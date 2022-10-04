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КНДР (570) МЗС (3559) ракети (2810) Японія (593)

Україна засуджує запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ракета,кндр

Міністерство закордонних справ України засудило запуск КНДР балістичної ракети над територією Японії 4 жовтня.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Запуск ракети - відверто провокативний та безвідповідальний крок, який підриває регіональну безпеку. Пхеньян вчергове грубо порушив відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та міжнародне право. Міжнародна спільнота має рішуче відреагувати на провокацію КНДР", - наголошується у заяві.

МЗС зазначило, що Україна висловлює солідарність із державами-партнерами та закликає посилити санкційний тиск на КНДР і вжити дієвих заходів задля унеможливлення обходу санкцій.

"Спільними зусиллями маємо змусити режим у Пхеньяні відмовитися від незаконних ядерної та ракетної програм задля безпеки в регіоні", - додали в міністерстві.

Також читайте: Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ

Нагадуємо, вранці 4 жовтня Північна Корея випустила балістичну ракету по траєкторії над Японією.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Ще одним **#натам (Північна Корея) нормально не живеться .....
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04.10.2022 19:17
+6
Пора утилізувати усіх цих допотопних диктаторів.
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04.10.2022 19:18
+4
мені цікаво, чого Японія не збила цю ракету? чи це неможливо зробити?
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04.10.2022 19:25
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Ще одним **#натам (Північна Корея) нормально не живеться .....
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04.10.2022 19:17 Відповісти
Пора утилізувати усіх цих допотопних диктаторів.
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04.10.2022 19:18 Відповісти
ну после признания пхеньяном результатов псевдореферендума украина вполне в праве объявить войну северной корее. как тебе такое, элон маск?
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04.10.2022 20:41 Відповісти
Та ладно, засуджує....и шо теперь? ФСЬО?
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04.10.2022 19:23 Відповісти
кацапам фсью....
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04.10.2022 19:49 Відповісти
Неумеренное потребление риса приводит к патологическим изменениям в мозгу.
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04.10.2022 19:24 Відповісти
рис им только снится.. там в основном беспонтовая капуста в рационе и собачатина четвертого сорта, рубленная с будкой, на день рожденья каждого кима.
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04.10.2022 20:45 Відповісти
мені цікаво, чого Японія не збила цю ракету? чи це неможливо зробити?
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04.10.2022 19:25 Відповісти
Бо вона упала сама у море невдовзі після злету, це такіж мавпи з яо ,як і путлер.
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04.10.2022 19:44 Відповісти
вона пролетіла над Японією, перелетіла її і вже тільки тоді упала в Тихий океан.
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04.10.2022 19:47 Відповісти
Тут про це не написано,але я читала цю новину це зранку по сайту новин "Блискавка",там саме сказали що Японія не перехватла ракету ,бо вона майже відразу після злету упала в море,недолетівши.
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04.10.2022 19:52 Відповісти
я не знаю, що там пишуть на всіляких говносайтах, не читаю.
4 жовтня у вівторок ядерна Північна Корея випустила балістичну ракету на більшу відстань, ніж будь-коли раніше, вперше за п'ять років вона пролетіла над Японією, і місцеві жителі попередили про те, щоб вони ховалися. джерело Reuters. ссилка: North Korea conducts longest-range missile test yet over Japan | Reuters
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04.10.2022 20:01 Відповісти
не розумію сенс цих "засуджень", вже дозасуджувались...
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04.10.2022 19:25 Відповісти
Северная Корея, это маленькая расея.
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04.10.2022 19:28 Відповісти
Дві сестри рашка та КНДР. їм варто об'єднатись. Буде РКНДР - радянська комуністична народна республіка.
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04.10.2022 19:28 Відповісти
А... букви Н не буде, залишиться Д - диктаторська
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04.10.2022 19:30 Відповісти
Сенс у тому, що громадяни Nippon прочитають це завтра, коли зійде сонце над їх Країною, та почують що Україна їх союзник.
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04.10.2022 19:29 Відповісти
Почему США сюсюкается с этими мударами диктаторами??? их уничтожить для США - это щелчек пальцев. Нужно освободить страны от диктатур. Северная Корея - это блювотина СССР, когда была Холодная война. И эта параша до сих пор там держится с диктатурой и в этой ужасной системой. Нужно уничтожить всех диктаторов! Не может такого быть, чтобы 1 придурок диктовал всему народу, как жить - это средневековье с рабовладельчеством по сути. Нужно освободить все народы от диктаторов и тиранов!!!
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04.10.2022 19:31 Відповісти
Японія підтримує Україну і Захід, тому можливо синхрон с кацапією, щоб дестабілізувати регіон, зменшити вплив Заходу в регіоні... щоб знову лунали "заклики до миру", але таких дій очевидно вже ніхто не боїться.....
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04.10.2022 19:33 Відповісти
шкода, що японці не знищили усіх комуно-уйобків замість перл-харбора
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04.10.2022 19:33 Відповісти
дуже глибоке занепокоєння
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04.10.2022 19:34 Відповісти
Шось слабо. А занепокоєння чому не висловили?🤣
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04.10.2022 19:37 Відповісти
Всьо не так, всьо не то.. краще так: любі (через дохя країн) добрі сусіди, японці, доколє будете терпіти цю москальську наволоч ?
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04.10.2022 19:38 Відповісти
Да всім поуй ,,, нахуs ці висери поносу
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04.10.2022 19:50 Відповісти
МЗС України не буде засуджувати запуск Північною Кореєю балістичної ракети на Росію. Можете починати.
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04.10.2022 19:53 Відповісти
кіму зараз краще сидіти тихо, а то щоб 2 рази не вставати, його можуть розчавити , ніхто й не помітить.
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04.10.2022 20:06 Відповісти
А визнати Курили японськими МЗС Ярмак не дозволяє?
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04.10.2022 20:42 Відповісти
ну що ж,а всього то треба було урезонить звихнутого психопата
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04.10.2022 21:44 Відповісти
Північна Корея повідомила усьому світу, що в неї неурожай і їй потрібен рис.
А весь світ чомусь обговорює перший за чотири роки запуск КНДР балістичної ракети над Японією.
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05.10.2022 02:41 Відповісти
Хто чи яка країна цим мавпам дала ядерну зброю? Думаєте що країна яка кукурудзу правильно посадити не може зробить (виготовить) ядерну ракету?
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05.10.2022 10:30 Відповісти
 
 