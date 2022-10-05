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МЗС РФ викликало посла Казахстану через повернення до Астани посла України, кажуть "запевнення не виконані"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

петро,врублевський

Посла Казахстану викликали до МЗС Росії у зв’язку з поверненням до Астани українського посла Петра Врублевського.

Казахстанського посла в Росії Єрмека Кошербаєва викликали в МЗС РФ після того, як з'явилися повідомлення про повернення в Астану українського посла Петра Врублевського, передає Цензор.НЕТ.

"На глибокий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати родину". Не ховаючись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії", - заявила спікер МЗС РФ Марія Захарова.

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Топ коментарі
+56
Машуня!
Такие смертельные обиды лечатся только большим-пребольшим количеством водочки!
Заманчиво, а?
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04.10.2022 22:58
+48
МЗС РФ іде в дупу.Це рішення і справи Казахстану.
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04.10.2022 22:59
+43
Ещё пару раз в москве вызовут на ковёр казахского посла, и Казахстан подаст заявку на вступление в НАТО
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04.10.2022 23:04
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Машуня!
Такие смертельные обиды лечатся только большим-пребольшим количеством водочки!
Заманчиво, а?
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04.10.2022 22:58 Відповісти
і запити новічком
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04.10.2022 23:00 Відповісти
Відсосати...
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04.10.2022 23:18 Відповісти
А хто такій дасть? Хіба що старий циган за гроші...
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05.10.2022 08:52 Відповісти
А он мне нравится нравится нравится..... А он такой..красивый и высокий и увы немой. Машка не страдай найди себе бледную поганку или мухомора для пары....
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04.10.2022 23:44 Відповісти
Ne nado etu kobilu tak milo nazivatj, **** ona ******* a ne masunja!
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05.10.2022 06:33 Відповісти
"Такие смертельные обиды лечатся только большим-пребольшим количеством водочки!" Или, как вариант, немытой башкой о ближайший угол.
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05.10.2022 07:37 Відповісти
МЗС РФ іде в дупу.Це рішення і справи Казахстану.
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04.10.2022 22:59 Відповісти
Кстати, официальный Казахстан держит в секрете, чем именно он провел по губам рузьге!
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04.10.2022 23:01 Відповісти
Відомо чим, іконою
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04.10.2022 23:05 Відповісти
***.
Иконой св. Прутня. Он же - св. Солопий.
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04.10.2022 23:07 Відповісти
👏👍
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04.10.2022 23:43 Відповісти
Шкіряною?
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04.10.2022 23:08 Відповісти
..на горбу стоит ******** в двое изогнулась,ох совсе то не ******** ,Машка ипанулась
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04.10.2022 23:02 Відповісти
Стоит ольха, стоит ольха--- вся верхушка гнутая. По твоим глазам я вижу, что ты ипанутая... .
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04.10.2022 23:20 Відповісти
Як же тіпає кацапів від Бандери.
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04.10.2022 23:02 Відповісти
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04.10.2022 23:02 Відповісти
***, Захарова еще не сдохла?
Ее печень - секрет бессмертия.
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04.10.2022 23:02 Відповісти
Так её давно мобилизовать надо. Будет Жанной Д'арк перед руснёй с флагом по полю бегать.
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04.10.2022 23:10 Відповісти
Жанной Дырк
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04.10.2022 23:57 Відповісти
Кацапи кончені , це ви дуже скоро будете ховатись від всього цивілізованого світу , а не дипломати нашоі краіни !!😡
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04.10.2022 23:04 Відповісти
Ещё пару раз в москве вызовут на ковёр казахского посла, и Казахстан подаст заявку на вступление в НАТО
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04.10.2022 23:04 Відповісти
😂👍
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04.10.2022 23:45 Відповісти
касапи навіть не втямили що диск історії їх імперії повернувся на 180град. і тепер вони котяться не вгору, а назад в прірву. А казахи разом з ними не хочуть...
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04.10.2022 23:05 Відповісти
Дееспособность мзс рф минимальна, их не пускают во многие страны и с многих уже вышвырнули, а в ООН и в США не дают визы, а претендуют на кадровую политику в Казахстане. Их скоро и туда пускать не будут.
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04.10.2022 23:07 Відповісти
их не пускают во многие страны и с многих уже вышвырнули

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04.10.2022 23:13 Відповісти
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05.10.2022 05:09 Відповісти
Маше дайте селёдки закусить... а об отношении к расеи всё было сказано на питерском форуме Токаевым....
мид рф 🇷🇺 может выкусить!...
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04.10.2022 23:12 Відповісти
Абида. Ничего мама подует. ЗСУ подлечат
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04.10.2022 23:14 Відповісти
Закрився Казахстан, і зостались маньці лише кндр та Монголія
Остання-під питанням
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04.10.2022 23:20 Відповісти
Лошадь указывает всадникам Казахстана куда они должны скакать...
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04.10.2022 23:21 Відповісти
Сдохни от цирроза печени,машка.
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04.10.2022 23:39 Відповісти
На свинособак даже союзники болт кладут.
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04.10.2022 23:41 Відповісти
запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани . . .

Убогая попытка поссорить Украину с Казахстаном сливом конфиденциальных разговоров, когда-то может быть имевших место, а может быть и нет. Примитивно, Машуня, слабенько. Мозг пропит, прокурен и пронюхан . . . Бери шинель и иди домой лучше.
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04.10.2022 23:41 Відповісти
Захерова, шмара ти безмозгла, не дивуйся коли з Астани поженуть нах*й вашого посла!
Так що розробляй свою членомийку, - коняку-лавруху треба буде якось заспокоювати...
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04.10.2022 23:56 Відповісти
Казахи, заспівайте їм Батько наш Бандера .. щоб ніяких іллюзій далі.
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05.10.2022 00:23 Відповісти
МЗС рф переплутало - з цього питання мали викликати Єрмака.
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05.10.2022 00:25 Відповісти
Выразила озабоченность? ) Ну а теперь рашисткая дурочка Машка, пшла нахрен )
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05.10.2022 00:54 Відповісти
Очевидно, что ЭТО её е*ёт.
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05.10.2022 01:38 Відповісти
Маша, Маша, знаєш шо..? 🖕👉....
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05.10.2022 07:41 Відповісти
Из СА стран кажется после заседания ШОС только киргизы об пуйло ноги не вытерли)
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05.10.2022 07:43 Відповісти
оце тролінг від Казахстану. машу захєрову там мабуть прийшлось не зашивати, а зшивати з тих лоскутків, на які її порвало.
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05.10.2022 09:16 Відповісти
 
 