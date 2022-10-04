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Європа має посилити сумісність своїх армій: нам доведеться мати справу із загрозою з боку Росії в осяжному майбутньому, - німецький генерал Марлоу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

андреас,марлоу

Росія становитиме загрозу Європі, НАТО в осяжному майбутньому, тож необхідно не лише посилювати національні армії в Європі, але і їх сумісність.

Про це заявив командувач німецькими частинами в багатонаціональному корпусі, генерал-лейтенант Андреас Марлоу під час Варшавського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам доведеться мати справу із загрозою з боку Росії в осяжному майбутньому", - переконаний Марлоу.

Він погодився з тим, що Європа в процесі стабілізації безпекової ситуації змушена буде покладатися на США та бути залежною від цього союзника. Водночас Європа має робити більше для покращення власної боєздатності, зокрема, шляхом більш ефективної синхронізації оборонних проєктів, підвищення сумісності національних армій, логістики тощо, зазначив Марлоу.

Як приклад необхідності більшої злагодженості він навів досвід постачання Україні 155-міліметрових артилерійських систем і снарядів до них. За словами генерала, всі вони потребували адаптації, якщо надходили з різних країн, і жодна не могла бути використана без певної "доводки". Це, за визначенням воєначальника, "безглуздо", адже йдеться про єдиний стандарт НАТО.

Марлоу також розповів про реформування в німецькій армії, яке розпочалося ще в 2014 році, але події 24 лютого цього року змусили значно прискорити процес, федеральний уряд виділив додатково 100 млрд євро на потреби Бундесверу.

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Структурно Бундесвер, за словами його представника, планує створити 3 "згуртовані, повністю обладнані підрозділи". Основна їх увага буде зосереджена на східному фланзі в рамках колективного захисту НАТО. Запроваджуються також 3 нових з’єднання "сил середнього реагування" на кшталт американських ударних бригад. Ще одним пріоритетом, який назвав Марлоу, є посилення повітряної оборони, захисту проти дронів тощо. Кількість артилерійських батальйонів планується збільшити з нинішніх 4 до щонайменше 9.

Бундесвер також планує направляти більше солдатів для виконання завдань НАТО. Зокрема, буде сформована ще одна бригада для Литви, там буде збільшено кількість тренувань на місцевості. Генерал повідомив, що в планах до 2025 року мати 1 дивізію, сформовану з німецьких військових, для Східного флангу та ще одна має бути сформована до 2027-го.

Завданням є підтримати партнерів на Сході в цій складній ситуації, підсумував генерал-лейтенант.
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Топ коментарі
+10
Слова правильні, але існує інший варіант: надайте нам достатню кількість зброї, і з росією ніяких справ у майбутньому мати не прийдеться
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04.10.2022 18:57
+7
У Європи є армія? Я думав там одні інструктори. Армія вона здесь, у нас. Вона і є армією Європи. Ваше завдання бюргери тільки в наданні озброєння, пайків, ліків, амуніції, грошової винагороди
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04.10.2022 19:09
+5
Даже если бы и немцы и французы оочень хотели "все надать", у европейских армий ничего и близко в достаточном количестве нет. После 2-й мировой все полагались на США и жестко экономили на военных расходах.
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04.10.2022 19:01
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Слова правильні, але існує інший варіант: надайте нам достатню кількість зброї, і з росією ніяких справ у майбутньому мати не прийдеться
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04.10.2022 18:57 Відповісти
Даже если бы и немцы и французы оочень хотели "все надать", у европейских армий ничего и близко в достаточном количестве нет. После 2-й мировой все полагались на США и жестко экономили на военных расходах.
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04.10.2022 19:01 Відповісти
Вопрос только в том, почему американский налогоплатильщик и солдат, в том числе и украинского происхождения, должен на протяжении уже 70 лет, защищать зажравшуюся и немного увлёкшуюся мультикультурализмом и всем хорошим, против всего плохого Европу? Вроде и деньги есть, и людей в Европе немало, а вот с обороной ( а не нападением кстати) что-то неважно. Ливию и Сирию в своё время осилить не смогли, а здесь говоря откровенно обосрались перед "2-й" армией мира, ущербность которой показали мы, украинцы, во всей своей красе
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04.10.2022 19:44 Відповісти
Європейці навряд розглянуть інші варіанти. Суб'єктивно, зараз є 2 фактори:

- Зброя чайними ложками, бо моляться "толька би не вайна с расієй".

- Все частіше в інфопросторі проскакує, щоб ми ціною власних територій задобрили фюрера (гляньте на соціологію польші, німеччини).
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04.10.2022 19:43 Відповісти
золоті слова !

бундесверу вже давно треба стати однією із бригад ЗСУ

.
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04.10.2022 21:39 Відповісти
Не ссыте,может пронесёт.они Украине ничего зделать не могут
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05.10.2022 06:53 Відповісти
Яке там майбутнє у кацапстану? Хіба, що європа знову не почне розводити кацапів і не відбирати у них зброю.
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04.10.2022 18:58 Відповісти
дивлячись на те що відбувається, пітуну треба було зробити крюк и напасти на Європу!
зогляду на їхню кількість техніки і, загалом, моральний стан, кількість рашистського лоббі - Європа вже б була частиною днр
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04.10.2022 19:08 Відповісти
У Європи є армія? Я думав там одні інструктори. Армія вона здесь, у нас. Вона і є армією Європи. Ваше завдання бюргери тільки в наданні озброєння, пайків, ліків, амуніції, грошової винагороди
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04.10.2022 19:09 Відповісти
Смысл есть только в координации и нанесении превентивного ядерного удара. А также проведение масштабной спецоперации "Буря в бункере". Остальное возьмет на себя ВСУ.
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04.10.2022 19:11 Відповісти
Давай нам Леопарди та панцергаубитц i вам не доведеться мати справу з кацапами в майбутньому, наши хлопцi довершать справу.
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04.10.2022 19:14 Відповісти
І швиденько щоб скинулись на ЗСУ по 100 млрд. Ладно, хай Македонія і Албанія по 1 млрд. Но щоб 1 трлн назбирали!
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04.10.2022 19:18 Відповісти
І ці люди керують арміями в Європі....
В "осяжному майбутньому" росія буде нарощувати сили з кожним днем, ракетні заводи працюють у три зміни...
На що ви розраховуєте????
Дайте Україні зброю, яку запросить,і проблема гондурасєї зникне!!
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04.10.2022 19:18 Відповісти
підганяйте під стандарти ЗСУ, будемо раді допомогти партнерам.
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04.10.2022 19:21 Відповісти
Революція у росії найстрашніше для путлера та його банди. Треба політологам розробляти плани на падіння влади путлера та його банди.
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04.10.2022 19:24 Відповісти
А варіянт розпаду кацапії зараз щоб не було проблем в майбутньому що взагалі не розглядається?
Тепер зрозуміло чому нам так дозовано зброю дають-щоб ЗСУ в азарті не розгромило кацапію вщент!
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04.10.2022 19:34 Відповісти
Якщо зараз попрацювати до кінця то не доведеться.
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04.10.2022 19:39 Відповісти
ЗСУ одна коштує по силі й досвіту , по мотивації як 10 середніх країн НАТО ...

Все одно , якщо Україна не зафіксує остоточно свою перемогу й вона (перемога) буде половинною , то все одно московія залишиться в її кордонах кінця 1991 року й НАТО не уникнути прямого зіткнення з орками ... Верогідність нападу саме на країни НАТО ця війна (у разі часкової поразки московитів) збільшує на порядок . Бо буде потрібно нове покоління , яке не буде пом"ятати ях їх били українці , що знов полізти саме в Україну . А ось НАТО їх поки йще не било ...

Вкладаєйтеся зараз в нищівну перемогу ЗСУ , в роспад московії й не доведеться потім платити вже самим своєю людською кроввю !
100 нових Хаймарсів , 100 "Абрамсів" , 30 F-16 й московити побіжуть стрибати через Керчінску протоку (бо моста вже не буде) без зупинки в Джанкої й Феодосії , а з Севасп ми зробимо музей софкоїдного фантомного болю-- горАдом обосру$$кіх мАрякофф ...
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04.10.2022 19:43 Відповісти
Вам нічого не доведеться боятися рф потім , якщо зараз не будете жувати шольця і дасте Україні нормальну збройну та фінансову підтримку.тоді хіба що о пір'я від двоголового курячого мутанта буде вам загрожувати тим що кондішин заб'є в доведеться добре чистити.почніть очистку із пір'я з назвою шредер і меркель
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04.10.2022 19:51 Відповісти
Нє, таки є в Німеччині ще справжні тверезо мислячі вояки.
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04.10.2022 21:15 Відповісти
Так ласкаво просимо, гер генерал. Відправляйте свої армії до нас на фронт і посилюйте сумісність. А наші козаки нехай трохи відпочинуть.
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04.10.2022 21:41 Відповісти
Ваше "осяжне майбутнє" зараз а руках ЗСУ...так дайте в руки відповідні цяцьки і ваше майбутнє стане більш прогнозованим...
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05.10.2022 07:09 Відповісти
 
 