не контрольована єдиною партією. Набагато більше індійців добре спілкуються англійською, що також підвищує економічний потенціал.

Ну, і треба пам'ятати, що в Індії є і ядерна зброя, и власні космічні ракети.

Отож, треба не "задовольняти" Індію, а працювати над тим, щоб зробитися її партнером - ну, и щоб вона не вважала своїм партнером пуйла.
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04.10.2022 21:32 Відповісти
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04.10.2022 21:42 Відповісти
Бедный питун!
Славное былое "Хинди-руси бхай-бхай" свертывается в трубочку и отправляется в афедрон.
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04.10.2022 19:22 Відповісти
З цього монолога,я зрозумів Моді на розмову не прийшов...
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04.10.2022 19:23 Відповісти
Аби не мовчки...
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04.10.2022 19:32 Відповісти
А теперь Зеленскому нужна встреча с духовним лидером буддистов Далай Ламою і пусть Далай Лама призове буддистов раши ( в частности башкир) прекратить воювати з українцями не ясно за що ‼️‼️
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04.10.2022 19:39 Відповісти
Здав ЗАЕС, а тепер шукає з ким би це обговорити. Подзвони ще вождю племені тумба-юмба.
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04.10.2022 19:40 Відповісти
Удобную позыцію придумали індуси.
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04.10.2022 19:45 Відповісти
 
 