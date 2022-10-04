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Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі 625 млн дол., – Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,зеленський

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки потрібно, включно із наданням сьогодні нового пакета допомоги в сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який містить додаткову зброю та обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що американський президент також підтвердив незмінну готовність США "покласти серйозні витрати" на будь-яку фізичну, юридичну особу чи країну, які надають підтримку спробам російської анексії.

"Він привітав успіх угоди, яка дозволила гарантувати безпечний експорт українського зерна на світові ринки, та наголосив на необхідності забезпечити його продовження", - уточнили в Білому домі.

Також читайте: Байден підписав закон про виділення Україні 12,4 млрд дол., - Білий дім

Байден також відзначив зусилля Сполучених Штатів, що тривають, зі згуртування світу навколо зусиль України щодо захисту своєї свободи і демократії, закріплених у Статуті ООН.

Зазначається, що разом із Байденом у розмові також взяла участь віцепрезидент США Камала Гарріс.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Дякуємо.
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04.10.2022 20:31
+19
Ой красивий же пакет, дякуємо!
- 4 установки HIMARS та **********;
- 16 155-мм гаубиць ( M777? );
- 16 105-мм гаубиць;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 75,000 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur?);
- 1,000 155-мм снарядів RAAMS;
- 30,000 120-мм мін;
- 200,000 набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- Міни Claymore;
- інше обладнання.
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04.10.2022 20:48
+13
Отличный пакет кстати, стволы 155 и 105мм, много бк, химеры, 200 бронемашин и тд
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04.10.2022 20:33
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Ага! Ну ничего, у нас своя точка на трассе, там снимем гипс, віпотрошим его, и все будет упорядке
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04.10.2022 20:28 Відповісти
Специально тут зарегистрировался неделю назад, чтобы тупость показать?
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04.10.2022 20:35 Відповісти
А ми що, в казармі, що ТИ на строк служби натякаєш? Не подобається - пропускай, кому треба - той зрозуміє, всього найкращого
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04.10.2022 20:43 Відповісти
Взагалі-то він не натякає, а прямо вказує на час реєстрації ніка на форумі. Мій, наприклад, зареєстровано 1.10.2022
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04.10.2022 20:57 Відповісти
Так вы, множество чмобиков из казармы пишете? Уморил, откуда у вас казармы - бараки. То то вас много толькозарегестрировавшихся через vpn появилось. А ну брісь под шконку ****** кацапские.
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04.10.2022 21:41 Відповісти
На Полтавщині давно немає бараків. Заспокойся, дядьку
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04.10.2022 21:57 Відповісти
Дякуємо.
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04.10.2022 20:31 Відповісти
Дякуємо!
Разом до Перемоги!
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04.10.2022 21:19 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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04.10.2022 20:31 Відповісти
Отличный пакет кстати, стволы 155 и 105мм, много бк, химеры, 200 бронемашин и тд
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04.10.2022 20:33 Відповісти
Вибудете здивовані але здається я зрозумів для чого маск вчора ніс брєд - він сьогодні погодився викупити твітер, напевно треба було провірити скільки ботів там присутні от він і викликав резонанс
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04.10.2022 20:34 Відповісти
Якесь старе хвото. Наш зара в цвєтє хаккі розмовляє.
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04.10.2022 20:36 Відповісти
А кто-то кричал, что экспорт зерна это зрада зрадная.
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04.10.2022 20:37 Відповісти
Экспорт кацапского зерна,конечно

А ещё и метал намечается.
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04.10.2022 21:00 Відповісти
Очевидно, вопрос стоял так: или они и мы, или никто. Но суть не в этом. Главное, что это соглашение приветствует наш главный союзник - США.
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04.10.2022 21:29 Відповісти
М'яко стелить, жорстко спати https://www.youtube.com/watch?v=8GlQhFHDKSY&t=8s
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04.10.2022 20:38 Відповісти
Байдерівець наш, дякуємо
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04.10.2022 20:38 Відповісти
це вже довгоочікуванний ленд-ліз, чи ще ні?
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04.10.2022 20:41 Відповісти
Так, це вже ленд-ліз. Отаман Байда просто підписує список того що потрібно, нікого не питаючи, і це грузиться на відправлення
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04.10.2022 20:51 Відповісти
і ракети, що б'ють на 300 км теж відвантажують? :
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04.10.2022 21:05 Відповісти
"просто підписує список того що потрібно, нікого не питаючи"
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04.10.2022 21:46 Відповісти
Ой красивий же пакет, дякуємо!
- 4 установки HIMARS та **********;
- 16 155-мм гаубиць ( M777? );
- 16 105-мм гаубиць;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 75,000 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur?);
- 1,000 155-мм снарядів RAAMS;
- 30,000 120-мм мін;
- 200,000 набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- Міни Claymore;
- інше обладнання.
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04.10.2022 20:48 Відповісти
Ковбой рулит и педалит
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04.10.2022 20:52 Відповісти
Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі
 Біля газонафтоносної області Halfdan B у Північному морі, що біля Данії, в останні дні вперше були помічені неупізнані безпілотники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський телеканал TV2. "Національна поліція може підтвердити, що протягом вихідних ми отримали повідомлення про присутність дронів у Північному морі", - повідомили правоохоронці у вівторок, відмовившись уточнювати подробиці.

Як зазначає Reuters, безпілотники також помічали біля газоносної області Roar, яка розташована неподалік найбільшого родовища природного газу Данії - Tyra.

Окрім Данії, Норвегія також в останні дні фіксувала прольоти безпілотників біля своєї газо- та нафтовидобувної інфраструктури. Країна розгорнула систему, яка фіксуватиме присутність неупізнаних дронів. Про активність безпілотників стало відомо після того, як минулого тижня в Балтійському морі стався прорив російських трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-04-rigspolitiet-melder-om-flere-droneobservationer-i-nordsoeen
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04.10.2022 20:55 Відповісти
а чого звонив, нащо?
Беню посилкою?
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04.10.2022 20:55 Відповісти
"Хто ж його посадить? Він же - пам'ятник"®
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04.10.2022 20:59 Відповісти
Ну если меньше денег будет присылать,то сразу станет агентом ФСБ?
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04.10.2022 20:59 Відповісти
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04.10.2022 21:09 Відповісти
Скоро так і буде.
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04.10.2022 21:20 Відповісти
200 макспро, круть.
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04.10.2022 21:24 Відповісти
Ленд Лиз настал?

Во Второй Мировой это была громадная помощь от США:
от тушенки до самолетов, которые прикрывали Москву.

Украина получит все, что ей нужно для Победы.

Good bless America and Ukraine.
United we stand!
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04.10.2022 21:25 Відповісти
200 машин MRAP MaxxPro - а вот это меня очень удивило... не ожидал, что такие крутые машины дадут, думал опять Хамви...
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04.10.2022 21:30 Відповісти
Старая преданная комсомолка всю свою карьеру помогала ***** в многоходовках. То Украину, ради *****, в НАТО не пустила. Теперь награду получает не за то, что бы предотвратить наплыв мигрантов, прищемив хвост *****. А за то что помогала ***** дестабилизировать Европу и ненавистную ей Западную Германию принимая типа беженцев и наводнила Германию русской агентурой. Прикрыла все альтернативные источники энергии, кроме руських нефти и газа. Продала все хранилища на территории Германии. Да ее сажать надо. Только замаячит любое расследование против нее, увидим ее тут же в кацапии.

Ексканцлерка ФРН Меркель отримає премію ООН за підтримку біженців

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель удостоєна премії Нансена, яку вручає Управління ООН у справах біженців, за "лідерство, мужність та співчуття", виявлене Меркель у питанні прийому біженців на уолишній посаді

Про це повідомляє DW.

Організація зазначає, що у 2015 та 2016 роках, у розпал міграційної кризи, викликаної війною в Сирії, під керівництвом Меркель ФРН прийняла понад 1,2 мільйона переселенців та прохачів притулку. Там також наголосили на зусиллях Меркель у пошуку "життєздатних довгострокових рішень" для тих, хто "шукає безпеки".
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04.10.2022 21:49 Відповісти
 
 