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Гроссі цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня відвідає Україну, а пізніше – РФ для продовження консультацій щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Гендиректор Рафаель Гроссі відвідає Київ, а потім - Москву пізніше цього тижня, щоб продовжити консультації, націлені на якнайшвидше узгодження та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС", - йдеться у заяві МАГАТЕ.

Зазначається, що наскільки відомо МАГАТЕ, генеральний директор ЗАЕС Ігор Мурашов зараз перебуває зі своєю родиною на території, яку контролює Україна, і не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС. "Поки не ясно, хто замінить його у цій ролі", - йдеться у заяві.

"Експерти МАГАТЕ, які були присутні на ЗАЕС, повідомили, що сьогодні було завершено ремонтні роботи на зрошувальному басейні в районі енергоблоків №5 та №6, пошкоджених у результаті обстрілу 20 вересня. Повідомлень про обстріли в районі ЗАЕС із суботи, 4 жовтня, не надходило" , – повідомило МАГАТЕ.

Також читайте: Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Якщо твоє ім'я Рафаель, то краще писати картини!
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04.10.2022 20:58 Відповісти
Ця новина вже вчора була... Ця новина вже вчора була...
Певно, тут таке відлуння дивне... Певно, тут таке відлуння дивне...
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04.10.2022 20:59 Відповісти
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

·

22 ч

Не стоит сильно реагировать на то что сегодня написали Папа Римский, Генри Киссенджер и Илон Маск. Это каждый в своем роде великий человек, но и великие могут нести *****.
Просто пусть они спросят у Виталия Кличко что могут сделать горячие украинцы если эта ***** им не нравится
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04.10.2022 21:02 Відповісти
та хоть **** по столу...пока ЗСУ не прийдет, порядок никто не наведет
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04.10.2022 22:00 Відповісти
 
 