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Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бен,воллес

Європейські країни мають визнати, що Росія значно більший противник та несе більше загроз, ніж думалося раніше.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Траєкторія, якої ми усі повинні дотримуватися, – це визнати як всередині країни, так і на європейському рівні, що Росія – це набагато більший противник, ніж ми усі думали", - заявив він.

За словами Воллеса, мова йде не лише про ведення війни в Європі, а й про недотримання прав людини Росією та інші загрози. Зокрема, він вказав на "поки загадкові вибухи на газопроводах", використання енергії в якості зброї, агресивне застосування Росією найманців з т.з. групи "Вагнер" у Західній Африці, що несе дестабілізацію в регіоні та супутні загрози для європейського континенту.

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Британський міністр вказав на те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато країн НАТО зрозуміли рівень загрози з боку путінського режиму і зараз проводять реформи у військовому секторі та збільшують витрати на оборону. Зокрема, це стосується і Великої Британія, яка планує збільшити оборонні витрати до 2030 року до рівня 3% від ВВП.
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Топ коментарі
+21
Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали

Нє, корекшьон:
Європа має визнати, що Росія - значно більша купа гімна, ніж ми думали.
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04.10.2022 19:55
+18
росія - найбільший негідник, злодій , істота ,що немають нічого спільного з людиною
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04.10.2022 19:56
+18
Противник?! Ми що на змаганнях?? Це країна- терорист, яка підлягає негайній ліквідації
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04.10.2022 19:59
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Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали

Нє, корекшьон:
Європа має визнати, що Росія - значно більша купа гімна, ніж ми думали.
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04.10.2022 19:55 Відповісти
Росія не значно більший противник. а смертельно небезпечний. І так було завжди. Тільки багатьом цього не бажано було визнавати. З різних обставин.
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04.10.2022 20:01 Відповісти
европа не первое столетие выгодно сотрудничает с дикарями, но раньше даже самые дикие вожди радиоактивным пеплом не угрожали
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04.10.2022 20:03 Відповісти
Как говорят амеры, "всегда можно расширить опыт".
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04.10.2022 20:05 Відповісти
Так він це мав на увазі.... 😅
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04.10.2022 20:39 Відповісти
Європа має визнати, що Росія - значно меньший противник, ніж ми думали, адже ні вояк ні ********* обладнання.

Час дивитись в сторону Китая.

Цю "другу армію світу" "какіето то хохли" погнали "за поребрик"
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04.10.2022 20:41 Відповісти
росія - найбільший негідник, злодій , істота ,що немають нічого спільного з людиною
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04.10.2022 19:56 Відповісти
А читали б Степана Андрійовича, і проблем би не було
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04.10.2022 19:56 Відповісти
Ага, як не стало дешевого газу - зразу очі відкрились )))
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04.10.2022 19:57 Відповісти
Ху@ кончене , психічно - хворе чудовисько , який перещеголяв і сраліна і
Гітлера в своій жорстокості 😡
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04.10.2022 19:57 Відповісти
Заходу треба було прислухатися до думки покійного Литвиненка, вбитого ******.

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04.10.2022 21:24 Відповісти
Европа проснулась . Рашу треба развалити - це едине правільне рішення
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04.10.2022 19:57 Відповісти
Да погоди ты, дружище Воллес, тут ты видишь он, у одного паспорт кацапский "фейковый", другой в набу на кофе просто так заехал с ревизией, а третий с НБУ решил по-шустрому сквозонуть - движняк, так шо погоди покуда
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04.10.2022 19:58 Відповісти
Українці давно вам про це казали, а ви пропускали це мимо вух.
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04.10.2022 19:59 Відповісти
Противник?! Ми що на змаганнях?? Це країна- терорист, яка підлягає негайній ліквідації
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04.10.2022 19:59 Відповісти
Европа навряд чи визнає одностайно, а провідні країни повинні.
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04.10.2022 19:59 Відповісти
От чесно,послухаєш європейських політиків,і просто в шоці.Вони думали,вони не готові,треба нарощувати армії,бла-бла...
За що платню отримують ті чиновники?За те,що "думали"?І які ж у них армії,що зараз всі кинулись їх нарощувати?Велика ,сита,багата,технологічна Європа боїться кацапської недоармії.ЗСУ луплять ту шваль в хвіст і в гриву,при тому,що обмежені в зброї,а Європа продовжує боятися і щось там нарощувати.Цивілізація зіграла жарт над європейцями-вони розучилися жити в натуральному,реальному світі
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04.10.2022 20:02 Відповісти
шановні європейці
знайте пока існує Україна кордони європи на замку
тож помагайте Україні поставити в стойло це нікчемне
створіння під назвою росія
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04.10.2022 20:07 Відповісти
"Всю Європу боронили як могли проти нечисті азійської орди"
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04.10.2022 20:31 Відповісти
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05.10.2022 16:52 Відповісти
Надо закрепить законодательно на уровне ЕС что кацапия враг и бить по рукам за любое сотрудничество с врагом человечества.
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04.10.2022 20:08 Відповісти
Не вистачило раніше бажання додавити російську гниду. Стегенця слали. У ясна цілувалися. Отримали знову те саме гівно.
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04.10.2022 20:09 Відповісти
kurwa, росія у вас, Великій Британії, неодноразово застосовувала зброю масового враження для терактів, а ви продовжували з нею мати стосунки... Тільки тепер почали щось розуміти.
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04.10.2022 20:18 Відповісти
Яке грамотне, де воно вчилось? В моей 13-й школе точно нет
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04.10.2022 20:20 Відповісти
може Ви мали на увазі дурніший а не більший???
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04.10.2022 20:21 Відповісти
It's not only an enemy (as it always were), it's a country terrorist, who sponsors terrorism around the globe. It's a cancer (stage 4) on the body of this fragile Earth that keeps spreading. And we all know what to do with the cancer if we want to live.
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04.10.2022 20:23 Відповісти
Exactly
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04.10.2022 20:47 Відповісти
Woooow, is nuclear treatment something new in the field of cancer prevention?
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05.10.2022 01:26 Відповісти
Чем вам, *******, денежка заходила
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04.10.2022 20:25 Відповісти
Вот что отрывание от кацапской сиськи животворящее делает!
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04.10.2022 20:30 Відповісти
Про яку сіську мова? Коли наша влада про шашлики говорила брити нлави присилали
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04.10.2022 22:17 Відповісти
про кацапську сіську
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04.10.2022 23:19 Відповісти
а я знаю, половина Європи раніше взагалі не бачила в росії жодної загрози, бізнес-бізнес, нічого особистого, а на мапу навіть і не дивилися, а як би дивилися то по мапі все було видно. тут вам і держпереворот в Білорусії в результаті чого мають тепер свого асада просто в Європі, і Калініград і Крим і навчання по всьому периметру України це ж все не випадковість.
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04.10.2022 20:35 Відповісти
очень как то странно,что цензор ссылается на сайт домена RU.

а ещё более странно,что в этой статье нет ссылки на первоисточник. ну согласитесь,что Уолес не стал бы давать интервью непонятно кому.
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04.10.2022 20:42 Відповісти
ссілка на укринформ
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04.10.2022 23:21 Відповісти
ссылка на https://www.ukrinform.ru/ !!!
а там в статье нет ссылки на первоисточник. значит это фейковая инфа!
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05.10.2022 08:48 Відповісти
Ты брехун, ссылка имеет другой адрес, никакого .RU там нет.Причём это ссылка на первоисточник,то есть собственный корреспондент Укринформ. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3585868-volles-evropa-mae-viznati-so-rosia-znacno-bilsij-protivnik-niz-mi-dumali.html
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05.10.2022 09:37 Відповісти
То що він сказав це правильно для Європи і їх народу, думаю шо справжня його думка змінилась після того коли Україна дала звізди маючи на озброєнні ще совітьську техніку, а та зброя яку передав захід дозволила нам перейти в контрнаступ
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04.10.2022 22:12 Відповісти
А что ж вы раньше только яйца чесали олухи.
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04.10.2022 22:55 Відповісти
А ви ще прихистіть "нещасних" орків, які масово драпають від мобілізації і через пару років отримаєте свій "рузькій мір" в себе на задньому дворі з всіма "прелєстями". Прозріння настане швидше...доказано історією, але її треба читати і знати
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05.10.2022 06:43 Відповісти
до них это только сейчас дошло?!
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05.10.2022 12:53 Відповісти
 
 