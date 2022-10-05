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МЗС РФ викликало посла Казахстану через повернення до Астани посла України, кажуть "запевнення не виконані"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посла Казахстану викликали до МЗС Росії у зв’язку з поверненням до Астани українського посла Петра Врублевського.
Казахстанського посла в Росії Єрмека Кошербаєва викликали в МЗС РФ після того, як з'явилися повідомлення про повернення в Астану українського посла Петра Врублевського, передає Цензор.НЕТ.
"На глибокий жаль, запевнення про те, що цей бандерівський емісар "ніколи не повернеться" до Астани, не виконані. Цей персонаж знову з'явився у столиці Казахстану, причому явно не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати родину". Не ховаючись, він відвідує дипломатичні прийоми як глава дипмісії", - заявила спікер МЗС РФ Марія Захарова.
Топ коментарі
+56 Алекс Скела
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+48 stels400
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+43 boris kravchenko 13aea087
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Будь ласка, зачекайте...
Такие смертельные обиды лечатся только большим-пребольшим количеством водочки!
Заманчиво, а?
Иконой св. Прутня. Он же - св. Солопий.
Ее печень - секрет бессмертия.
мид рф 🇷🇺 может выкусить!...
Остання-під питанням
Убогая попытка поссорить Украину с Казахстаном сливом конфиденциальных разговоров, когда-то может быть имевших место, а может быть и нет. Примитивно, Машуня, слабенько. Мозг пропит, прокурен и пронюхан . . . Бери шинель и иди домой лучше.
Так що розробляй свою членомийку, - коняку-лавруху треба буде якось заспокоювати...