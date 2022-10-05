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У новому пакеті військової допомоги Україна отримає 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro, – Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

maxxpro,бронеавтомобіль

Україна в рамках нового пакета військової допомоги від США отримає боєприпаси, ракетні системи HIMARS, гаубиці, а також бронеавтомобілі MaxxPro.

Про це повідомляє пресслужба Пентагона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До зазначеного пакета військової допомоги входять 4 високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та боєприпаси до них; 16 гаубиць калібру 155-мм; 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів; 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 1 тис. 155 мм снарядів для дистанційних протипіхотних мінних систем.

Крім того, до пакета також увійшли 16 105-мм гаубиць; 30 тис. мін для 120 мм мінометів; 200 бронемашин MaxxPro та 200 тис. патронів для стрілецької зброї.

Також Україна отримає обладнання для встановлення загороджень і протипіхотні боєприпаси "Клеймор".

Також читайте: Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі 625 млн дол., – Білий дім

"Із 2014 року Сполученими Штатами виділено Україні понад 19,6 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та понад 16,8 млрд доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - наголосили у Пентагоні.

Там додали, що для задоволення потреб України на полі бою США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні "ключові можливості".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
Пошла жара

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04.10.2022 21:48
+42
Боже, храни Британию, США и Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией.
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04.10.2022 21:50
+28
.
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04.10.2022 22:01
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04.10.2022 21:48 Відповісти
Пошла жара
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04.10.2022 21:54 Відповісти
В Луганську.
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04.10.2022 22:23 Відповісти
так Рамзанкє Дирову ртом брать нє прєвикать,в етам он уже профі...
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04.10.2022 21:56 Відповісти
Це фейк
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04.10.2022 22:03 Відповісти
Руслан Лєвієв стверджує, що цей пост від Лапіна - фейк.
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05.10.2022 00:03 Відповісти
Дуже дякуємо
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04.10.2022 21:48 Відповісти
але в кацапів є новітня "Царь-пушка" - Каоліція-С
за ТТХ приблизно як Панцергаубиця, Цезар чи Краб

але з 2013-го року їх зробили лише 13 штук !!

воістину золота цар-пушка
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04.10.2022 22:14 Відповісти
Чергова вундервафля, аналоГовнєт, думаю скоро і армата засвітеться, бо більше нема чим страшити ))
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05.10.2022 09:17 Відповісти
Треба кількість хаймерсів доводить уже хотя би до 100.
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04.10.2022 21:49 Відповісти
на кожному напрямку!
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04.10.2022 21:51 Відповісти
Для РСЗВ головне не кількість установок, а кількість *********** до них.
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04.10.2022 21:54 Відповісти
Не скажи. Якби зараз під Бахмутом була пара Хаймарсів, то хлопцям набагато легше там було б. А гоняти їх по 200-300 км з однієї ділянки на іншу, це і час, і моторесурс...
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04.10.2022 22:01 Відповісти
Не згоден! Пара хаймерсів із мінімум бк - це ні про що!
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04.10.2022 23:23 Відповісти
Я думаю Хаймарси там є, але Україна ще не отримала ракети на 200-300 км, принаймні офіційно.
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05.10.2022 09:19 Відповісти
а снаряды и ракеты к ним ты будешь рожать?
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04.10.2022 22:20 Відповісти
Комментаторы! .Не переживайте и не бейте по дивану. Поставка и количество HIMARS идет по плану. Контрразведка и спутники США все видят и строго анализируют тесно контактируя с ВСУ . И дают для фронта все нужное. Там не диванные стратеги а военные специалисты
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05.10.2022 01:04 Відповісти
Боже, храни Британию, США и Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией.
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04.10.2022 21:50 Відповісти
Полностью согласен! )
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04.10.2022 22:03 Відповісти
Та і Чехію зі Словаччиною!
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04.10.2022 22:03 Відповісти
+ Австралію та Німеччину, Люксембург

загалом біля 100 країн, які нам допомагають

.
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04.10.2022 22:16 Відповісти
О,а ось сьогодні дякую.
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04.10.2022 23:03 Відповісти
Канаду не забудьте ))
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05.10.2022 09:20 Відповісти
РусНi

PeaceДа
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04.10.2022 21:52 Відповісти
☮ - да!
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04.10.2022 21:58 Відповісти
протипіхотні ********** "Клеймор" дуже пополярні у всьому світі

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04.10.2022 22:31 Відповісти
Як воно їсть?
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05.10.2022 10:22 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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04.10.2022 21:54 Відповісти
що вони жмуться на ти HIMARS...ну бачать же що ми їх на 120% використовуємо
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04.10.2022 21:55 Відповісти
так 14 штук зламало "вторую армию мира"! Американці намагаються не переборщити
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04.10.2022 22:07 Відповісти
шкода часу і людей в оккупації та під обстрілами...
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04.10.2022 22:11 Відповісти
так не трепись языком - иди бегом в военкомат и на фронт
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04.10.2022 22:21 Відповісти
твоя недолуга репліка демонструє що як раз ти - сцикло, в воєнкоматі і не був!
бо там черга!!! навіть для тих, хто має досвід, не кажучи вже про тих хто без!
від кількох знайомих вже чув, що навіть серед тих, хто потрапив в чергу, не забирають в розподільчому центрі, бо шукають тих, хто реально підсилить підрозділ
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04.10.2022 22:55 Відповісти
там черга? так чего же тогда не освободили все територрии ?
и ты тоже не в окопе какого хрена кому то предьявляешь балабол.
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05.10.2022 00:06 Відповісти
бо будь-яка армія (крім твоєї "другої в світі") - це економіка! бо екіпіровка, зброя, транспорт, харчування, лікування - все це коштує грошей і потребує забезпечення!
пішов на пітуна, даун!
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05.10.2022 00:30 Відповісти
те, що він даун - то одне. Але, розумієш, по-друге, і серед українських патріотів вистачає подібних; а це якраз той випадок. Просто не звязуйся, ігнорь
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05.10.2022 01:05 Відповісти
Штати все файно прораховують, кількість Хаймерсів відповідають логістичним можливостям на даний момент по доставці БК до них.
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05.10.2022 09:22 Відповісти
Наші захистники будуть раді , але велике прохання виділить 200 темнокожих Бандеровців , щоб на кожнісінькому Макс-Про зверху були при кулиматі !!! Щоб ватне бидло на деокупованих містах та селах отримувало розрив пердаків з летальним вироком )
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04.10.2022 21:59 Відповісти
круто 200 MaxxPro
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04.10.2022 22:00 Відповісти
з серпня нормально їздять. А після дощів на чорноземах стане будь що, окрім ловів та койотів.
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04.10.2022 22:36 Відповісти
смотрю долгострочно погоду на 14 дней солнечно на юге и донбассе антициклон дождей не будет и темпе 18-21 ночью 10-13 и на донбассе без дождей т тепло как летом на 2 недели кстати с четверга и в Киеве установяться бедождевая погода тут погода за нас везде
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04.10.2022 22:42 Відповісти
Тобто Максипро будуть нормально їздити, а потім грунт підмерзне, і все буде ок.
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04.10.2022 22:44 Відповісти
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04.10.2022 23:02 Відповісти
чомусь вашого коментаря не бачу.
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04.10.2022 23:10 Відповісти
текст немножко по де.. льному написан
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05.10.2022 00:14 Відповісти
Ну, ще й на половину автівок поставити ПТРК, а на іншу ПЗРК і буде гаплик рашистам скрізь.
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04.10.2022 23:11 Відповісти
Якщо буде, значить вже тут, у всякому випадку - так домовлялися
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04.10.2022 22:00 Відповісти
.
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04.10.2022 22:01 Відповісти
дуже добре, те, що лікар прописав
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04.10.2022 22:03 Відповісти
У новому пакеті - ЩЕ БІЛЬШЕ ЧОРНИХ ПАКЕТІВ З МОСКАЛЯМИ!...
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04.10.2022 22:09 Відповісти
Что за куйня - в белгороде засняли необычное свечение - https://www.youtube.com/shorts/q1D-c3eY1lg
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04.10.2022 22:11 Відповісти
Може прожектори для ППО тестують (як під час ДСВ 😀) - дрони вночі готуються збивати?
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04.10.2022 22:30 Відповісти
пост-фактум значить HIMARS вже на фронті
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04.10.2022 22:16 Відповісти
Кацапы, мы вас всех убьем, а еще две трети безвозвратно покалечим. И это не угроза.
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04.10.2022 22:21 Відповісти
Яка радісна новина https://www.youtube.com/watch?v=LlsHcqeV72Q
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04.10.2022 22:25 Відповісти
Україна й так б'є окупантів, а США ще зброї добавляє і правильно робить. Разом з цими 4 на полі бою буде вже 32 Хімарс+МЛРС 270.
І ще 32 ствольні гаубиці це чудово.
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04.10.2022 22:33 Відповісти
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04.10.2022 23:26 Відповісти
Cпасибо США!
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04.10.2022 23:32 Відповісти
Давление нарастает в геометрической прогрессии. Путин пищит.
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04.10.2022 23:39 Відповісти
tZEinform

На виставку виставки озброєння сухопутних військ, яка зараз проходить у австралійському Брісбені, компанія Lockheed Martin привезла макет установки M142 HIMARS. На питання "Чому так?" представник компанії заявив, що усі вільні екземпляри проходять бойове тестування в Україні.
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05.10.2022 00:28 Відповісти
ні, ці макети захищені патентом українських майстрів
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05.10.2022 01:22 Відповісти
Кращої реклами не треба!
- Пане Джонсон! А чому ви на виставку озброєння привезли не повноцінну установку M142 HIMARS, а лише макет? Нам відомо, що вони у вас уже давно серійно виготовляються!
- Розумієте - немає вільних екземплярів! Вони у нас прямо з конвейєра, як "гарячі пиріжки", в УКраїну їдуть - для бойового тестування!
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05.10.2022 05:27 Відповісти
Нагадую, що результат вкладання США $2`000`000`000`000 (двох трильйонів баксів) у "військову операцію" в Афганістані: повна евакуація та здача урядовою армією Афганістану (розміром більше ЗСУ) всього і всієї зброї талібану за 3 дні.

Результат вкладання США $20`000`000`000 (двадцяти мільярдів баксів - в 100 разів менше) у допомогу Україні: знищення щонайменше ~60`000 кацапів, ~2400 танків, ~5000 ББМ, ~500 бойових літаків та гвинтокрилів, отримання США величезного ринку СПГ в ЄС тощо.

Кажуть, що в США вміють рахувати гроші та підраховувати ефективність... Сподіваюсь на це.
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05.10.2022 01:47 Відповісти
Да,это то что нужно:и высокоточные снаряды и гаубицы и Хаймарсы!-спасибо Америке! Еще-бы дронов-камикадзе по типу Шахида чтобы ВСУ могли поражать дальные цели в Белорашке-например их Мозырьский НПЗ. Естественно будем вынуждены обещать не применять их по *********
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05.10.2022 10:10 Відповісти
Ні, ну я розумію, що виготовлення твердопаливного ракетного двигуна займає десь 7-8 місяців, бо паливо повинно стабілізуватися, а це займає певний час. Але на ВО ПМЗ увесь час будували ракетні двигуни на рідкому паливі. Невже неможливо зробити ракету середньої дальності десь 1000 -2000 км на рідкому паливі типу Ельбрусу (SCUD) та роздовбати той Керченський міст, не питаючи ні у кого дозволу? Тоді б і погрози застосувати ядерну зброю одразу припинилися, бо відповідь одразу прилетить. Чи тільки прохати здібні та відосики записувати?
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05.10.2022 11:21 Відповісти
 
 