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Новини За кордоном
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Латвія (861) НАТО (5140) членство в НАТО (1408) ЗСУ (5717) Левітс (40)

Президент Латвії Левітс переконаний, що Україна готова вступити до НАТО: "Для Альянсу це дуже добра нагода отримати таку сильну країну у своєму складі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

левітс,егілс

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що Україна готова стати повноправним членом НАТО і зможе посилити його оборонні спроможності.

Таку думку він висловив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"НАТО є оборонним союзом, і Україна має стати членом цього оборонного об’єднання, оскільки вона потребує надійних гарантій безпеки", - сказав Левітс.

Він наголосив на оборонному характері Північноатлантичного альянсу, зауваживши, що "ніхто в Ризі, Берліні чи Парижі не думає, як захопити москву або Калінінград".

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За словами Левітса, українське суспільство, яке "без сумніву є частиною європейської спільноти", й українська армія, що за час війни з Росією "набула великого бойового досвіду успішної оборони країни", переконливо доводять готовність країни до членства в Альянсі.

"Українське суспільство й українська армія є потужними мотиваторами вступу України до НАТО, і для НАТО це дуже добра нагода отримати таку сильну країну у своєму складі", - сказав президент Латвії.

На його думку, нині головним завданням союзників є створення правових підстав для прийняття України до Альянсу.

"Сьогодні ми повинні думати, яким чином приєднати Україну до НАТО, тому що ми бачимо її готовність стати новим сильним учасником НАТО", - заявив латвійський лідер.
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Топ коментарі
+14
Дякуємо за підтримку та розуміння!
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04.10.2022 20:21
+13
Евілсу Легітсу-респект за здоровий глузд...
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04.10.2022 20:27
+13
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04.10.2022 20:38
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04.10.2022 20:21 Відповісти
Какая несправедливость, разве можно сравнить хитродупых мадьяров или болгар продажных сидящих в НАТО и настоящих Супер 💙💛ГЕРОЕВ ЗСУ - Смелых , отважных , умных , находчивых , сообразительных КРАСАВЦЕВ ‼️СЛАВА СЗУ‼️🍀🍀🍀
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04.10.2022 20:55 Відповісти
Только вот все время кто -то против.и мы не можем вступить
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05.10.2022 03:33 Відповісти
Спасибо друзья!!! Мы с вами!
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04.10.2022 20:21 Відповісти
я думаю скоро НАТО само попросит УКРАИНУ к себе. кто еще смог бы выстоять в такой ситуации.
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04.10.2022 20:26 Відповісти
"Для Альянса это очень хорошая возможность получить такую сильную страну в своем составе"..
Как точно сказано! Лучше и не скажешь..
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04.10.2022 21:41 Відповісти
Евілсу Легітсу-респект за здоровий глузд...
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04.10.2022 20:27 Відповісти
Балтійські країни та Польща то справжні друзі України...
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04.10.2022 20:30 Відповісти
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04.10.2022 20:38 Відповісти
Понімаєш а наші думають. Так що хз чи дозволять такому слабкому наті грати. Хз.
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04.10.2022 20:31 Відповісти
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04.10.2022 20:35 Відповісти
Бальзам на серце, особливо після зрадливої свиноти з ОП.
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04.10.2022 20:38 Відповісти
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04.10.2022 20:41 Відповісти
Ахахах, иллюминанты-ящерики с плаенты Нибиру опять подлым заговором подставили россиюшку! Куда только путин смотрит!
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04.10.2022 22:04 Відповісти
Латвия - наш друг. И мы это помним
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04.10.2022 20:45 Відповісти
Украина де-факто уже в НАТО. Англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава - Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь - Россия - надолго.

Если бы военные НАТО имели решающий голос в вопросе приема Украины, украинскую армию приняли бы в Альянс хоть завтра, потому что ВСУ показали способность защищать не только свою страну, но и весь восточный фланг НАТО. При этом есть сомнения в том, что на это способны, например, немецкая или французская армии.

Так или иначе мы переходим на стандарты НАТО. Я уж не говорю о высочайшем уровне взаимодействия Украины с основными странами Альянса. Например, харьковская операция. Не все понимают, что произошло под Харьковом... А ведь Украина как нация и государственный аппарат, не только как армейский аппарат, впервые за лет 200-400 показала высочайший уровень самоорганизации, командной игры при взаимодействии с нашим главным партнером - США.

Как и любая система коллективной обороны, НАТО старается принимать в свой состав страны, которые будут создавать меньше всего проблем и которые требуют меньше затрат. Украина показала, что ее учить ничему не надо - украинцы сами кого угодно научат.

Кроме того, в США и Британии прекрасно знают историю событий после Первой мировой войны и понимают, что даже после победы Украины Россия никуда не денется и повторит путь Германии после Первой мировой. Россия не будет оккупирована - нормальную страну там не сделать, как это было после Второй мировой войны, когда оккупировали Японию и Германию. Соответственно, англосаксы понимают, что Восточную Европу нужно укреплять, строить ось Варшава - Киев, плюс скандинавские страны и страны Балтии. Потому что этот взбесившийся зверь - Россия - надолго.

Не очень верится в каскадный распад России после поражения в войне, о чем у нас любят рассказывать. Откалывание каких-то республик РФ теоретически возможно, да и гражданская война в России очень вероятна. Но говорить, что Россия распадется по советскому образцу, нужно крайне осторожно. Скорее всего, такое взбешенное болото с православным коммунизмом будет требовать реванша.

Соответственно, велики риски появления в России нового режима реваншистского характера, который будет продолжать угрожать восточному флангу НАТО, Европе в том числе. А, значит, нужна "дубина", которая будет держать этого медведя в узде.

Таких "дубин" просматривается несколько. Одна из них - это Украина как страна-победитель в конфедерации с Польшей. Такая конфедерация уже выстраивается у нас и будет оказывать огромнейшее культурное, экономическое и военное влияние, как минимум, на европейскую часть России, а, может, и больше. Так что Россию будут сдерживать Украина, Польша, Турция (член НАТО, давящий Россию на Кавказе и выходящий в Среднюю Азию, у Анкары есть амбиции расти дальше), плюс Китай.
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04.10.2022 20:58 Відповісти
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04.10.2022 21:04 Відповісти
От стран НАТО до окончания войны достаточно:
1) Поддержки оружием и баблом - минимум.
2) Готовности нанести военный удар по россии в случае ядерной катастрофы в Украине - максимум.

Давайте будем реалистами (после второго пункта этот призыв звучит странно, но мечты о вступлении в НАТО посреди войны - это ещё более нелепо). Если бы НАТО хотели воевать - вступили бы в войну ещё 24 февраля. Потому и никаких "гарантий" во время войны тоже не будет. Минимум, что от них нужно - поставки оружия не меньше, чем поставляли. Максимум, что от них можно надеяться и просить - вступление в войну после ядерного взрыва.

А членство в НАТО нужно очень настойчиво просить, ну очень настойчиво, когда закончится война.
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04.10.2022 22:38 Відповісти
Украина в НАТО это реальность. Вместе перед будущими вызовами, такими как Тюркский мир.
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05.10.2022 00:46 Відповісти
Найкращий варіант... це НАТО приєднатись до України. Не думаю, що в нас буде стільки бюрократичних перепон для них
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05.10.2022 06:16 Відповісти
 
 