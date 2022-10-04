УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16148 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
3 923 14
Велика Британія (3673) війна (56511) Клеверлі (76)

Велика Британія підтримуватиме Україну, "доки український трактор не відтягне останній російський танк", - глава МЗС Клеверлі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трактор

Велика Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до перемоги, поки український трактор не потягне останній російський танк.

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Великобританія підтримуватиме українців у війні проти Росії доти, доки цю війну не буде виграно, доки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми підтримуватимемо їх доти, доки український трактор не відтягне останній російський танк", - сказав Клеверлі.

Міністр також зазначив, що всім партнерам України потрібно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до перемоги.

"Якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін або пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав глава британського МЗС.

Також читайте: Не варто слухати погрози Путіна, потрібно продовжувати підтримувати Україну, - Трасс

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Дякуємо, Британіє !!!
показати весь коментар
04.10.2022 23:41
+16
Підтримка потрібна ще буде ,бо залишаться підари вОПі яким потрібні будуть ляпаси ,
показати весь коментар
04.10.2022 23:39
+14
Петро Порошенко, який бере участь у Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі, обговорив із міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі посилення санкцій проти російських олігархів та нарощення військової допомоги ЗСУ.

«У Бірмінгемі разом з Мариною подякували Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі та його дружині Сюзанні Джанет Темпл за підтримку України. Ми обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ. А також важливість запровадження пекельних санкцій проти росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії», - наголосив п'ятий Президент.
«Доніс свою думку про те, що членство України в НАТО стане важливою складовою «Формули Перемоги» над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу. Ми погодилися, що важливо продовжувати в Україні демократичні реформи, забезпечувати верховенство права і підвищувати ефективність боротьби з корупцією», - зазначає Петро Порошенко.



«Дякую Лондону за лідерство у мобілізації європейської підтримки Україні!», - пише Порошенко.
Прискорене членство України в НАТО є однією з 5 складових «Формули Перемоги», яку запропонував Порошенко західним союзникам. Вона включає в себе надання Україні потужної зброї включно з винищувачами і танками, повне ембарго на російські енергоносії, «План Маршалла» для відбудови української економіки та прискорене членство України в ЄС і НАТО.
показати весь коментар
04.10.2022 23:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтримка потрібна ще буде ,бо залишаться підари вОПі яким потрібні будуть ляпаси ,
показати весь коментар
04.10.2022 23:39 Відповісти
Дякуємо, Британіє !!!
показати весь коментар
04.10.2022 23:41 Відповісти
Слава трактористам
показати весь коментар
04.10.2022 23:41 Відповісти
Добрі наші партнери , видайте нам будь-ласка нові трактори , щоб справитися з поставленою задачею
показати весь коментар
04.10.2022 23:51 Відповісти
Петро Порошенко, який бере участь у Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі, обговорив із міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі посилення санкцій проти російських олігархів та нарощення військової допомоги ЗСУ.

«У Бірмінгемі разом з Мариною подякували Міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі та його дружині Сюзанні Джанет Темпл за підтримку України. Ми обговорили шляхи нарощення військової допомоги Україні в контексті потреб ЗСУ. А також важливість запровадження пекельних санкцій проти росії та російських олігархів, які мають майно у Великій Британії», - наголосив п'ятий Президент.
«Доніс свою думку про те, що членство України в НАТО стане важливою складовою «Формули Перемоги» над путінським режимом і вагомим елементом стратегії депутінізації Європи і світу. Ми погодилися, що важливо продовжувати в Україні демократичні реформи, забезпечувати верховенство права і підвищувати ефективність боротьби з корупцією», - зазначає Петро Порошенко.



«Дякую Лондону за лідерство у мобілізації європейської підтримки Україні!», - пише Порошенко.
Прискорене членство України в НАТО є однією з 5 складових «Формули Перемоги», яку запропонував Порошенко західним союзникам. Вона включає в себе надання Україні потужної зброї включно з винищувачами і танками, повне ембарго на російські енергоносії, «План Маршалла» для відбудови української економіки та прискорене членство України в ЄС і НАТО.
показати весь коментар
04.10.2022 23:47 Відповісти
Невгамується , зараз він робить більше користі для України ніж під час президенства . Напевно тяжко прийшовся йому «результат»(зелупок) його праці
показати весь коментар
04.10.2022 23:56 Відповісти
Петро Порошенко, який бере участь у Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі, обговорив постачання зброї та прискорення членства України в НАТО з Державним секретарем з питань оборонних закупівель Міноборони Великої Британії Алеком Шелбруком. Про це Порошенко повідомив у Facebook.

«У британському Бірмінгемі розпочалася щорічна Конференція Консервативної партії Великої Британії. Там я мав змістовну розмову з новопризначеним Державним секретарем з питань оборонних закупівель Міністерства оборони Великої Британії Алеком Шелбруком. Обговорили нагальні потреби українських Збройних Сил для проведення ефективного контрнаступу проти російських військ та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. Вкотре закликав Велику Британію посилити військову підтримку України та активно лобіювати збільшення допомоги з боку інших західних союзників», - пише Порошенко.



П'ятий Президент також розповів Держсекретарю про роботу українських благодійних та волонтерських організацій із забезпечення потреб ЗСУ. «І ми обговорили перспективи реалізації окремих проектів із закупівлі військової техніки та високотехнологічного обладнання», - зазначає Порошенко.



Він також закликав посилити санкції проти росії. «А також підтримати Україну на шляху до членства в НАТО, обґрунтував важливість невідкладного початку відповідних процедур. Маяком у цьому плані повинен стати Саміт НАТО у Вільнюсі наступного року», - пише Петро Порошенко.

«Вважаю, що британські партнери мають ініціювати спеціальну резолюцію Парламентської Асамблеї НАТО на підтримку заявки України», - наголошує Порошенко.
показати весь коментар
04.10.2022 23:51 Відповісти
Маладетц. Слова должны быть снарядами
показати весь коментар
04.10.2022 23:51 Відповісти
Троллить русню становится нормой международноко политикума)
показати весь коментар
04.10.2022 23:52 Відповісти
Підтримувати треба доти, доки абрамси не будуть на червоній площі....
показати весь коментар
04.10.2022 23:58 Відповісти
Пока украинский трактор не потащит ***** за ноги от Мацквы до Киева. ***** же мечтал оказаться в Киеве.
показати весь коментар
04.10.2022 23:58 Відповісти
Слава Тракторному війську! Вами захоплюються навіть в Британії!
показати весь коментар
05.10.2022 00:17 Відповісти
український трактор ХТЗ тягне останню Армату останньої армії світу
показати весь коментар
05.10.2022 00:31 Відповісти
Класний тролінг
показати весь коментар
05.10.2022 09:35 Відповісти
 
 