Шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитися через військові невдачі, - Міноборони Латвії

Міністерство оборони Латвії вважає, що публічний шантаж з боку Росії у зв’язку з використанням ядерної зброї може посилитися, оскільки військові невдачі Росії в її невиправданій війні в Україні тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Оборонне відомство Латвії не відкидає імовірність проведення навчань російських стратегічних ядерних сил "Гром", які традиційно відбуваються в жовтні. Так РФ намагається впоратися зі своїми військовими невдачами і вплинути на ситуацію на українських фронтах.

"Альянс НАТО серйозно ставиться до ядерних загроз Росії та уважно стежить за розвитком подій. При цьому, як неодноразово наголошували генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн-членів НАТО, ця безвідповідальна риторика Росії жодним чином не зменшить підтримку західними країнами України в боротьбі за її суверенітет і територіальну цілісність", – наголосив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Відомство очікує, що публічний шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитися. Така публічна комунікація з боку Росії здійснюється навмисно, щоб посіяти паніку як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві, додають там.

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