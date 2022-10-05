На південному напрямку ЗСУ знищили 31 окупанта та понад чотири десятки ворожої техніки, - ОК "Південь"
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ЗСУ знищили, зокрема, гелікоптери Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брускінського на Херсонщині, а також 31 окупанта та понад чотири десятки ворожої техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Нашою авіацією нанесено 7 ударів по противнику, підрозділами ж протиповітряної оборони знищено 3 безпілотних розвідники "Орлан-10" в Бериславському та Миколаївському районах та 2 гелікоптера Мі-8 та Мі-24 в районі Костромки й Брусківського.
Ракетно-артилерійськими підрозідлами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань
Орієнтовні втрати противника за добу становлять: 31 рашист та понад чотири десятки ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберна гаубиця "Мста-Б" і гармата-гаубиця", - йдеться в повідомленні.
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мінус "вісімка" та "двадцятьчетвірка".
Гуд.