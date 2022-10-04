Зеленський і прем’єр Індії Моді обговорили спроби РФ анексувати українські территорії
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Під час розмови було обговорено проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.
Зеленський наголосив, що за таких умов Україна не вестиме жодних переговорів із нинішнім Президентом РФ, і зазначив, що наша держава завжди була відданою мирному врегулюванню шляхом діалогу. "Однак Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням", – додав президент України.
Зеленський подякував Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Індії, а також наголосив на важливості нещодавньої заяви лідера Індії про те, що зараз не час для війни.
Зеленський і Моді окремо обговорили питання глобальної продовольчої безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова й надалі виступати гарантом продовольчої безпеки світу. У цьому зв’язку важливою є підтримка з боку всієї міжнародної спільноти, зокрема Індії, подальшої реалізації зернової ініціативи.
Також співрозмовники приділили увагу проблематиці ядерної безпеки. "Ядерний шантаж з боку Росії, зокрема щодо Запорізької АЕС, є загрозою не лише для України, а й для всього світу", – сказав Зеленський.
Окремо президент України та прем’єр-міністр Індії обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій, насамперед ООН.
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При чём тут диалог до законов?
Оно вообще понимает шо мелет,он Будапешский меморандум собрался обсуждать?
А диалог о чём, о передаче Крыма Украине и репарациям за 8 лет окупации ?
О чём он собрался вести диалог?
ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
Поширює ідеї прибічників рудого.
а Вам , кацапам , не зрозумити
Redcar Ukraine
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Реєстрація: 23.09.2022
1,5 млрд населення треба повернути на свій бік. Це - дипломатія
По-перше, Індія має більше населення, ніж Китай. По-друге - це населення бідніше за Китай: і це є перевага, тому що це робить індійськи товари дешевше. По-третє, в Індії, на відміну від Китаю, працює юстиція Європейського зразку - корумпована, але не контрольована єдиною партією. Набагато більше індійців добре спілкуються англійською, що також підвищує економічний потенціал.
Ну, і треба пам'ятати, що в Індії є і ядерна зброя, и власні космічні ракети.
Отож, треба не "задовольняти" Індію, а працювати над тим, щоб зробитися її партнером - ну, и щоб вона не вважала своїм партнером пуйла.
Славное былое "Хинди-руси бхай-бхай" свертывается в трубочку и отправляется в афедрон.