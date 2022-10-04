Велика Британія підтримуватиме Україну, "доки український трактор не відтягне останній російський танк", - глава МЗС Клеверлі

Велика Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до перемоги, поки український трактор не потягне останній російський танк.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Великобританія підтримуватиме українців у війні проти Росії доти, доки цю війну не буде виграно, доки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми підтримуватимемо їх доти, доки український трактор не відтягне останній російський танк", - сказав Клеверлі.

Міністр також зазначив, що всім партнерам України потрібно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до перемоги.

"Якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін або пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав глава британського МЗС.

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