На Харківщині щодня затримують російських військових, які загубилися у місцевих лісах, - МВС

На Харківщині майже щодня знаходять російських окупантів, які переховувалися в лісі.

Про це повідомили к пресслужбі МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують фахівці МВС. І дотримуючись вимог Женевських конвенцій, поповнюють обмінний фонд", - йдеться у повідомленні.

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