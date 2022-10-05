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Данія (377) Північний потік (1369) Захарова (319)

Захарова назвала позицію Данії щодо вибухів на "Північних потоках" "гидкою" та "протизаконною"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

захарова

Представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала позицію Данії щодо надзвичайних подій на "Північних потоках".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму Telegram-каналі

За її словами, влада цієї країни дотримується "гидкої та протизаконної позиції у зв'язку з вибухами на нитках газопроводу "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2", у виключній економічній зоні якої, поблизу острова Борнхольм, у ніч на 26 вересня було здійснено диверсію.

Дипломатка звернула увагу, що міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод "дав команду своїм представникам у Нью-Йорку відмовитися від участі" у скликаному РФ 30 вересня спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", на якому й передбачалося предметно обговорити НП. Міністр, як зазначила Захарова, пояснив цю неучасть тим, що Москва нібито намагається "задати курс обговоренню диверсії… і відвернути увагу від подій в Україні".

"Датський міністр дійшов до того, що звинуватив російську сторону в "поширенні хибної інформації про нібито причетність Заходу до підриву газопроводів". Крім того, він заявив про рішучий настрій уряду відмовити Росії в участі в розслідуванні диверсії, що відбулася, і встановленні винних", - нагадала Захарова.

Вона зазначила, що Російська Федерація навела виключно факти та прямі цитати заяв на найвищому та високому рівнях, що вказують на зацікавленість деяких країн, насамперед США, у знищенні газопроводів.

27 вересня компанія-оператор Nord Stream повідомила, що на трьох нитках газопроводів системи "Північний потік" зафіксували руйнування. У Данії та Німеччині тоді припустили, що хтось цілеспрямовано атакував нитки "Північних потоків".

Також читайте: Пошкодження "Північних потоків" - свідома диверсія, - Байден

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Дипломатка ????!!!!! Ви що з глузду з'їхали ? Хто завгодно - прес-алкаше, алкоголічка тільки не «дипломатка»
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05.10.2022 07:27
+26
Українці визнали защокіну "гидкою" та "протизаконною".
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05.10.2022 07:26
+21
"*******"
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05.10.2022 07:51
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Українці визнали защокіну "гидкою" та "протизаконною".
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05.10.2022 07:26 Відповісти
Дипломатка ????!!!!! Ви що з глузду з'їхали ? Хто завгодно - прес-алкаше, алкоголічка тільки не «дипломатка»
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05.10.2022 07:27 Відповісти
ГОВОРКІНЯ МЗС - так правильно
у СЛОВАЧЧІНІ теж ГОВОРКІНЯ ( hovorkyňa)

редакція, придиляйте більше уваги новинам з ЕС
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05.10.2022 07:30 Відповісти
"*******"
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05.10.2022 07:51 Відповісти
🤣🤣🤣
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05.10.2022 07:53 Відповісти
А обов"язково нав"язувать Україні діалект її невеликої частини? Та ще й за правилами формування словацької мови? Нагадую - народ формує та видозмінює мову, а не влада змушує народ говорить за нав"язаними нею правилами! Завдання лінгвістики - пристосуваться до прооцесу розвитку мови та виробить загальноприйнятні правила, а не придумувать "************* діалект" і змушувать народ говорить штучно придуманою в кабінеті мовою
Бо, наприклад, на Черкащині, Київщині чи Чернігівщині "говоркиню" (за правилами місцевого діалекту) назвали-б скоріше "говорухою" І чим це слово гірше "говоркині"?!"!!!
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05.10.2022 08:06 Відповісти
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05.10.2022 08:20 Відповісти
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05.10.2022 08:21 Відповісти
Ідеологіня, історикиня, кінематографиня, культорологиня, педагогиня, мисткиня
ТАК І В СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ
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05.10.2022 08:24 Відповісти
Софійко! А хто Вам сказав що поняття "Ідеологіня, історикиня, кінематографиня, культорологиня, педагогиня, мисткиня" ІСНУЮТЬ в українській мові? Те, що їх пробують ввести у вжиток штучно - це не "розвиток" мови
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05.10.2022 08:48 Відповісти
А чому ви думаєте що штучно ? Це правило правописання женських фемінітівів
Ми це вчили на словацький мові. А словацький більш чистий від кацапщини , ніж український за 300 років.

просто вертають слов'янську мову в Україну
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05.10.2022 08:59 Відповісти
Ще раз пояснюю - КОЖНА МОВА РОЗВИВАЄТЬСЯ САМОСТІЙНО! Лінгвісти лише формулюють загальноприйняті правила її вжитку! А Ви мені торочите про "правопис словацької мови"! Чим "слов"янська польська" чи "слов"янська хорватська" гірша від "слов"янської словацької"? Чим вона "особливіша"? А про інше Ви не подумали? Наприклад про те що "мова словацьких горян-селюків архаїчніша і словацькі лінгвісти змушені були штучно проводить реструктуризацію мови під ******* вимоги (так само як і єврейські - у Ізраїлі, коли створювали на основі мертвого релігійного "івриту" ******* розмовну мову) А українська мова не була "загнана в гори" і спокійно розвивалася та існувала у всіх сферах життя
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05.10.2022 09:17 Відповісти
Чим вона "особливіша"? - вона чістиша від примісей німецьких і італійських
А ось тут ви і сами написали те, про що я питаюсь пояснити «мова словацьких горян-селюків архаїчніша»
у горах зберігалась мова словаків і австріяків , бо в гори чужаки не лізли
ТАК І У КАРПАТАХ була збережена стара українська мова .
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05.10.2022 09:42 Відповісти
"про що я питаюсь" - пробачте, чим Ви там "питаетесь"?
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05.10.2022 10:16 Відповісти
Ви тут самый умный ? Чи петух в темечко клюёт
Как написала , так и написала . Трудно понять о чем чи выпендриться захотелось от безделья? 🤣🤣🤣
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05.10.2022 10:24 Відповісти
Вот сейчас понятно ху ис ***.
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05.10.2022 17:56 Відповісти
"Знов за рибу-гроші!" Ну так давайте вже почнемо зі старослов"янської все "перероблять"!!! Адже мова, якою написані релігійні тексти православної віри - це жива розмовна мова жителів Русі 9 століття! Тоді точно "кацапізмів" не існувало!
НЕ ЗАВАЖАЙТЕ МОВІ ЖИТЬ І РОЗВИВАТЬСЯ!!!
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05.10.2022 10:25 Відповісти
Росія активно пропагує ще один міф, що церковнослов'янська мова, яку створив Кирило і Мефодій ще у IX сторіччі є в церковному вжитку РПЦ і УПЦ. «Церковнослов'янська мова, якою моляться в російських церквах, дуже мало має спільного з Кирилом і Мефодієм. Це є вихолощена, відредагована і уніфікована в московських канцеляріях мова кінця XVII - початку XVIII сторіччя. Це та редакція церковнослов'янської, яку Петро І у свій час дозволив», - зауважив історик Василь Кметь.[16]
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05.10.2022 10:35 Відповісти
По-перше - Кирило та Мефодій ніякої мови не "створювали" Вони створили лише абетку, якою можна було викласти у письмовій формі звуки слов"янської мови того часу
По-друге - а який сенс замінювать у релігійних текстах незрозумілу для народу грецьку мову якоюсь іншою незрозумілою? Згадайте який "гвалт" підняли католики коли почалися спроби протестантів перекласти Біблію та інші релігійні тексти німецькою, французьською і голландською мовами! Адже тоді Рим втрачав "примат тлумачення релігії" Десь така сама проблема виникла і у Володимира І Але він наполіг на перекладі всього богослов"я на слов"янську мову Це була розмовна мова тодішнього Києва (графіті на стінах собору це підтверджують)
По-третє - релігійна мова догматична по своїй суті (незалежно від релігії -будь-то католицька латинь, греко-візантійська чи іврит) Тому мова релігійних текстів тих часів абсолютно тотожна з мовою текстів ******** Будь-які "оновлення" у ортодоксальних текстах вважаються "єрессю", бо вони є "неканонічними"
По-четверте - Петро І в церковних "канонах" розбирався, "що свиня - в апельсинах" У нього "каноніками" були Стефан Яворський та Феофан Прокопович А вони були вихідцями з Київської Лаври - основи ортодоксального православ"я
По-п"яте - "старо (церковно)слов"янська мова" вплинула на формування російської мови, але аж ніяк не є її "аналогом"
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05.10.2022 11:43 Відповісти
кожне слово в мові було туди колись і кимось добавлене. а до того його не ІСНУВАЛО в мові.
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05.10.2022 09:00 Відповісти
Знаю! Однак це слово повинно буть сприйняте народом і ним застосовуваться у мові Слово "солдат", наприклад, таку трансформацію пройшло! Почалося з "салус" - сіль (в латині) Потім стало еквівалентом слова "монета" (гроші) - "солід"(бо сіль була найбільш поширеним елементом "бартеру" при міновій торгівлі) А потім з"явилося слово "солідус", яке означало "найманця-легіонера найнятого за гроші" Коли це слово прийшло в Європу то стало означать військовослужбовця - "солдат"
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05.10.2022 09:58 Відповісти
Офіційна мова є завжди чимось штучним. Саме так и Українська. На приклад, до XIX сторіччя усіх цих фемінітивів ані в чеської, ані в словацької не існувало - тому що, по-перше, деяких професій ще не було, по-друге - що жінкам вони були все одно, що заборонені. Чехі и хорвати здійснили дуже потужну програму слов'янізації власних мов, саме тому на приклад у чеської мови ми маємо "lletiště" для аеропорту, "nádraží" для вокзалу, та "divadlo" для театру. Щось схоже зробили и роблять фіни - в них, на приклад власні, фінськи слова для комп'ютеру, мобілника, Бетмена, тощо. И набагато хто, хто до того користувався словами, взятими насамперед з німецької мови, вважав усе це "штучним".

Адже, якщо сьогодні щось вважається нами штучним - не факт, що для наступного покоління це не буде чимось природним.
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05.10.2022 09:15 Відповісти
Вот чому ви наводите приклад чеської і хорватської мови , коли словацька більш ЧИСТА СЛОВЯНСЬКА , бо на неї не влияла німецька ( як на чеську) та( італійська ) як на хорватську .
А наводите приклад , тому що не в темі
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05.10.2022 09:36 Відповісти
Я писав про чеську та хорватську як інші приклади слов'янізації, тому що, дійсно, зараз нічого не знаю про словацьку. Але те, що словацька мова "природно більш слов'янська" - це, пардон, маячня. Словаччина була частиною Імперії Габсбургів потягом декілька сторічь, у Братиславі на початку ХХ сторіччя 40% населення розмовляли німецькою, та ще 40% - угорською. Я не знаю, як воно насправді відбувалось власне в Словаччини, але я знаю, як воно відбувається в усіх інших країнах.
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05.10.2022 10:37 Відповісти
А Братислава і не була словацьким містом , бо словаков ще угорці загнали в гори

Докладніше: Історія Братислави

25-15 млн років тому - ареал проживання пліопітеків.
14 -10 млн років тому - ареал проживання грифопітеків.
Палеоліт - гострі кам'яні леза, та інші кам'яні інструменти людини гайдельберзької і неандертальців.
Перше постійне поселення відноситься до епохи неоліту (культура лінійно-стрічкової кераміки).
400-50 рр. до н. е. - кельтське поселення, зруйноване близько 50 року даками на чолі з Буребистою.
Близько 50 року до н. е. - проникнення німецьких племен на територію Братислави.
Близько 50 року до н. е. - перша поява римських легіонів на території Братислави.
Близько 70 року - римське поселення Герулата.
I-V ст. н. е. - межа Римської імперії проходить Дунаєм, безліч римських і німецьких поселень.
375 р. - римляни покидають територію.
V століття - прихід слов'ян.
560 р. - прихід аварів.
623-658 рр. - князівство Само.
Кінець VIII століття - 833 р. - Нітранське князівство.
805/807 - Авентінус згадує моравського князя Уратіславуса (тобто Вратислав), який заснував на місці колишньої римської фортеці Пісоніум, місто, назване на його честь.
833-907 рр. - частина Великої Моравії.
907 - перша згадка про Братиславу в хроніках (Brezalauspurc)
907-1918 (з невеликими перервами) - частина Угорщини.
1291 (2 грудня) - угорський король Андрій III, видав Братиславі широкі міські привілеї, чим підтвердив її зарахування до королівських міст.
1436 - Сигізмунд Люксембург надав Братиславі право користуватися гербом.
1464 - Матвій Корвін підтвердив всі старі привілеї Братислави Золотою булою.
1468 - Матвій Корвін надав місту право меча.
1536-1784 рр. - (після захоплення Буди турками) упродовж двох століть столиця Угорщини. У братиславській кафедрі св. Мартина коронували кільканадцять угорських королів. Братислава була улюбленим містом австрійської цісарівни Марії-Терезії, яка половину свого часу проводила у братиславському замку. За її правління Пресбург процвітав, зокрема Марія-Терезія доручила створити на правому березі Дунаю перший у Європі публічний парк - сад Янка Краля.
1542-1848 - місце збору угорського парламенту.
1543-1820 - резиденція естергомського єпископа.
1563-1830 - місце коронації угорських королів[27].
З XVIII сторіччя - центр словацького національного відродження.
1711 - епідемія чуми, загинуло 3860 осіб.
1741, 25 червня - Марія-Терезія коронована угорською королевою.1741 - Марія-Терезія наказала знищити міський мур, аби сприяти розвитку міста.
1783 - Йосиф II наказав перевести центральний уряд в Буду, а коштовності корони - до Відня.
26 грудня 1805 року - укладення мирного договору між Францією і Австрією в Пресбурзі після розгрому Австрії і Росії в Битві під Аустерліцом і повної поразки Австрії у війні Третьої коаліції (Пресбурзький мир).
1809 - місто взято в облогу військами Наполеона.
1811 - згорів замок Братислави.
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05.10.2022 11:09 Відповісти
Я не проти Однак цей процес має буть природним - а не "з-під нагайки" Мене теж бісить засилля в ******** мові "англомовності" І це навіть не тому, що людям це зручніше Просто вони не знають української у достатньому обсязі і їм не відомі агалоги цих слів українською Тут у мене заперечень нема - треба наполягать на "українізації" мови у цьому напрямі Однак ми "баштан", "казан", "курінь", "солдат", "лицар", "інженер", "комп"ютер" та масу інших слів з мови вже не викинемо - будь вони хоч триста разів "іншомовними"!
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05.10.2022 09:39 Відповісти
«засилля в ******** мові "англомовності"»
Це вже результат інтернету - тут нічого не зробить - молодежь вже говорить на єсперанто
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05.10.2022 09:44 Відповісти
От і займіться "просвітництвом" - зробіть "переклад того "есперанто" на українську мову І змусьте переписать інструкції з застосування, ту ж рекламу рекламу саме з застосуванням "українских аналогів" Посадіть на українському сегменті "україномовних" носіїв інформації! Хтось заважає?
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05.10.2022 10:12 Відповісти
Пане Яре , даже Ваш онук зі своїми друзями говорить на цьому «англицькому» єсперанто . Тут вже нічого не поробиш Но ці слова - технічні і зв'язани з компьютером . Це нові запозичени слова .

хотя, в України , наприклад говорят , компьютер .( запозичене слово) А в СЛОВАЧЧІНІ - почитач ( počítač )
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05.10.2022 10:30 Відповісти
І що далі? "Баштан" перестать називать "баштаном", а називать "кавунополлям"? Чи "казан іменувать "металевим горщиком"?
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05.10.2022 10:35 Відповісти
Ми вообщето спорили изза ГОВОРКИНИ

про баштан в следующий раз
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05.10.2022 10:43 Відповісти
Щодо "говоркині" я Вам пояснив! Мені більше подобається слово "говоруха" І воно ШИРОКОВЖИВАНЕ по всій території України! Воно означає "особу жіночої статі, яка любить багато говорить" А "говоркині" ніхто не знає! Так , може, будемо формувать нові "фемінітиви" на основі загальновживаного подніпровського діалекту, а не діалекту невеликої частини словацькомовного Закарпаття? Я Вам уже не раз нагадував притчу про "хвіст" і "собаку"
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05.10.2022 11:01 Відповісти
В рашей суперечке прав будет лингвист
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05.10.2022 11:11 Відповісти
Який саме? Той що сидить все життя в кабінеті і за словниками людей та їх мови не бачить? Чомусь славу українського філософа заслужив Григорій Сковорода, який все життя прожив серед народу, а не "начотчики" з Києво-Могилянської академії
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05.10.2022 11:20 Відповісти
Лінгвист мае професійну освіту . Я не маю і ви теж
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05.10.2022 11:48 Відповісти
Як Ви думаєте - хто краще справиться з оформленням інтер"єру будівлі - спеціаліст-практик чи людина, яка після закінчення будівельного ВУЗу перейшла в аспірантуру і все життя пропрацювала викладачем? Те саме і з мовою!
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05.10.2022 11:53 Відповісти
"Санкт-Питербурху - быть!" От коли сам народ почне ті "фемінітиви" застосовувать - тільки тоді і можна казать про поповнення української мови новими формами! А для цього потрібно, щоб нове покоління школу закінчило, використовуючи ці "фемінітиви" А то вам усім як завжди: "Ночь кормить! К утру - зарезать!" Будете змушувать - отримаєте спротив! (Фаріон на собі це вже відчула - бо своїм "українським більшовизмом" відштовхнула від себе масу справжніх патріотів України!)
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05.10.2022 08:59 Відповісти
Фаріон - сильний філолог . В неї вчитись і вчитись
А якщо кому не нравиться форма іі лекцій, то нехай будуть без ціх знань - може їм і так добре
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05.10.2022 09:15 Відповісти
"Быть можно дельным человеком
Но думать о красе ногтей!" (АС Пушкин)
Ми тут мову ведемо не про рівень її філологічних знань, а про методи їх застосування! (Ви мені колись скаржилися стосовно того, що у Вас на будівництві електрик, встановуючи люстру, впустив на підлогу викрутку і побив дуже цінну плитку Так от - як до електрика, у Вас претензій нема - у вас претензії стосовно його "культури праці" Так от - ми тут теж говоримо про "культуру праці" Фаріон!
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05.10.2022 09:50 Відповісти
30% вчителів в Україні ведуть себе також , но до них у Вас претензій нема
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05.10.2022 10:32 Відповісти
А звідки Ви знаєте що у мене немає до цих вчителів "претензій"? Я з тих пір як поселився на Чернігівщині, не перестаю насміхаться з місцевих вчителів (навіть з "мовників"), що вони не знають української мови!
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05.10.2022 10:38 Відповісти
Вчітеля собі позволяють і Україну хаять ( на східі і півдні ) та працювати на окупанта , НО ВАМ ПЛОХА патріотка Фаріон
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05.10.2022 10:45 Відповісти
"Не за те вовка б"ють, що сірий, а за те, що овець краде!" Якби ті вчителі мали таку "загальнодержавну славу" що й Фаріон - і їх-би так критикували Однак їх "слава" обмежується, в кращому випадку, межами населеного пункту, де вони працюють!
Ще ніхто не підраховував ті моральні (та й матеріальні) збитки, які спричинила Фаріон своїм "більшовизмом" Бо там, де треба обережно "підрізать" дерево українства", формуючи його "крону", вона "махає сокирою"!
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05.10.2022 11:16 Відповісти
Не знаю , не знаю

среди моих друзей и знакомых ее слушают теперь многие
А если бы раньше слушали , то может и 73% не наплодилось бы голосовать за непонятно что.

Зря вы , национализм в европейских странах - это здоровая черта, а в Украине нквдисты своими слухами опорочили националистические силы , И ТЕПЕРЬ УКРАИНЦАМИ ПРАВЯТ Арахамии , Гетьманцева и Найемы
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05.10.2022 11:47 Відповісти
Я ж Вам сказав : я не проти Фаріон, як людини, як лінгвіста, чи націоналістки та патріотки України Мені просто не подобаються ті прийоми, якими вона цей націоналізм пропагує!
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05.10.2022 12:04 Відповісти
Призвіща Говоруха трапляються у нас на Волині.
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05.10.2022 08:45 Відповісти
Так у мене у паралельному класі дівчина з таким прізвищем училася!
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05.10.2022 08:49 Відповісти
На старій Кіровоградщині безліч Говорух. А це центральна частина України.
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05.10.2022 09:45 Відповісти
Маячня!
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05.10.2022 09:23 Відповісти
Членкиня
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05.10.2022 09:50 Відповісти
Вона до диплоМАТКИ ще не доросла... А так, то просто диплоВАГІНА... Простіше кажучи - 3,14зда...
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05.10.2022 08:26 Відповісти
Вот на хрена цю ідіотку цитувати ?
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05.10.2022 07:27 Відповісти
Щоб ще раз посміятися.
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05.10.2022 07:29 Відповісти
Україна - Мати Рідна.
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05.10.2022 07:37 Відповісти
Колись у "сепарів" був такий собі "Абвер" Він теж був уродженцем України Родом - з Вінничини Коли мати довідалася, що її син воює проти України - вона його прокляла! Де він зараз - невідомо!
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05.10.2022 07:56 Відповісти
Ну перереєструвалась людина. Я от можливо теж переєструюсь. Вліпило мені чеський прапорець, а я дома на дивані і в Чехії ніколи не була.
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05.10.2022 08:12 Відповісти
прапорець не залежить від реєстрації. якщо ви не в Чехії, значить користуєтесь впн
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05.10.2022 08:22 Відповісти
Так, просто надо зменити пропарець замість переестраціі
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05.10.2022 09:03 Відповісти
Невістка все перевірила, нема в мене впн. Глюкало колись у багатьох. То російський, то ще який. В мене з тих пір чеський.
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06.10.2022 14:14 Відповісти
Ви про ЩО?
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05.10.2022 09:18 Відповісти
Плюсую
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05.10.2022 09:11 Відповісти
А почему ************ ничего не говорит,а постоянно каких то бомжей
речи толкать заставляет?
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05.10.2022 07:29 Відповісти
Вони мясця у бункері сторожат для себе
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05.10.2022 07:35 Відповісти
Не звертайте увагу - в Машки "сказ матки"...
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05.10.2022 07:41 Відповісти
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05.10.2022 07:45 Відповісти
‼️ Андрій Іллєнко( СВОБОДА)

Оце жалюгідне збіговисько втомлених та переляканих кабінетних крадіїв вирішило перемогти нас і взагалі весь світ поставіть на калєні.

Велике зло зазвичай все ж харизматичне і магнетичне.

А це більше нагадує чергу у поліклініці пенсіонерів КГБ.( 🤣🤣🤣)

Жалюгідно
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05.10.2022 07:47 Відповісти
Розсадка клієнтів на Гаазький трибунал вже визначена....
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05.10.2022 07:47 Відповісти
Головного треба не проґавить - бо хоче явно пропетляти від єлектричного стільця
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05.10.2022 07:50 Відповісти
Ці СТАРПЕРИ вбивають і насилують українців , рушать дома українців
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️‼️‼️
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05.10.2022 07:49 Відповісти
про закон згадала курва
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05.10.2022 07:49 Відповісти
"Господин полковник! В политических кругах Франции сейчас превалирует курс: "С Россией сейчас не считаются!" (А А Игнатьев "Пятьдесят лет в строю")
Пройшло більше сотні років! Усе "Вернулося на круги своя" - Росія знову "сама себе в жопу запхнула"!
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05.10.2022 07:51 Відповісти
Опять алкашка обоссаная ***** несёт 😀
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05.10.2022 07:59 Відповісти
Косившая под калинку Захарова в лабутенах -вот это гидко. А все остальное - фигня...
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05.10.2022 08:02 Відповісти
Этот трансвестит-алкоголик по фамилии Захарова должен одним из первых висеть на виселице, рядом с Соловьевым, Песковым, Киселевым, Журавлевым, Симонян.... Хотя можно и расстрелять
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05.10.2022 08:16 Відповісти
Мені щось нагадало висери антохи-жиртреста про зацікавленність Пороха в сутичках за звільнення Стерненка з під варти...
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05.10.2022 08:20 Відповісти
Зашкварова
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05.10.2022 08:34 Відповісти
Захарова потребовала выслать посла Украины из Казахстана.
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05.10.2022 08:36 Відповісти
Та йди вже похмелись ...
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05.10.2022 08:44 Відповісти
Машка-мочалка та пресс-алкашиня.
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05.10.2022 08:59 Відповісти
"не 3,14стіла б Машки морда, не ходила б в синяках,,,"
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05.10.2022 09:09 Відповісти
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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05.10.2022 09:45 Відповісти
ця.... шмата коняча хоч на себе в дзеркало дивилась ?
Цікаво що гидкіше.
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05.10.2022 10:26 Відповісти
у неё ***** дешёвой шалавы!
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05.10.2022 12:33 Відповісти
У Машкi - олкашкi морда i ляхi як у коняхi! 🐴
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05.10.2022 12:35 Відповісти
 
 