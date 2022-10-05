У російській катівні на Харківщині знайшли коробку з вирваними зубними коронками. ВІДЕО+ФОТО

Місцевих мешканців, ветеранів АТО та полонених воїнів ЗСУ окупанти утримували в підвалі одного з будинків та піддавали тортурам.

Фото та відео зі звільненого с. Піски-Радьківські опублікував начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після звільнення села до поліції звернулися місцеві мешканці й розповіли про цей підвал.

"На даний момент поліції точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо та застосування противогазу з тліючою тряпкою. Також в катівні знайдені фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут", - написав Болвінов.

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Він вказав, що поліцейські знають імена військовослужбовців, над якими знущалися росіяни.

"Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного", - пообіцяв Болвінов.

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