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На Херсонщині визволені від окупантів та стабілізовані 8 населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 223 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні маємо хороші новини з передової. 

Перше: українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом.

Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік...

Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Жителі визволеної Новопетрівки на Херсонщині зустрічають українських захисників. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
"Вєстнік тільки хороших новин" - нове вечірнє телешоу від студії квартал95.
До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
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04.10.2022 22:52
+17
Від зеленого Інформбюро. У мікрофона Тойшоневтік.
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04.10.2022 22:54
+15
Там ще терорист гіркін тільки що написав в істериці, що все угрупування кацапів на Інгульці відступає в сторону Каховки, тому що все постачання туди повністю зупинилося, там оточення з трьох сторін...

Так що цілком можливо, що завтра почуємо новини про звільнення Снігурівки та всієї Миколаївщини!
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04.10.2022 23:09
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🔞 На Харківщині знайшли жахливу катівню в с. Піски-Радківські.

На місці тортур поліцією було знайдено фалоімітатор, контейнер з вирваними зубними протезами. Рашисти застосовували до людей метод закопування-викопування заживо в землю та протигаз з тліючою ганчіркою.
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04.10.2022 22:50 Відповісти
"Вєстнік тільки хороших новин" - нове вечірнє телешоу від студії квартал95.
До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
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04.10.2022 22:52 Відповісти
Из этого наркомана -уклониста ,получился сносный ведущий теленовостей
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05.10.2022 03:24 Відповісти
Від зеленого Інформбюро. У мікрофона Тойшоневтік.
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04.10.2022 22:54 Відповісти
Ні, тут його звуть чогоневтік.
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05.10.2022 09:11 Відповісти
"Усушка, усипка ,утряска ": - усе по писаному ( Остап Вишня)
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04.10.2022 22:56 Відповісти
.
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04.10.2022 22:58 Відповісти
Мож, Зинка?

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04.10.2022 22:59 Відповісти
Там ще терорист гіркін тільки що написав в істериці, що все угрупування кацапів на Інгульці відступає в сторону Каховки, тому що все постачання туди повністю зупинилося, там оточення з трьох сторін...

Так що цілком можливо, що завтра почуємо новини про звільнення Снігурівки та всієї Миколаївщини!
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04.10.2022 23:09 Відповісти
👍🙏🙏🙏🙏🙏💙💛❤️Слава ЗСУ‼️Слава Валерию Залужному‼️
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04.10.2022 23:32 Відповісти
Nazmut kacapov k reke tam vybor budet nebolsoj.Mozet daze zavtra podajdut k Berislavu.Teper kak ponimaju ukreplenije netu tak sto mozet dojti bystro
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05.10.2022 00:10 Відповісти
Куда делись? Местные орка лопатой по черепку и под яблоньку прикопал
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04.10.2022 23:26 Відповісти
а писок все ширше і ширше... пухне ...
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04.10.2022 23:21 Відповісти
Віримо ЗСУ І допомагаємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.10.2022 00:27 Відповісти
Держим пальцы за Херсон, хорошо чтобы освободили до зимы.
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05.10.2022 00:56 Відповісти
В цій благородній начитці справі головне, щоб телесуфлер не глюканув.
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05.10.2022 09:42 Відповісти
Небритий диктор "только пазітіаних навастей" читає, що для нього написали одні, відвоювали інші а сам собі тихенько в голові офінгіває:
"-Ї#@ть я маладец!"🤔

І нікому не цікаво, що якби не той самий небритий диктор в красних трусіках, що спочатку декілька разів бігав від мобілізації, потім по фонтанах, а з рештою від відповідальності за свої прой🤬би, то не було б зараз такої радості від звільнення наших міст і сіл, які цей самий мальчік з його Х-командою прої🤬ли (зі слів того ж самого Шлюсі Підаристовича).
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05.10.2022 09:51 Відповісти
Мразота первым оповещать про хорошие новости.Чтобы все победы нашей армии были связаны только с ним.Хитрые политические ходы.Для выбора этой мрази на второй срок и избежания ответственности за сдачу юга и как следствие всех жертв этого
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05.10.2022 11:55 Відповісти
Наш Лєвітан! Зєля - на всі руки майстер...
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05.10.2022 12:34 Відповісти
 
 