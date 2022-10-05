У новому пакеті військової допомоги Україна отримає 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro, – Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна в рамках нового пакета військової допомоги від США отримає боєприпаси, ракетні системи HIMARS, гаубиці, а також бронеавтомобілі MaxxPro.
Про це повідомляє пресслужба Пентагона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До зазначеного пакета військової допомоги входять 4 високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та боєприпаси до них; 16 гаубиць калібру 155-мм; 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів; 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 1 тис. 155 мм снарядів для дистанційних протипіхотних мінних систем.
Крім того, до пакета також увійшли 16 105-мм гаубиць; 30 тис. мін для 120 мм мінометів; 200 бронемашин MaxxPro та 200 тис. патронів для стрілецької зброї.
Також Україна отримає обладнання для встановлення загороджень і протипіхотні боєприпаси "Клеймор".
"Із 2014 року Сполученими Штатами виділено Україні понад 19,6 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та понад 16,8 млрд доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - наголосили у Пентагоні.
Там додали, що для задоволення потреб України на полі бою США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні "ключові можливості".
Будь ласка, зачекайте...
за ТТХ приблизно як Панцергаубиця, Цезар чи Краб
але з 2013-го року їх зробили лише 13 штук !!
воістину золота цар-пушка
загалом біля 100 країн, які нам допомагають
.
PeaceДа
бо там черга!!! навіть для тих, хто має досвід, не кажучи вже про тих хто без!
від кількох знайомих вже чув, що навіть серед тих, хто потрапив в чергу, не забирають в розподільчому центрі, бо шукають тих, хто реально підсилить підрозділ
и ты тоже не в окопе какого хрена кому то предьявляешь балабол.
пішов на пітуна, даун!
І ще 32 ствольні гаубиці це чудово.
На виставку виставки озброєння сухопутних військ, яка зараз проходить у австралійському Брісбені, компанія Lockheed Martin привезла макет установки M142 HIMARS. На питання "Чому так?" представник компанії заявив, що усі вільні екземпляри проходять бойове тестування в Україні.
- Пане Джонсон! А чому ви на виставку озброєння привезли не повноцінну установку M142 HIMARS, а лише макет? Нам відомо, що вони у вас уже давно серійно виготовляються!
- Розумієте - немає вільних екземплярів! Вони у нас прямо з конвейєра, як "гарячі пиріжки", в УКраїну їдуть - для бойового тестування!
Результат вкладання США $20`000`000`000 (двадцяти мільярдів баксів - в 100 разів менше) у допомогу Україні: знищення щонайменше ~60`000 кацапів, ~2400 танків, ~5000 ББМ, ~500 бойових літаків та гвинтокрилів, отримання США величезного ринку СПГ в ЄС тощо.
Кажуть, що в США вміють рахувати гроші та підраховувати ефективність... Сподіваюсь на це.