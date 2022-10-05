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На Харківщині щодня затримують російських військових, які загубилися у місцевих лісах, - МВС
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На Харківщині майже щодня знаходять російських окупантів, які переховувалися в лісі.
Про це повідомили к пресслужбі МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд", - йдеться у повідомленні.
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І шествуя важно виходіт кацап
В больших сапогах, полушубкє овчінном, в больших руковіцах, ой вей пдрс
В 1945 году немецкий Вермахт с афигительной яростью пробивался из окружения Красной Армии, чтобы сдаться в плен американцам или англичанам. Они наверное так под Сталинградом не дрались...
А до союзників німці бігли здаваться тому, що американці з британцями не йшли, воюючи, по спалених німцями селах, і повз могили вбитих рідних І у них не було до німців ТАКОЇ озлобленості
А у наших бійців саме така "озлобленість" уже стала проявляться! Бо деякі, наступаючи, повертаються до рідного дому І ЩО вони бачать? У мене знайомий, після звільнення окупованого села, приїхав у батьківську хату (батьки померли раніше, а хата була "дачею на літо") В домі вибиті двері і вікна Все покрадено - холодильник, телевізор, килими, посуд, консервації та овочі з погреба А у світлиці прямо на столі - НАСРАНО! Як ти думаєш - ЯК господар подібне прийме? А у інших біда набагато більша - у кого і хати немає, а у кого - і рідні в могилах лежать!
А дріб №6 має величину крупного зерна гірчиці чи коріандру
Картеччю б"ють дичину від вовка до невеликого кабана, а дробом №6 - качок і голубів з фазанами та лисухами
Припинив полюваня з 1986 за станом здоров'я.
В мене стаж вдвічи менший. Струс мозку - 3 роки лікуваня. У 96(98?) спробував постріл з " Барса"(віддача менша за 16,не говорячи про 12!!!).
Десь 3-5 хвилин зір до ладу приходив. Ну з пневматикою ще можу бавитись.
Я полювать припинив після того, як у гомілку пластину металеву поставили - довго і швидко ходить важко Що таке "Барс", мені відомо - за життя стріляв десь з 50-ти різних видів мисливської зброї (у самого було три різні моделі)
На більшій вирогідність підранка велика,а діставати його з чагарника - хай йому грець!
Бачив одного - сракою вперед поліз,верхи виїхав,і волає "добивай!!!" Кого?!!
Пів року у лікарні і полював тільки на качок,з човна.
Я пишу пожеланию государству, которое оказалось в положении веселого пацана, который вышел на улицу с дискотеки 95-го Квартала и столкнулся с подвыпившим русским спецназовцем, который пришел по приказу Кремля забрать все. И который не считает нас за людей, а за наихудших выродков славянской нации.
Поэтому и говорю, что в первую очередь нужно вернуть высшую меру в виде смертной казни, но только на фронте и полевыми трибуналами из трех офицеров. Упаси бог включать судей типа Вовка или Львова, с русскими паспортами.
И тогда можно пленного орка, у которого под кителем теплый "вшивничек", реквизированный у окупированного населения, или украинская машина, можно быстро и к стеночке. И не бояться, что судья Вовк через полгода тебя посадит в одну камеру с ротой "Торнадо".
Вот тогда все орки по всему фронту через неделю будут знать, что за грабеж будет пуля в лоб и начнут думать. А значит процентов на 50-70 уменшится мародерство.
А я еще размечтался, чтобы из обмененных из плена азовцев составить военные трибуналы и судить на фиг все дела о коррупции и разворовывании бюджета по всей стране. И шоб была статья за это однозначно расстрельная, после допустим ущерба в три минимальных пенсии. Они тогда в Раде быстро поднимут минимальную пенсию до 3000 долларов, шоб не залететь.
Ну да ладно - деду осталось только мечтать!
Вот поэтому на Востоке в демократию не влюблены, ибо наказание должно быть быстрым и неотвратимым, вплоть до побития камнями на месте преступления.