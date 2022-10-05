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Шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитися через військові невдачі, - Міноборони Латвії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,зброя,ядерна

Міністерство оборони Латвії вважає, що публічний шантаж з боку Росії у зв’язку з використанням ядерної зброї може посилитися, оскільки військові невдачі Росії в її невиправданій війні в Україні тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Оборонне відомство Латвії не відкидає імовірність проведення навчань російських стратегічних ядерних сил "Гром", які традиційно відбуваються в жовтні. Так РФ намагається впоратися зі своїми військовими невдачами і вплинути на ситуацію на українських фронтах.

"Альянс НАТО серйозно ставиться до ядерних загроз Росії та уважно стежить за розвитком подій. При цьому, як неодноразово наголошували генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн-членів НАТО, ця безвідповідальна риторика Росії жодним чином не зменшить підтримку західними країнами України в боротьбі за її суверенітет і територіальну цілісність", – наголосив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Відомство очікує, що публічний шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитися. Така публічна комунікація з боку Росії здійснюється навмисно, щоб посіяти паніку як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві, додають там.

Також читайте: НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань

Автор: Наталя Джума
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Хер вам ,краше смерть чим с росией
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05.10.2022 07:51 Відповісти
Здобудемо, або не будемо.(С)
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05.10.2022 08:19 Відповісти
Назовите свои учэния правильно "Бумеранг".
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05.10.2022 08:21 Відповісти
Крысы вечно престарелые кремлевские, геть за железный занавес, иначе вам смерть."Учитесь" у своего радителя совка, пердите себе там потихоньку и живы будете, пока сами не сдохните от деградации.
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05.10.2022 08:26 Відповісти
Пора вже того шантажиста всім світом добити-щоб не мучився, і світ не мучив
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05.10.2022 08:39 Відповісти
Вже нудить від цього слова "може". Посилиться, неодмінно посилиться.
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05.10.2022 08:57 Відповісти
Все в Божих руках
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05.10.2022 10:03 Відповісти
 
 