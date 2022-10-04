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ЄС вже ніколи не повернеться до довоєнного характеру співробітництва з Росією, - прем’єр Литви Шимоніте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шимоніте

Країни Європейського Союзу вже ніколи не повернуться до довоєнного характеру співробітництва з Росією і ведення бізнесу з РФ як зазвичай (as usual).

Про це під час дискусії в ході Варшавського безпекового форуму сказала прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В Литві завжди знали, що Росія використовуватиме їжу, нафту і природний газ для досягнення своїх геополітичних цілей, тому що в її випадку це не бізнес і не економіка, а важіль впливу для примусу інших країн діяти в інтересах РФ", - сказала Шимоніте.

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За її словами, на початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну серед країн Євросоюзу не було одностайності в питаннях покарання агресора.

"На початку російського вторгнення в Україну в ЄС відбувались дискусії щодо того, чи платити за російський газ в рублях, чи відмовитись від російського газу, чи вводити в експлуатацію Північний потік-2 і тому подібне", - сказала литовський прем’єр.

Вона зауважила, що за сім місяців війни в європейських країнах сформувалося розуміння реальності й масштабності загроз, які Росія становить миру та безпеці на континенті, а також готовності москви використати всі доступні їй засоби для дестабілізації країн Євросоюзу. Зокрема, газовий шантаж і створення енергетичної кризи.

"В останні місяці відбулися радикальні зміни і країни Євросоюзу почали платити високі ціни за газ, розраховуючись за тривале нехтування загрозами з боку РФ, яка останні 10-15 років формувала залежність європейських партнерів від її енергоносіїв", - сказала Шимоніте.

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За її словами, спроби Росії залякати Європу призвели до кардинального перегляду європейськими країнами характеру співробітництва з москвою та істотного корегування своїх зовнішньополітичних зусиль загалом.

"Ми вже ніколи не повернемося до ведення бізнесу з Росією як зазвичай (as usual)", - підкреслила Шимоніте.
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Топ коментарі
+6
Литовці ще за часів совка ненавиділи московитів.
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04.10.2022 23:49
+4
Многоходовочка - кріпацтво свого населення - П.Корея .
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04.10.2022 23:30
+4
Na mnogo ranse ix nenavidet.Vsegda s nimi vojevali jesli smotret istoriju.
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04.10.2022 23:59
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Многоходовочка - кріпацтво свого населення - П.Корея .
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04.10.2022 23:30 Відповісти
Розрив Шапошнікова. Єрмак наказав дістати журналіста із США
https://youtu.be/d6fEhx9XFPI
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04.10.2022 23:32 Відповісти
Шапошніков був тотально проти попередньої влади.
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04.10.2022 23:34 Відповісти
Я а курсі. Але він не опускався до такої відвертої брехні та тупих маніпуляцій як Бігус та інші "правдоруби".
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05.10.2022 06:44 Відповісти
Шапошніков молодець 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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05.10.2022 01:11 Відповісти
Я б не казав за усіх.... Угорщина, Франція й ще декілька продажних знайдуться котрі за криваві гроші Московитів продадуть честь та совість й робитимуть вигляд що "нічого не сталося".... нажаль така реальність сьогодення.
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04.10.2022 23:34 Відповісти
Литва отжигает
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04.10.2022 23:36 Відповісти
Литовці ще за часів совка ненавиділи московитів.
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04.10.2022 23:49 Відповісти
Na mnogo ranse ix nenavidet.Vsegda s nimi vojevali jesli smotret istoriju.
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04.10.2022 23:59 Відповісти
Не повернеться, але не стільки з моральних міркувань, як з причини розпаду козлячої імперії.
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05.10.2022 00:30 Відповісти
НАВСЕГДА!!!
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05.10.2022 07:31 Відповісти
 
 