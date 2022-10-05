На Херсонщині визволені від окупантів та стабілізовані 8 населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 223 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні маємо хороші новини з передової.
Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом.
Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік...
Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
На місці тортур поліцією було знайдено фалоімітатор, контейнер з вирваними зубними протезами. Рашисти застосовували до людей метод закопування-викопування заживо в землю та протигаз з тліючою ганчіркою.
До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
Так що цілком можливо, що завтра почуємо новини про звільнення Снігурівки та всієї Миколаївщини!
начитцісправі головне, щоб телесуфлер не глюканув.
"-Ї#@ть я маладец!"🤔
І нікому не цікаво, що якби не той самий небритий диктор в красних трусіках, що спочатку декілька разів бігав від мобілізації, потім по фонтанах, а з рештою від відповідальності за свої прой🤬би, то не було б зараз такої радості від звільнення наших міст і сіл, які цей самий мальчік з його Х-командою прої🤬ли (зі слів того ж самого Шлюсі Підаристовича).