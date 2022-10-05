Шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитися через військові невдачі, - Міноборони Латвії
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Міністерство оборони Латвії вважає, що публічний шантаж з боку Росії у зв’язку з використанням ядерної зброї може посилитися, оскільки військові невдачі Росії в її невиправданій війні в Україні тривають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Оборонне відомство Латвії не відкидає імовірність проведення навчань російських стратегічних ядерних сил "Гром", які традиційно відбуваються в жовтні. Так РФ намагається впоратися зі своїми військовими невдачами і вплинути на ситуацію на українських фронтах.
"Альянс НАТО серйозно ставиться до ядерних загроз Росії та уважно стежить за розвитком подій. При цьому, як неодноразово наголошували генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн-членів НАТО, ця безвідповідальна риторика Росії жодним чином не зменшить підтримку західними країнами України в боротьбі за її суверенітет і територіальну цілісність", – наголосив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
Відомство очікує, що публічний шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитися. Така публічна комунікація з боку Росії здійснюється навмисно, щоб посіяти паніку як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві, додають там.
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