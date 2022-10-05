МЗС РФ викликало посла Казахстану через повернення до Астани посла України, кажуть "запевнення не виконані"

Посла Казахстану викликали до МЗС Росії у зв’язку з поверненням до Астани українського посла Петра Врублевського.

Казахстанського посла в Росії Єрмека Кошербаєва викликали в МЗС РФ після того, як з'явилися повідомлення про повернення в Астану українського посла Петра Врублевського, передає Цензор.НЕТ.

"На глибокий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати родину". Не ховаючись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії", - заявила спікер МЗС РФ Марія Захарова.

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