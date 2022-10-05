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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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ЄС узгодив нові санкції проти РФ, в тому числі обмеження ціни на російську нафту, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нефть

Представники держав Європейського Союзу у вівторок досягли попередньої домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії через її війну з Україною, зокрема й обмеження ціни на російську нафту.

Про це повідомляє Politico з посиланням на сімох європейських дипломатів, а також кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

І Politico, і Джозвяк стверджують, що офіційне рішення про восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалене вже в середу. До нього входить і обмеження цін на російську нафту, проти чого раніше виступали Греція, Кіпр і Мальта.

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.

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Також у проєкті восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачені заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів.

В ЄС розраховували, що домовленість про новий пакет санкцій проти Росії або принаймні основна частина пакета, з’явиться до засідання Європейської ради, що відбудеться наприкінці цього тижня.
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Топ коментарі
+13
Спокійної ночі мій незламний народе!!!😘
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04.10.2022 23:50
+13
"Знайте все, русофобы! Никто и никогда не ставил россию на колени! Она как валялась всегда в луже собственной ссанины, так и валяется. Никто так и не смог ее оттуда поднять и поставить не то что на ноги, а хотя бы на колени".
(Из просторов интернета😁)
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04.10.2022 23:58
+9
Гойда...Гойда...Гойда...

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05.10.2022 00:55
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04.10.2022 23:48 Відповісти
Верховний суд США підтвердив стягнення з України на користь росіян 173 мільйонів доларів за захоплення "Укртатнафти" Коломойським
Ми з вами заплатимо ще 173 млн доларів за Коломойського. Замість форми військовим та Байрактарів.
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04.10.2022 23:49 Відповісти
Це 12 супутників "притули". Але ні Притула ні його фанати Зє питання з цього приводу не зададуть...
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04.10.2022 23:51 Відповісти
Тато Бєня священна корова Буратіни.
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04.10.2022 23:58 Відповісти
Приглохни, брехливий пуцлєровський підгузник...
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05.10.2022 00:32 Відповісти
Спокійної ночі мій незламний народе!!!😘
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04.10.2022 23:50 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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05.10.2022 12:28 Відповісти
Російська жижа повинна вартувати як відро води в морі....
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04.10.2022 23:54 Відповісти
"Знайте все, русофобы! Никто и никогда не ставил россию на колени! Она как валялась всегда в луже собственной ссанины, так и валяется. Никто так и не смог ее оттуда поднять и поставить не то что на ноги, а хотя бы на колени".
(Из просторов интернета😁)
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04.10.2022 23:58 Відповісти
😂👍🏼👍🏼👍🏼
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05.10.2022 00:34 Відповісти
Щось у пуйла орбан зламався.
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05.10.2022 00:40 Відповісти
Нидерланды отозвали лицензию у компании-оператора "Турецкого потока"
Из документов следует, что газопровод фактически должен был быть остановлен 17 сентября, а это значит, что Венгрия и Сербия могут остаться практически без газа.
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05.10.2022 01:13 Відповісти
Тут вони не проти нафту подешевше купляти
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05.10.2022 04:08 Відповісти
Гойда...Гойда...Гойда...

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05.10.2022 00:55 Відповісти
"Верховний суд США підтвердив стягнення з України"
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Насправді Верховний суд США не взяв до розгляду позов.
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05.10.2022 08:10 Відповісти
 
 