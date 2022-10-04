УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15785 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
2 701 15
Зеленський (17456) Італія (998) Джорджа Мелоні (66)

Зеленський обговорив із лідером партії "Брати Італії" Мелоні подальшу підтримку України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером італійської політичної сили "Брати Італії" Джорджею Мелоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Основними темами переговорів стали поступовий розвиток українсько-італійських відносин, допомога Україні з боку Італії та необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету та територіальної цілісності української держави.

"Рішення Росії щодо чергової спроби анексії частини території України є нікчемними і не змінюють реальності. Не можна допустити повторення кримського сценарію. Територіальна цілісність України має бути і буде відновлена", - наголосив президент.

Було обговорено заходи реагування на нещодавні злочинні дії Росії на багатосторонньому рівні, зокрема, в рамках ООН та інших ключових міжнародних майданчиків. У цьому контексті Зеленський також наголосив на необхідності запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідерка правої партії "Брати Італії" Мелоні пообіцяла підтримку Україні

Крім того, Зеленський поінформував співрозмовницю про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування проходження Україною шляху до Альянсу за прискореною процедурою. "Ще до членства в НАТО Україна має отримати чіткі та юридично зобов'язуючі гарантії колективної безпеки", – зазначив він.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
В Бірмінгемі проходить з'їзд Консервативної партії Великобританії. Одне з рішень з'їзду: створити відділ підтримки, співпраці партіїї з Україною; його буде очолювати Борис Джонсонюк.
показати весь коментар
04.10.2022 21:45
+5
слуги народа...братья италии...сёстры бразилии...
показати весь коментар
04.10.2022 21:48
+3
"Братів Італії" очолює жінка - це гіперсексизм.
показати весь коментар
04.10.2022 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а це не сексизм? Я про "Брати Італії"
показати весь коментар
04.10.2022 21:34 Відповісти
"Братів Італії" очолює жінка - це гіперсексизм.
показати весь коментар
04.10.2022 21:50 Відповісти
це права партія. її лідер далека від ідей фемінізму. і від іншого лайна лівацького
показати весь коментар
04.10.2022 22:15 Відповісти
Побачимо їхню "правизну" на стосунках з кацапією. Бо чомусь всі "праві" з Європи схильні до неприродньо близьких стосунків з червоною мерзотою чим, звісно, залишається росія. Тому ср@в я на таких "правих".
показати весь коментар
05.10.2022 09:52 Відповісти
В Бірмінгемі проходить з'їзд Консервативної партії Великобританії. Одне з рішень з'їзду: створити відділ підтримки, співпраці партіїї з Україною; його буде очолювати Борис Джонсонюк.
показати весь коментар
04.10.2022 21:45 Відповісти
Партия "Братья Италии"?
Хм...
Надеюсь, когда Зеленский говорил с лидером, он делал это с дОлжным уважением!
)))
показати весь коментар
04.10.2022 21:47 Відповісти
слуги народа...братья италии...сёстры бразилии...
показати весь коментар
04.10.2022 21:48 Відповісти
дети октября
показати весь коментар
04.10.2022 21:57 Відповісти
дети поволжья, тяжёлое наследие царского режима...
показати весь коментар
04.10.2022 22:12 Відповісти
так там русня надеялась на берлускони а на деле и в италии пролет
показати весь коментар
04.10.2022 21:56 Відповісти
Джорджа Мелоні - потенціальний прем'єр міністр, націоналістка, прихильниця надання зброї Україні, засуджує мокшанську агрессію з самого початку війни.
показати весь коментар
04.10.2022 22:05 Відповісти
якщо вона буде прем'єром, то головне тут буде, щоб при ній були нормалні хоча би три міністри: закордоних справ, оборони і фінансів.
показати весь коментар
04.10.2022 22:59 Відповісти
Испанский суд постановил закрыть дело об экстрадиции в отношении Анатолия Шария, так как он покинул территорию страны.

По предварительной информации, Шарий скрывается в Италии. Об этом уведомила испанская сторона итальянских коллег из МИД, а также Интерпол.

Источник - Nехта
показати весь коментар
04.10.2022 22:59 Відповісти
Останнім часом "брати" якесь огидне слово.
показати весь коментар
05.10.2022 00:52 Відповісти
Шария пусть выдадут.
показати весь коментар
05.10.2022 06:48 Відповісти
 
 