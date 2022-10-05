Захарова назвала позицію Данії щодо вибухів на "Північних потоках" "гидкою" та "протизаконною"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала позицію Данії щодо надзвичайних подій на "Північних потоках".
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму Telegram-каналі
За її словами, влада цієї країни дотримується "гидкої та протизаконної позиції у зв'язку з вибухами на нитках газопроводу "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2", у виключній економічній зоні якої, поблизу острова Борнхольм, у ніч на 26 вересня було здійснено диверсію.
Дипломатка звернула увагу, що міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод "дав команду своїм представникам у Нью-Йорку відмовитися від участі" у скликаному РФ 30 вересня спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", на якому й передбачалося предметно обговорити НП. Міністр, як зазначила Захарова, пояснив цю неучасть тим, що Москва нібито намагається "задати курс обговоренню диверсії… і відвернути увагу від подій в Україні".
"Датський міністр дійшов до того, що звинуватив російську сторону в "поширенні хибної інформації про нібито причетність Заходу до підриву газопроводів". Крім того, він заявив про рішучий настрій уряду відмовити Росії в участі в розслідуванні диверсії, що відбулася, і встановленні винних", - нагадала Захарова.
Вона зазначила, що Російська Федерація навела виключно факти та прямі цитати заяв на найвищому та високому рівнях, що вказують на зацікавленість деяких країн, насамперед США, у знищенні газопроводів.
27 вересня компанія-оператор Nord Stream повідомила, що на трьох нитках газопроводів системи "Північний потік" зафіксували руйнування. У Данії та Німеччині тоді припустили, що хтось цілеспрямовано атакував нитки "Північних потоків".
Будь ласка, зачекайте...
у СЛОВАЧЧІНІ теж ГОВОРКІНЯ ( hovorkyňa)
редакція, придиляйте більше уваги новинам з ЕС
Бо, наприклад, на Черкащині, Київщині чи Чернігівщині "говоркиню" (за правилами місцевого діалекту) назвали-б скоріше "говорухою" І чим це слово гірше "говоркині"?!"!!!
ТАК І В СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ
Ми це вчили на словацький мові. А словацький більш чистий від кацапщини , ніж український за 300 років.
просто вертають слов'янську мову в Україну
А ось тут ви і сами написали те, про що я питаюсь пояснити «мова словацьких горян-селюків архаїчніша»
у горах зберігалась мова словаків і австріяків , бо в гори чужаки не лізли
ТАК І У КАРПАТАХ була збережена стара українська мова .
Как написала , так и написала . Трудно понять о чем чи выпендриться захотелось от безделья? 🤣🤣🤣
НЕ ЗАВАЖАЙТЕ МОВІ ЖИТЬ І РОЗВИВАТЬСЯ!!!
По-друге - а який сенс замінювать у релігійних текстах незрозумілу для народу грецьку мову якоюсь іншою незрозумілою? Згадайте який "гвалт" підняли католики коли почалися спроби протестантів перекласти Біблію та інші релігійні тексти німецькою, французьською і голландською мовами! Адже тоді Рим втрачав "примат тлумачення релігії" Десь така сама проблема виникла і у Володимира І Але він наполіг на перекладі всього богослов"я на слов"янську мову Це була розмовна мова тодішнього Києва (графіті на стінах собору це підтверджують)
По-третє - релігійна мова догматична по своїй суті (незалежно від релігії -будь-то католицька латинь, греко-візантійська чи іврит) Тому мова релігійних текстів тих часів абсолютно тотожна з мовою текстів ******** Будь-які "оновлення" у ортодоксальних текстах вважаються "єрессю", бо вони є "неканонічними"
По-четверте - Петро І в церковних "канонах" розбирався, "що свиня - в апельсинах" У нього "каноніками" були Стефан Яворський та Феофан Прокопович А вони були вихідцями з Київської Лаври - основи ортодоксального православ"я
По-п"яте - "старо (церковно)слов"янська мова" вплинула на формування російської мови, але аж ніяк не є її "аналогом"
Адже, якщо сьогодні щось вважається нами штучним - не факт, що для наступного покоління це не буде чимось природним.
А наводите приклад , тому що не в темі
Докладніше: Історія Братислави
25-15 млн років тому - ареал проживання пліопітеків.
14 -10 млн років тому - ареал проживання грифопітеків.
Палеоліт - гострі кам'яні леза, та інші кам'яні інструменти людини гайдельберзької і неандертальців.
Перше постійне поселення відноситься до епохи неоліту (культура лінійно-стрічкової кераміки).
400-50 рр. до н. е. - кельтське поселення, зруйноване близько 50 року даками на чолі з Буребистою.
Близько 50 року до н. е. - проникнення німецьких племен на територію Братислави.
Близько 50 року до н. е. - перша поява римських легіонів на території Братислави.
Близько 70 року - римське поселення Герулата.
I-V ст. н. е. - межа Римської імперії проходить Дунаєм, безліч римських і німецьких поселень.
375 р. - римляни покидають територію.
V століття - прихід слов'ян.
560 р. - прихід аварів.
623-658 рр. - князівство Само.
Кінець VIII століття - 833 р. - Нітранське князівство.
805/807 - Авентінус згадує моравського князя Уратіславуса (тобто Вратислав), який заснував на місці колишньої римської фортеці Пісоніум, місто, назване на його честь.
833-907 рр. - частина Великої Моравії.
907 - перша згадка про Братиславу в хроніках (Brezalauspurc)
907-1918 (з невеликими перервами) - частина Угорщини.
1291 (2 грудня) - угорський король Андрій III, видав Братиславі широкі міські привілеї, чим підтвердив її зарахування до королівських міст.
1436 - Сигізмунд Люксембург надав Братиславі право користуватися гербом.
1464 - Матвій Корвін підтвердив всі старі привілеї Братислави Золотою булою.
1468 - Матвій Корвін надав місту право меча.
1536-1784 рр. - (після захоплення Буди турками) упродовж двох століть столиця Угорщини. У братиславській кафедрі св. Мартина коронували кільканадцять угорських королів. Братислава була улюбленим містом австрійської цісарівни Марії-Терезії, яка половину свого часу проводила у братиславському замку. За її правління Пресбург процвітав, зокрема Марія-Терезія доручила створити на правому березі Дунаю перший у Європі публічний парк - сад Янка Краля.
1542-1848 - місце збору угорського парламенту.
1543-1820 - резиденція естергомського єпископа.
1563-1830 - місце коронації угорських королів[27].
З XVIII сторіччя - центр словацького національного відродження.
1711 - епідемія чуми, загинуло 3860 осіб.
1741, 25 червня - Марія-Терезія коронована угорською королевою.1741 - Марія-Терезія наказала знищити міський мур, аби сприяти розвитку міста.
1783 - Йосиф II наказав перевести центральний уряд в Буду, а коштовності корони - до Відня.
26 грудня 1805 року - укладення мирного договору між Францією і Австрією в Пресбурзі після розгрому Австрії і Росії в Битві під Аустерліцом і повної поразки Австрії у війні Третьої коаліції (Пресбурзький мир).
1809 - місто взято в облогу військами Наполеона.
1811 - згорів замок Братислави.
Це вже результат інтернету - тут нічого не зробить - молодежь вже говорить на єсперанто
хотя, в України , наприклад говорят , компьютер .( запозичене слово) А в СЛОВАЧЧІНІ - почитач ( počítač )
про баштан в следующий раз
А якщо кому не нравиться форма іі лекцій, то нехай будуть без ціх знань - може їм і так добре
Но думать о красе ногтей!" (АС Пушкин)
Ми тут мову ведемо не про рівень її філологічних знань, а про методи їх застосування! (Ви мені колись скаржилися стосовно того, що у Вас на будівництві електрик, встановуючи люстру, впустив на підлогу викрутку і побив дуже цінну плитку Так от - як до електрика, у Вас претензій нема - у вас претензії стосовно його "культури праці" Так от - ми тут теж говоримо про "культуру праці" Фаріон!
Ще ніхто не підраховував ті моральні (та й матеріальні) збитки, які спричинила Фаріон своїм "більшовизмом" Бо там, де треба обережно "підрізать" дерево українства", формуючи його "крону", вона "махає сокирою"!
среди моих друзей и знакомых ее слушают теперь многие
А если бы раньше слушали , то может и 73% не наплодилось бы голосовать за непонятно что.
Зря вы , национализм в европейских странах - это здоровая черта, а в Украине нквдисты своими слухами опорочили националистические силы , И ТЕПЕРЬ УКРАИНЦАМИ ПРАВЯТ Арахамии , Гетьманцева и Найемы
речи толкать заставляет?
Оце жалюгідне збіговисько втомлених та переляканих кабінетних крадіїв вирішило перемогти нас і взагалі весь світ поставіть на калєні.
Велике зло зазвичай все ж харизматичне і магнетичне.
А це більше нагадує чергу у поліклініці пенсіонерів КГБ.( 🤣🤣🤣)
Жалюгідно
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️‼️‼️
Пройшло більше сотні років! Усе "Вернулося на круги своя" - Росія знову "сама себе в жопу запхнула"!
Цікаво що гидкіше.