Велика Британія підтримуватиме Україну, "доки український трактор не відтягне останній російський танк", - глава МЗС Клеверлі
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Велика Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до перемоги, поки український трактор не потягне останній російський танк.
Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Великобританія підтримуватиме українців у війні проти Росії доти, доки цю війну не буде виграно, доки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми підтримуватимемо їх доти, доки український трактор не відтягне останній російський танк", - сказав Клеверлі.
Міністр також зазначив, що всім партнерам України потрібно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до перемоги.
"Якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін або пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав глава британського МЗС.
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«У Бірмінгемі разом з Мариною подякували Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі та його дружині Сюзанні Джанет Темпл за підтримку України. Ми обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ. А також важливість запровадження пекельних санкцій проти росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії», - наголосив п'ятий Президент.
«Доніс свою думку про те, що членство України в НАТО стане важливою складовою «Формули Перемоги» над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу. Ми погодилися, що важливо продовжувати в Україні демократичні реформи, забезпечувати верховенство права і підвищувати ефективність боротьби з корупцією», - зазначає Петро Порошенко.
«Дякую Лондону за лідерство у мобілізації європейської підтримки Україні!», - пише Порошенко.
Прискорене членство України в НАТО є однією з 5 складових «Формули Перемоги», яку запропонував Порошенко західним союзникам. Вона включає в себе надання Україні потужної зброї включно з винищувачами і танками, повне ембарго на російські енергоносії, «План Маршалла» для відбудови української економіки та прискорене членство України в ЄС і НАТО.
«У британському Бірмінгемі розпочалася щорічна Конференція Консервативної партії Великої Британії. Там я мав змістовну розмову з новопризначеним Державним секретарем з питань оборонних закупівель Міністерства оборони Великої Британії Алеком Шелбруком. Обговорили нагальні потреби українських Збройних Сил для проведення ефективного контрнаступу проти російських військ та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. Вкотре закликав Велику Британію посилити військову підтримку України та активно лобіювати збільшення допомоги з боку інших західних союзників», - пише Порошенко.
П'ятий Президент також розповів Держсекретарю про роботу українських благодійних та волонтерських організацій із забезпечення потреб ЗСУ. «І ми обговорили перспективи реалізації окремих проектів із закупівлі військової техніки та високотехнологічного обладнання», - зазначає Порошенко.
Він також закликав посилити санкції проти росії. «А також підтримати Україну на шляху до членства в НАТО, обґрунтував важливість невідкладного початку відповідних процедур. Маяком у цьому плані повинен стати Саміт НАТО у Вільнюсі наступного року», - пише Петро Порошенко.
«Вважаю, що британські партнери мають ініціювати спеціальну резолюцію Парламентської Асамблеї НАТО на підтримку заявки України», - наголошує Порошенко.