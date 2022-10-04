Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі 625 млн дол., – Білий дім
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Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки потрібно, включно із наданням сьогодні нового пакета допомоги в сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який містить додаткову зброю та обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що американський президент також підтвердив незмінну готовність США "покласти серйозні витрати" на будь-яку фізичну, юридичну особу чи країну, які надають підтримку спробам російської анексії.
"Він привітав успіх угоди, яка дозволила гарантувати безпечний експорт українського зерна на світові ринки, та наголосив на необхідності забезпечити його продовження", - уточнили в Білому домі.
Байден також відзначив зусилля Сполучених Штатів, що тривають, зі згуртування світу навколо зусиль України щодо захисту своєї свободи і демократії, закріплених у Статуті ООН.
Зазначається, що разом із Байденом у розмові також взяла участь віцепрезидент США Камала Гарріс.
Будь ласка, зачекайте...
Разом до Перемоги!
А ещё и метал намечается.
- 4 установки HIMARS та **********;
- 16 155-мм гаубиць ( M777? );
- 16 105-мм гаубиць;
- 200 машин MRAP MaxxPro;
- 75,000 155-мм снарядів;
- 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur?);
- 1,000 155-мм снарядів RAAMS;
- 30,000 120-мм мін;
- 200,000 набоїв для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення перешкод;
- Міни Claymore;
- інше обладнання.
Біля газонафтоносної області Halfdan B у Північному морі, що біля Данії, в останні дні вперше були помічені неупізнані безпілотники.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський телеканал TV2. "Національна поліція може підтвердити, що протягом вихідних ми отримали повідомлення про присутність дронів у Північному морі", - повідомили правоохоронці у вівторок, відмовившись уточнювати подробиці.
Як зазначає Reuters, безпілотники також помічали біля газоносної області Roar, яка розташована неподалік найбільшого родовища природного газу Данії - Tyra.
Окрім Данії, Норвегія також в останні дні фіксувала прольоти безпілотників біля своєї газо- та нафтовидобувної інфраструктури. Країна розгорнула систему, яка фіксуватиме присутність неупізнаних дронів. Про активність безпілотників стало відомо після того, як минулого тижня в Балтійському морі стався прорив російських трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-04-rigspolitiet-melder-om-flere-droneobservationer-i-nordsoeen
Беню посилкою?
Во Второй Мировой это была громадная помощь от США:
от тушенки до самолетов, которые прикрывали Москву.
Украина получит все, что ей нужно для Победы.
Good bless America and Ukraine.
United we stand!
Ексканцлерка ФРН Меркель отримає премію ООН за підтримку біженців
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель удостоєна премії Нансена, яку вручає Управління ООН у справах біженців, за "лідерство, мужність та співчуття", виявлене Меркель у питанні прийому біженців на уолишній посаді
Про це повідомляє DW.
Організація зазначає, що у 2015 та 2016 роках, у розпал міграційної кризи, викликаної війною в Сирії, під керівництвом Меркель ФРН прийняла понад 1,2 мільйона переселенців та прохачів притулку. Там також наголосили на зусиллях Меркель у пошуку "життєздатних довгострокових рішень" для тих, хто "шукає безпеки".