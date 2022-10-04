Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали, - Воллес
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейські країни мають визнати, що Росія значно більший противник та несе більше загроз, ніж думалося раніше.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Траєкторія, якої ми усі повинні дотримуватися, – це визнати як всередині країни, так і на європейському рівні, що Росія – це набагато більший противник, ніж ми усі думали", - заявив він.
За словами Воллеса, мова йде не лише про ведення війни в Європі, а й про недотримання прав людини Росією та інші загрози. Зокрема, він вказав на "поки загадкові вибухи на газопроводах", використання енергії в якості зброї, агресивне застосування Росією найманців з т.з. групи "Вагнер" у Західній Африці, що несе дестабілізацію в регіоні та супутні загрози для європейського континенту.
Британський міністр вказав на те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато країн НАТО зрозуміли рівень загрози з боку путінського режиму і зараз проводять реформи у військовому секторі та збільшують витрати на оборону. Зокрема, це стосується і Великої Британія, яка планує збільшити оборонні витрати до 2030 року до рівня 3% від ВВП.
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Нє, корекшьон:
Європа має визнати, що Росія - значно більша купа гімна, ніж ми думали.
Час дивитись в сторону Китая.
Цю "другу армію світу" "какіето то хохли" погнали "за поребрик"
Гітлера в своій жорстокості 😡
За що платню отримують ті чиновники?За те,що "думали"?І які ж у них армії,що зараз всі кинулись їх нарощувати?Велика ,сита,багата,технологічна Європа боїться кацапської недоармії.ЗСУ луплять ту шваль в хвіст і в гриву,при тому,що обмежені в зброї,а Європа продовжує боятися і щось там нарощувати.Цивілізація зіграла жарт над європейцями-вони розучилися жити в натуральному,реальному світі
знайте пока існує Україна кордони європи на замку
тож помагайте Україні поставити в стойло це нікчемне
створіння під назвою росія
а ещё более странно,что в этой статье нет ссылки на первоисточник. ну согласитесь,что Уолес не стал бы давать интервью непонятно кому.
а там в статье нет ссылки на первоисточник. значит это фейковая инфа!