Захарова назвала позицію Данії щодо вибухів на "Північних потоках" "гидкою" та "протизаконною"

Представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала позицію Данії щодо надзвичайних подій на "Північних потоках".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму Telegram-каналі

За її словами, влада цієї країни дотримується "гидкої та протизаконної позиції у зв'язку з вибухами на нитках газопроводу "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2", у виключній економічній зоні якої, поблизу острова Борнхольм, у ніч на 26 вересня було здійснено диверсію.

Дипломатка звернула увагу, що міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод "дав команду своїм представникам у Нью-Йорку відмовитися від участі" у скликаному РФ 30 вересня спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", на якому й передбачалося предметно обговорити НП. Міністр, як зазначила Захарова, пояснив цю неучасть тим, що Москва нібито намагається "задати курс обговоренню диверсії… і відвернути увагу від подій в Україні".

"Датський міністр дійшов до того, що звинуватив російську сторону в "поширенні хибної інформації про нібито причетність Заходу до підриву газопроводів". Крім того, він заявив про рішучий настрій уряду відмовити Росії в участі в розслідуванні диверсії, що відбулася, і встановленні винних", - нагадала Захарова.

Вона зазначила, що Російська Федерація навела виключно факти та прямі цитати заяв на найвищому та високому рівнях, що вказують на зацікавленість деяких країн, насамперед США, у знищенні газопроводів.

27 вересня компанія-оператор Nord Stream повідомила, що на трьох нитках газопроводів системи "Північний потік" зафіксували руйнування. У Данії та Німеччині тоді припустили, що хтось цілеспрямовано атакував нитки "Північних потоків".

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