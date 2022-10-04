Україна засуджує запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією, - МЗС
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Міністерство закордонних справ України засудило запуск КНДР балістичної ракети над територією Японії 4 жовтня.
Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Запуск ракети - відверто провокативний та безвідповідальний крок, який підриває регіональну безпеку. Пхеньян вчергове грубо порушив відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та міжнародне право. Міжнародна спільнота має рішуче відреагувати на провокацію КНДР", - наголошується у заяві.
МЗС зазначило, що Україна висловлює солідарність із державами-партнерами та закликає посилити санкційний тиск на КНДР і вжити дієвих заходів задля унеможливлення обходу санкцій.
"Спільними зусиллями маємо змусити режим у Пхеньяні відмовитися від незаконних ядерної та ракетної програм задля безпеки в регіоні", - додали в міністерстві.
Нагадуємо, вранці 4 жовтня Північна Корея випустила балістичну ракету по траєкторії над Японією.
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4 жовтня у вівторок ядерна Північна Корея випустила балістичну ракету на більшу відстань, ніж будь-коли раніше, вперше за п'ять років вона пролетіла над Японією, і місцеві жителі попередили про те, щоб вони ховалися. джерело Reuters. ссилка: North Korea conducts longest-range missile test yet over Japan | Reuters
А весь світ чомусь обговорює перший за чотири роки запуск КНДР балістичної ракети над Японією.