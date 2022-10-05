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КНДР (570) ракети (2810) США (14478) Південна Корея (214)

США і Південна Корея випустили кілька ракет у відповідь на запуск КНДР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

корея,ракета,північна

Південнокорейські та американські війська випустили залп ракет у море у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї

Кожна сторона запустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.

Військові окремо підтвердили, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу незабаром після запуску і розбилася, але обійшлося без жертв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Північна Корея вперше за 5 років запустила ракету над Японією

Автор: Наталя Джума
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А можна поближче до (уйлограду?
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05.10.2022 07:17 Відповісти
Даремна витрата ракет. По русні ЗСУ відпрацювали б краще.
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05.10.2022 07:57 Відповісти
в оригинале нет ни слова про atacms, а корейцы запускали свои *******
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05.10.2022 08:12 Відповісти
Himno-2
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05.10.2022 08:39 Відповісти
Південна Корея не готується до війни так завзято, як Північна. Тому і невдача при запуску: досвіду мало.
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05.10.2022 08:58 Відповісти
якось це жалюгідно виглядало. ракета свЬІна пролетіла над Японією, збити її не змогли, в Японії шухер і паніка, зупиняються потяги, народ ховається, а тут ще й ракета корейців мало не повбивала самих же корейців.
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05.10.2022 09:05 Відповісти
Типу, хто голосніше пердне.
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05.10.2022 09:24 Відповісти
От як Японію захищають. А вона не член НАТО, як і Україна. Може це залежить від керівництва держави?
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05.10.2022 15:09 Відповісти
 
 