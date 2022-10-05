Треба допомагати Україні важким озброєнням і продовжувати санкційний тиск на Росію, – МЗС Польщі
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Україна перемагає, але війна ще не скінчилася, тому необхідна допомога ЗСУ важким озброєнням та максимальний тиск на Росію санкціями.
Про це заявив політичний директор МЗС Польщі Вітольд Собкув, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна перемагає і за це їй велика наша шана, але війна ще не скінчилася. Ми повинні продовжувати постачати в Україну важке озброєння, військове спорядження та амуніцію; ми повинні продовжувати санкційний тиск, аби Росія була відрізана від новітніх технологій, ІТ-послуг; маємо повністю відмовитися від російських енергетичних ресурсів, маємо протидіяти ідеології "руського міра" та пропаганді; також маємо тиснути санкціями в індивідуальному порядку та на окремі компанії, посилювати візові обмеження, відключення банків від загальної системи розрахунків, також ми повинні посилювати наші східні фланги", - сказав Собкув.
За словами польского дипломата, також слід збільшити військову присутність ЗС США на східному фланзі НАТО, як у Польщі, так і в інших країнах, розміщенням кількатисячних підрозділів, а не лише штабів.
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Дивимся; https://www.youtube.com/watch?v=jYiWzmLVnoE
он даже подумывает о применение тактического яо для этого.
но такой шаг ему ничего не даст.
украинцы уже, из-за этой войны, потеряли чувство страха и они не остановятся.
а вот что с путиным будет, если он такое сделает?
от него уже весь мир отвернется, даже китай и индия. он станет изгоем. запад введет адские санкции, с россией вообще никто не будет торговать.
если он надеется превратить страну в северную корею - то это у него не получится. там люди и не видели нормальной жизни. россияне попробовали преимущества западного образа жизни - они уже не захотят в совок и коммунизм возвращаться.
один из вариантов ответа: ответным ударом ударят прямо по путину. так как человек, применивший яо - будет сразу признан невменяемым и подлежащим ликвидации. Будет принято решение, что лучше его сейчас ликвидировать, пока он больших бед не натворил. Это первый в мировой истории случай, когда психически больной человек добрался до ядерной кнопки.