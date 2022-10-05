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США і Південна Корея випустили кілька ракет у відповідь на запуск КНДР
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Південнокорейські та американські війська випустили залп ракет у море у відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї
Кожна сторона запустила пару балістичних ракет малої дальності ATACMS американського виробництва.
Військові окремо підтвердили, що південнокорейська ракета Hyunmoo-2 вийшла з ладу незабаром після запуску і розбилася, але обійшлося без жертв.
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