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ЗСУ має значні успіхи у наступальних операціях на північно-східному та південному фронтах, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,воїн,захисник

Україна продовжує досягати успіхів у наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на північному сході, у Харківській області, Україна зараз зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл. Українські з'єднання просунулися за річку до 20 км у смугу оборони Росії у бік вузла постачання місто Сватове.

"Цілком ймовірно, що Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі Сватово-Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході", - йдеться в повідомленні.

У політичному плані російське керівництво, найімовірніше, буде стурбоване наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, яку, як заявила Росія, офіційно анексувала минулої п'ятниці, зазначають у Міноборони Британії.

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Автор: Наталя Джума
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капитан очевидность просто мальчик в сравнении с брит.разведкой)
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05.10.2022 09:16 Відповісти
Так долго ждали 🙏🙏🙏Успехов сил и здоровья нашим Героям ЗСУ💙💛❤️❤️❤️❤️❤️‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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05.10.2022 09:43 Відповісти
 
 