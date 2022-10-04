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Росія не отримала від Китаю очікуваної допомоги для війни в Україні, але Путін впертий у власних судженнях, - глава ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін не отримав від Китаю очікуваної допомоги для війни в Україні і може стати "небезпечним і безрозсудним", якщо він почувається загнаним у кут.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи останні успіхи України зі звільнення окупованих російськими військами територій непокоять Путіна, Бернс сказав: "Він має бути занепокоєний, і не лише через те, що відбувається на полі бою в Україні, що відбувається у нього вдома й що відбувається на міжнародній арені. Він стояв поруч із Сі Цзіньпіном минулого лютого просто перед початком війни, вони проголосили дружбу без обмежень. Що ж, як виявляється, ця дружба має певні обмеження".

Бернс сказав, що Китай дещо притих із підтримкою Росії у її війні в Україні, наголошучи, що хоча Росія не отримала від Китаю очікуваної військової допомоги для повномастшабного вторгнення в Україну, Путін все одно "вперто впевнений у власних судженнях" й має "хибне припущення, що він може впоратися і проти українців, і проти США, і проти Заходу".

Також читайте: Окрім браку особового складу, армія РФ стикається з відсутністю навчання і необхідного екіпірування, - директор ЦРУ Бернс

Щодо того, наскільки уважно Китай стежить за війною в Україні, Бернс сказав, що Сі дивиться за цим, "як яструб".

"Думаю, він певним чином протверезів від поганих успіхів у російських військовиків", - зауважив директор ЦРУ, говорячи також про плани Китаю щодо вторгнення на Тайвань, - "китайське керівництво також дивиться на те, що стається, коли ти починаєш вторгнення, й люди, до яких ти здійснюєш вторгнення, протистоять із великою відвагою і завзяттям".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
"народ рфии" продать китайцам в рабство, а остальное поделить между Украиной и союзниками.
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04.10.2022 23:22
+9
Ботоксное ничтожество упертое по причине, которую указал Б. Немцов )))
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04.10.2022 23:10
+9
Через війну Китай ,Індія і т.д теж ******* сотні лярдів зелених.Не вийшло куйлу бліц- кріг з Україною влаштувати,прийшла пора рашиста всім світом давити.
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04.10.2022 23:11
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А то ж до цього часу він просто сама розсудливість
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04.10.2022 23:06 Відповісти
Не захотела Си стать ****** узкоглазым.
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04.10.2022 23:07 Відповісти
Китай відмовився постачати навіть військове екіпірування: одяг, взуття, броникі з шоломами, аптечки.... Куди вже про зброю казати
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04.10.2022 23:12 Відповісти
вони хитрозроблені, можуть через іранців поставляти ніби іранські бойові дрони.
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05.10.2022 01:55 Відповісти
Ботоксное ничтожество упертое по причине, которую указал Б. Немцов )))
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04.10.2022 23:10 Відповісти
Японці під кінець Другої Світової були впевнені, що "прилетить вдруг волшебник в голубом вирталети священний вітер сінфу та потопить усі американськи кораблі". Але щось пійло не так.
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04.10.2022 23:10 Відповісти
Гітлер у бункері теж до травня 45 сподівався, що ось-ось буде вундерваффе і оточений Берлін всіх переможе за океаном
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04.10.2022 23:13 Відповісти
"Мой фюрер! - воскликнул Геббельс. - Я поздравляю вас! Рузвельт умер! Звезды предрекли, что вторая половина апреля станет для нас поворотным моментом. Сегодня пятница, 13 апреля. Это и есть поворотный момент!"

Уильям Ширер, "Взлёт и Падение Третьего Рейха"
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04.10.2022 23:30 Відповісти
Через війну Китай ,Індія і т.д теж ******* сотні лярдів зелених.Не вийшло куйлу бліц- кріг з Україною влаштувати,прийшла пора рашиста всім світом давити.
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04.10.2022 23:11 Відповісти
за то мало не задурно можуть тепер скуповувати русскую нафту.
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05.10.2022 01:56 Відповісти
Сибирь Китаю. Все остальное поделить между народами рефии
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04.10.2022 23:16 Відповісти
"народ рфии" продать китайцам в рабство, а остальное поделить между Украиной и союзниками.
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04.10.2022 23:22 Відповісти
.
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04.10.2022 23:36 Відповісти
розбіглися, Сибір це не русская територія, ніколи не була, і там є корінні народи, крім того Сибір це легені Планети, хвоя виробляє озон цілорічно. А китайці все це повирубають, засадять якоюсь кукурудзою чи соєю, і меньш ніж за десять років там буде пустеля, екологічна катастрофа. Не спішиться віддавати Сибір китайцям. Там взагалі має бути Міжнародний Заповідник.
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05.10.2022 01:59 Відповісти
Зауваження до колажу: чому якийсь мікроскопічний Бздіна є, а таваріща Сі нема?
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05.10.2022 08:27 Відповісти
А де ділись 1,5 млн.комплектів форми? Мені то начхати, але шось мені підказує, що все те може бути саме в китайозів, причому давно
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04.10.2022 23:16 Відповісти
все тихо передано до воєнторгів, Пу же казав чмобікам - ви маєте самі себе одягти
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04.10.2022 23:47 Відповісти
Скоріш за все вони існували тільки на папері.
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05.10.2022 03:05 Відповісти
с*Рублі під куфайки та чуні були виділені і якось, як бувало в кацапів завжди, таємно зникли по генеральских кишенях.
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05.10.2022 08:30 Відповісти
Це все аналітика, а чи будуть практичні кроки як з бенладаном ... чи може випестують нового гітлера... який забере з собою сотні тисяч життів ...?....
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04.10.2022 23:26 Відповісти
.
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04.10.2022 23:34 Відповісти
Китай уже не рад что связался с брехливым лузером, Путин то обещал быструю победу за два три дня, а по факту вогнал в рецессию всю мировую экономику, спровоцировав в том числе рекордное обесценивание юаня. Плюс Америка на фоне всего этого снова указала Китаю на его место. Так что Китай сейчас нервно морщится от упоминаний пуйла.
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04.10.2022 23:38 Відповісти
бачили очі, що купували, навіщо Китаю знадобилася ця війна? Чи не для того щоб потім разом з рашкою проковтнути і те, що вона встигне ковтнути?
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05.10.2022 01:53 Відповісти
Китай хотел создать прецедент чтобы таким же образом Тайвань загребсти, это очевидно, но все пошло абсолютно не так как рассчитывалось. А на рашку ему плевать, Китай рашку без боя заберёт через медленное но уверенное переселение китайцев на дальний восток и постепенную ассимиляцию.
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05.10.2022 01:56 Відповісти
вони і від нас не відмовляться, і від цілої Європи, та хоч би і цілий Світ, китайців багато, але у них напряг з жінками, бо свого часу вони ненароджених дівчинок абортували, щоб потім не морочитися, бо хлопцем легше (аборція без кордонів і компромісів, все як хочуть ліваки Світу). Не особо їх гребе прецедент, їх більше хвилює, щоб колективний Захід заслаб на стільки, щоб Китай зміг стати гегемоном. То ж недивно що на Заході стали розповсюджуватися дурні ідеї, які взагалі не мають нічого спільного з реальністю, і вбухано в це чимало бабла. Це ж теж не просто так, все щоб зломати суспільний захист, суспільну мораль, все перетворити на довбаний цирк і клоунів.
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05.10.2022 02:04 Відповісти
Это не уверенность и самоуверенность или упрямство.. это шизофрения и галлюцинации ..он живёт в своем нарисованном мире а рисует ему типа реальность Бог...играя красками реализма того чего реальностью не является...игры разума и кривое зеркало восприятия действительности...он осознает глубину ужаса и падения...но лишь на мгновение перед своим земным концом бытия...
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04.10.2022 23:41 Відповісти
Ні, не усвідомить нажаль. Також як і росіяни не винесуть уроків з поразки. Скільки воєн росія програла - нічому народ не навчився. Пройде 50 років і знов прийдуть до сьогодення. Раша нажаль - прокляте місце.
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04.10.2022 23:53 Відповісти
Выход простой

Нужно разделение на несколько государств

И самое главное никакого ЯО
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05.10.2022 01:08 Відповісти
саме головне, самім більше не лажатися, і навіть після нашої Перемоги, завжди готуватися до оборони своєї країни так ніби війна вже завтра. Бо не хочу псути настрій але "в цьому лісі можна зустріти не тільки орків", Україна багата країна і не тільки рашка розглядає її як лакомий шматок є і інші бажаючі.
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05.10.2022 02:06 Відповісти
Дебил не может осознать что он дебил ж, потому что он дебил. Классика же.
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05.10.2022 01:58 Відповісти
**** як вже запарили з цим кутом х.йла, наче там гречка розсипана. Якщо боїтеся, що він побіжить у кут - шльопніть його по дорозі.
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04.10.2022 23:49 Відповісти
і має пан рацію, ніби того путіна хтось до кута загоняв, він сам це робить.
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05.10.2022 01:52 Відповісти
Досить часто говорять,що путін,загнаний у кут - непередбачуваний. Ви бачили як кіт заганяє мишу у кут? Заганяє,знущається,а потім з'їдає. Ну і що,що він(Путін) загнаний у кут? Чи став непередбачуваним? І таке бачили. Чому б сильнішому просто не зжерти цю мишу?
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04.10.2022 23:51 Відповісти
********** старый и смертельно больной, ему пох.й на всех, главное уйти забрав с собой побольше жертв.
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05.10.2022 01:05 Відповісти
Дружбу без обмежень нехай путін проголошує з єдиним надійним його другом Альцгеймером
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05.10.2022 01:16 Відповісти
дружба з Китаєм завждти має обмеженя, равно як і дружба з росією. І знову та сама історія, ось вони торгували з усім Світом, просто шаленими темпами піднялися на своїй дешевій робочій силі і все одно не живеться мирно.
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05.10.2022 01:49 Відповісти
 
 