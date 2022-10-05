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За допомоги HIMARS ЗСУ можуть атакувати більшість цілей, у тому числі в Криму, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

himars

Надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму.

Про це заявила на брифінгу помічник міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Вона нагадала, що Крим є українською територією.

"Згідно з нашими оцінками, за допомогою наявних у них систем GMLRS на HIMARS, додаткову кількість яких ми надамо в новому пакеті військової допомоги, вони можуть досягти більшості цілей на полі бою. Вони можуть досягти більшості цілей, у тому числі в Криму", - заявила вона.

У Пентагоні також заявили, що Сполучені Штати вважають за доцільніше передачу Україні радянських, а не західних танків.

Дивіться: Знищена база росіян у Балаклії. ФОТО

Крім того, адміністрація США поки що не бачить необхідності в постачанні Україні озброєнь за ленд-лізом, заявила Купер.

"Ми вдячні Конгресу за надання підтримки Україні ухваленням законопроєкту про ленд-ліз", - зазначила Купер.

Вона уточнила, що поки що Вашингтон зосереджений на виділенні озброєння повноваженнями президента. Під час відправлення Україні озброєнь безпосередньо з американських складів не потрібні "виплати компенсації за пошкоджену техніку".

Також читайте: США передадуть Україні чотири системи HIMARS у новому пакеті військової допомоги, - Reuters

За її словами, минулого тижня заступник міністра оборони США обговорював із представниками міністерств оборони країн-союзниць способи підтримки військової промисловості саме у розрізі допомоги Україні.

"При цьому Росія - що робить Росія? Вона звертається за допомогою до Північної Кореї. Вона звертається до Ірану. Вона не має такої глибини підтримки", - сказала Купер.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Для того щоб це робити І не питати дозволу в Америці своє треба мати і виготовляти ,а не бігати з протянутой рукою по всьому світові.
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05.10.2022 09:34
+7
Значить можуть дістати керченський міст, чому ж зелене цього не робить, через нього лрки цілодобово пруть зброю до Херсону !
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05.10.2022 09:28
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05.10.2022 09:25 Відповісти
Значить можуть дістати керченський міст, чому ж зелене цього не робить, через нього лрки цілодобово пруть зброю до Херсону !
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05.10.2022 09:28 Відповісти
Щоб орки мали змогу по Керченському мосту втікти на Росію .Це ж так ясно.
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05.10.2022 09:32 Відповісти
Так. Це можливо тільки якщо водолази встановлять тонну тротилу на одну зі опор.
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05.10.2022 17:19 Відповісти
Не можуть поки що наші дістати той міст з Хамерів.американці кажуть що передали ракети на 80 км.Саки діставали з Грому або Вільхи.
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05.10.2022 09:46 Відповісти
Дістати чим вибачаюсь?
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05.10.2022 10:20 Відповісти
Арестович пояснив, що зруйнувати керченський міст ракетами практично неможливо, бо він дуже великий і міцний. Там потрібно багато тон тротилу, а в ракеті його може бути декілька сотень кілограм. Тому ATACMS не допоможуть.
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05.10.2022 10:33 Відповісти
То все свистьож від єрмака губами арестовича. Не хоче папа єрмака і фсб щоб по мосту вдарили. Є спеціалісти, які знають як і атасмасами розбити міст. Так дайде їм це зробити і не пиз...ть, що це не можливо.
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05.10.2022 10:57 Відповісти
"Арестович пояснив".
Це анекдот?
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05.10.2022 15:32 Відповісти
Слушать Абдерстовича могут только лохи. У АТАКМС достаточно БЧ чтобы разрушить крымский мост
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05.10.2022 15:56 Відповісти
Тоже мне, нашли знахаря в ракетах Арестовича.
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05.10.2022 16:50 Відповісти
А что, Арестович лично принимал участие в строительстве моста, что знает все подробности? Да как видно, ещё знаток и в военном деле, особенно в ракетах.
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05.10.2022 17:35 Відповісти
І де ви такі беретеся?!!! А там на вулиці дядя Коля сантехнік сказав, що можуть хаймарси розбити міст, розвалити Кремль і побудувати комунізм. Слово дяді Колі проти брехуна і маніпулятора арестовича....
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05.10.2022 17:41 Відповісти
Не можуть. Вивчіть це питання і уважніше читайте новини.
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05.10.2022 10:56 Відповісти
"...поки на бачать необхідності ленд-лізу..."🤦🤦🤦
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05.10.2022 09:26 Відповісти
І не побачать. наші ж на хамві і так горять кацапів на танках в скільки наших при цьому загине...
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05.10.2022 09:30 Відповісти
Одне питання - ти знаєш що таке ленд-ліз?
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05.10.2022 17:54 Відповісти
круто а це ще навіть і не ленд ліз ще по справжньому нічого не починали
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05.10.2022 09:28 Відповісти
",,не требуются "выплаты компенсации за поврежденную технику".. Как это понимать, значит, во время войны в других случаях за поврежденное орудие или другую технику необходимо заплатить "неустойку" за буксировку и ремонт военного оборудования на ремонтную базу? )
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05.10.2022 10:25 Відповісти
Прочитайте, що таке ленд-ліз.
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05.10.2022 15:33 Відповісти
Казочка про ленд-дід скінчилася.атакамси нам теж не потрібні.срані беспілотники вже 7 місяців випрошуємо.
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05.10.2022 09:28 Відповісти
Вони самі вирішують коли "надо"
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05.10.2022 09:55 Відповісти
А кто не давал СВОЕ производить?
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05.10.2022 11:11 Відповісти
бзде разом з коломойшею.
Допомога ЗСУ-інвестиція у безпеку США.
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05.10.2022 12:31 Відповісти
наші солдати і так тисячами гинуть з-за злочинної трирічної бездіяльності клоуна,напишіть краще тому корисному ідіоту Ілону про масові поховання на деокупованих територіях і про те як катують кацапи наших полонених а то про "проблему" води у Криму він знає і про містейк Хрущова теж .
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05.10.2022 12:38 Відповісти
Вот видите, вы все прекрасно понимаете... Но вместо сказать спасибо, начинаете предьявлять необоснованные претензии США... Не бывает все по щучьему велению... И по коментам здесь я увидел, что мало кто понял о чем речь))) Все уперлись в ЗАЯВЛЕННЫЕ ранее 80 км для Хаймерсов))) А она говорит о НАЛИЧИИ у нас оружия которое достает в том числе и Крым))) А значит это минимум 250 км) Плюс она говорит нафиг вам ленд лиз, за него вам платить потом придется, если мы вам поставляем все тоже самое, и в достаточном количестве, БЕСПЛАТНО)
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05.10.2022 12:50 Відповісти
я вже 100 раз подякував але кількість техніки не збільшилась навіть десяток якихось сраних Бредлі не дали, уявляєте? я все розумію красиво розвели з ядеркою як лохів. дають же не зеленському та коломойші чи мені проста шкода хлопців які на хамві лізуть під кацапські танки.
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05.10.2022 13:15 Відповісти
С чего вы взяли, что заявления о том что что то не дали были адресованы нам, а не козломордым?) С чего вы взяли что перед вами о всем будут отчитываться в период войны? С чего вы взяли что лучше знаете чем наш генштаб, что нам нужнее? Я вижу что поставки идут ровно столько насколько позволяет пропускная способность логистики...
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05.10.2022 13:32 Відповісти
И? Я это видел... По вашей логике на фронте должны быть одни танки? А БТРы, БМП и т.д. танками не пробиваются??? Так их все заменить срочно на танки? У каждой техники свое предназначение...
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05.10.2022 13:45 Відповісти
Мені жаль, що вам на склад не поставили те, що вам хочеться. Дивно, ви ж получається такий експерт і добре розбираєтесь що, кому, куди і в якій кількості поставляти. Вас недооцінюють американці, а може вас бідон сліваєт? Або ще як варіант поставляється на фронт, а особисто вам звіт забули відправити.
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05.10.2022 17:46 Відповісти
Я так понимаю, вы ошиблись и не тому комент оправили?)
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06.10.2022 05:32 Відповісти
нафиг вам ленд лиз, за него вам платить потом придется, если мы вам поставляем все тоже самое, и в достаточном количестве, БЕСПЛАТНО)
**********
Абсолютно так і є!
Ті, хто ниють про ленд-ліз, не розуміють, що вони взагалі хочуть. Нам дають зброю безкоштовно, а за ленд-ліз треба буде так, чи інакше платити, або повертати власнику. Знищена зброя, - списується.
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05.10.2022 18:19 Відповісти
А під чиїм контролем рубали бомбардувальники у Полтаві та нищили ракетні шахти?
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05.10.2022 14:14 Відповісти
А вы бы предпочли раша войска по их охране? Или при яныке было бы по другому? Вам мало харьковских соглашений???
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05.10.2022 14:58 Відповісти
Не треба тут пересмикувати. До чого тут раша? Це були наші бомбардувальникі та наші ракети. До речі, дивно, але ракету "Нептун" почали створювати при яникє.

Протикорабельну ракету на КБ «Луч» почали розробляти 2010 року. Це була ініціатива Олега Коростельова, генерального конструктора і генерального директора КБ «Луч». На той час для держави такі проєкти вважалися недоречними, зокрема й через брак коштів на оборонні потреби. Ця інформація була озвучена публічно тільки 2022 року виданням Defense Express.[1]

2012 року державою були відкриті дослідно-конструкторські роботи за проєктом «Нептун». Оглядачі Defense Express називали незрозумілими мотиви президента Віктора Януковича щодо цього кроку, бо Янукович був відомий спробами розвалити роботу оборонного-промислового комплексу України за безпосереднього керівництва Кремля.[2]

У 2013 році пройшли перші «броскові» випробування макету ракети на полігоні під Черніговом.[1]
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05.10.2022 15:19 Відповісти
А в какой очередности было? Сначала передали раше Ту-160 и Ту-95 в обмен на газ, а потом оставшиеся порезаны или наоборот???
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05.10.2022 15:34 Відповісти
Почали різати стратегічні бомбардувальники (Ту-95 МС) ще до передачі ядерки. Я це знаю, бо служив на одній з таких авіабаз. Але що тепер побиватися за цим? Це була велика помилка, - і так ясно.
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05.10.2022 18:26 Відповісти
Україні треба було учора. А США, мабуть поки не треба.
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05.10.2022 11:25 Відповісти
Вы вообще внимательно прочли что она сказала?)
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05.10.2022 12:51 Відповісти
Та уважно, уважно... Поставки по ленд-лізу не обов'язково повинні припиняти поставки озброєння повноваженнями президента. Чи ви вважаєте, що їх забагато? Україна віддала зброї на трильйон доларів за вимогою США, а тепер вимолює ракети малої дальності, коли мала МБР та стратегічні бомбардувальники.
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05.10.2022 13:02 Відповісти
Их столько сколько позволяет пропускная способность логистики на данный момент. ВСЕ... И американский бюджет ПОКУДА способен это оплачивать... Не будет справляться, включат ленд лиз...
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05.10.2022 13:22 Відповісти
Яка ще логістика? Логістика це організація процесу пересування товарів, послуг, ресурсів та ін. від постачальника до кінцевого споживача. ВСЕ... Пропускної здатності не вистачає? Дурня якась. Літаками щось возять замість кораблів. І почитайте військові витрати США за 2021 рік. Бюджет кажете нездатний оплачувати?
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05.10.2022 13:32 Відповісти
Как все запущено) Ему показали, что самолетами возят))) Вы хоть немного представляете расход боеприпасов В ДЕНЬ??? Сколько это ТЫСЯЧ тонн??? И с прочтением текста у вас проблемы) Это вы хотите платить по ленд лизу и тут же заявляете что США способны и сами это оплатить)))
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05.10.2022 14:40 Відповісти
Запущено у вас у голові щось. До чого тут витрати *********** в день? Які поставки *********** в день з США, ось що треба рахувати. Закон про ленд-ліз навів нижче. Якщо у вас проблеми з розумінням - то досить тут вітку забивати непотребом.
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05.10.2022 15:26 Відповісти
Вы не закон привели, а басни о нем из Википедии) Особенно последнее предложение))) Бредом ветку забиваете вы, а не я) Учитесь читать ДОКУМЕНТЫ, то есть первоисточники, а не рассказы тети Сони) Открываете данные о поставленных боеприпасах, множите их на вес этих боеприпасов, получаете миллионы тонн... И делите на количество дней)
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05.10.2022 15:52 Відповісти
Бл... Для особливо "розумних" - ще раз - https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
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05.10.2022 16:09 Відповісти
Ну так и читаем внимательно статью 3 этого закона? Что там сказано?)))
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05.10.2022 16:25 Відповісти
Шановний, я не наймався займатися вашою освітою. Там усе ясно прописано.
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05.10.2022 16:53 Відповісти
А я всего лишь указал на вранье в вами процитированной википедии)))
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05.10.2022 16:59 Відповісти
Вікі була не для вас, та й брехні там нема, бо взагалі опис.
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05.10.2022 17:10 Відповісти
Дятлу, ленд-лиз -это форма оплаты, а не поставки, дальше сам, идиотов обучать не буду
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05.10.2022 13:06 Відповісти
а я навіть не буду спілкуватися з ідіотами
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05.10.2022 13:18 Відповісти
Тогда не смотри в зеркало
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05.10.2022 17:34 Відповісти
Лендліз, офіційно представлений як Закон про сприяння обороні Сполучених Штатів (від англ. lend - «позичати» і lease - «здавати в оренду, внайми») - політика, згідно з якою Сполучені Штати Америки постачають своїм союзникам **********, техніку, продовольство, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти та матеріальні засоби. Вона надається на основі того, що така допомога є важливою для оборони Сполучених Штатів; ця допомога включає військові кораблі та військові літаки, а також іншу зброю. Закон про ленд-ліз був прийнятий двічі за всю історію: вперше він був підписаний 11 березня 1941 року під час Другої світової війни, а вдруге - під час російсько-української війни 9 травня 2022 року. Закон, що був підписаний 11 березня 1941 року, закінчився 20 вересня 1945 року. Загалом така допомога є безкоштовною,[1] хоча деяку техніку (наприклад, кораблі) повернули після Другої світової війни.
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05.10.2022 14:17 Відповісти
Нам нужны атакмс и м270 просто даже не для участия в войне, а как фактор сдерживания ***********. Они вообще ни разу не выстрелят и будут стоять в ангарах бетонных где-то по одной штуке. Но если кацапы и лукашисты попробуют хоть один полигон или сосредоточение механизированных войск ближе 50-100км от всей нашей границы, то мы сначала хармами подавим РЛС, а затем кассетными боеприпасами ударим и по технике (бэхи и бэтри шарики вполне могут пробить, если под прямым углом зайдут, а мины кассетные отлично могут вызвать пожар и детонацию БК), и по полиганам, и по НПЗ, и по городам типа Бреста или Гомеля по центрам принятия решений. И атакмс нужен в первую очередь для того, чтобы держать пусковую установку поглубже ради того, чтобы вы, американцы, получили ее назад в новеньком состоянии, если не понадобится. И ее дальность как раз будет 220км на нашей территории, 80км на бульбостанской. И 2 ракеты заряженных на 20 установок как раз дадут залпы по 40 штук, чтобы и ПВО на всякий случай пробить, и так жестко разорвать на куски подонков, чтобы те даже нос свой не подняли.
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05.10.2022 09:30 Відповісти
Хамерами заборонено стріляти по росії.
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05.10.2022 09:31 Відповісти
Ніхто цього не знає, це припущення.
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05.10.2022 14:26 Відповісти
Для того щоб це робити І не питати дозволу в Америці своє треба мати і виготовляти ,а не бігати з протянутой рукою по всьому світові.
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05.10.2022 09:34 Відповісти
"..чтобы получили ее назад в новеньком состоянии".. И надо ещё не забыть смахнуть с неё пыль.. )
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05.10.2022 10:30 Відповісти
АТАКАМС це ракета, а М270 це пускова установка. М270 в нас є, а АТАКАМС немає. Вивчіть це питання і будьте уважніше.
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05.10.2022 10:54 Відповісти
Саки ничем не хуже моста.
Далі буде.
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05.10.2022 09:31 Відповісти
Горячие новости: на границе с Казахстаном был замечен робот Федор с грустным хлебалом.
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05.10.2022 09:33 Відповісти
***, вже і техніка від мобілізації втікає????
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05.10.2022 09:40 Відповісти
тобто американці пропонують ще більше хаймерсів, а наші відмовляються?
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05.10.2022 09:46 Відповісти
В якому місці між рядків ви це вичитали?
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05.10.2022 10:52 Відповісти
Як ми можемо досягати цілей в Криму, якщо дальність в 80 км і теперішня лінія фронту не дозволяє фізично ракетам хімарса туди долетіти?
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05.10.2022 10:40 Відповісти
Новина ні про що, а точніше про те що Україна НЕ МОЖЕ, а ЗМОЖЕ вражати за допомогою наявних GMLRS (дальність до 84 км) об'єкти в Криму як тільки достатньо наблизиться.
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05.10.2022 10:51 Відповісти
Для усіх, хто розповсюджує казочки про жовтневий ленд-ліз. Закон був підписаний 9 травня. Після підписання Президентом закінчення певного Конституцією терміну на вето або подолання вето Конгресом закон передається Архівісту США для його опублікування. Після публікації закон набирає чинності.

Публічне право 117-118
117-й Конгрес

Акт
Надати розширені повноваження Президенту щодо укладання угод з Урядом України позичити чи здати у найми оборонні вироби цьому Уряду захистить громадянське населення України від
військове вторгнення росіян та інших цілях.
Був прийнятий Сенатом та Палатою представників Сполучених Штатів Америки у Конгресі

РОЗДІЛ 1. КОРОТКА НАЗВА.

Цей закон можна назвати «Захистом демократії в Україні щодо ленд-лізу».
Закон 2022 року».

РОЗДІЛ 2. ЗАСІБ В ОРЕНДУ ОБОРОННИХ ПРЕДМЕТІВ УРАДАМ
УКРАЇНА І КРАЇНИ СХІДНОГО ФЛАНКУ.

(a) Право давати в оренду або орендувати предмети захисту деяким Урядам. --
(1) <> Загалом. -- З урахуванням параграфу (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може дозволити уряду Сполучених Штатів надавати або здавати в оренду засоби захисту статті уряду України чи урядам Країни Східної Європи, що зазнали впливу Російської Федерації від вторгнення в Україну, щоб допомогти зміцнити оборону цих країн можливості захищати своє громадянське населення від можливе вторгнення або продовжена агресія з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.
(2) Винятки. -- Для цілей описаних повноважень у пункті (1), оскільки цей орган належить до України, не застосовуються такі положення закону:
(A) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 р. (22 USC 2311(b)(3)).
(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом зброї (22 USC 2796).
(3) Умова. Будь-яка позичка або оренда засобів захисту для Уряду України згідно з частиною (1) підлягає всі застосовні закони, що стосуються повернення та відшкодування
та погашення предметів оборони в борг або в лізинг іноземним ряду.
(4) Делегування повноважень. Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього пункту лише посадовій особі що призначається Президентом за рекомендацією та за згодою Сенату.
(б) <> Процедури надання захисту
Статті. - Не пізніше ніж через 60 днів після дати набуття чинності цього Закону, Президент встановлює прискорені процедури постачання будь-якого предмета оборони, наданого у позику або зданого в оренду уряду України

[[Сторінка 136 СТАТ. 1185]]

за угодою, укладеною відповідно до підрозділу (а), для забезпечення своєчасного вручення статті цього уряду.

(c) Визначення статті захисту. У цьому Законі термін «захист стаття» має значення, надане цьому терміну у статті 47 Зброї.
Закон про експортний контроль (22 USC 2794).

Затверджено 9 травня 2022 р.

ЗАКОНОДАВЧА ІСТОРІЯ--С. 3522:
-------------------------------------------------- -------------------------

ЗВІТ КОНГРЕСУ, Vol. 168 (2022):
6 квіт. розглянуто та прийнято Сенатом.
28 квіт., розглянуто та прийнято палатою.
ЩОДЕННИЙ ЗБІРНИК ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ (2022 р.):
9 травня виступ президента.
Publichne pravo 117-118
117-y Konhres

Строк 60 діб з 9 травня вже давно минув, а поставок по ленд-лізу досі нема. Згідно з текстом закону Президент США МОЖЕ, а не зобов'язаний.
Ось і усе що треба знати. Кому цікаво - https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text
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05.10.2022 15:13 Відповісти
P.S. Переклад з Wiki

a) Повноваження надавати або здавати в оренду предмети оборони певним урядам.-(1) ЗАГАЛЬНЕ.-Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або орендувати оборонні статті уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення Російської Федерації України, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн та захистити їхнє мирне населення від потенційного вторгнення чи триваючої агресії з боку збройних сил Уряду Російської Федерації.(2) ВИКЛЮЧЕННЯ.-Для цілей повноважень, описаних у пункті (1), оскільки цей орган пов'язаний з Україною, наступні положення закону не застосовуютьсяA) Розділ 503(b)(3) Закону про іноземну допомогу 1961 року (22 U.S.C. 2311(b)(3)).(B) Розділ 61 Закону про контроль за експортом озброєнь (22 U.S.C. 2796).(3) УМОВА.-Будь-яка позика або оренда оборонних виробів Уряду України відповідно до пункту (1) підлягає застосуванню всіх застосовних законів щодо повернення, відшкодування та погашення позики або оренди оборонних виробів іноземним урядам.(4) ДЕЛЕГАЦІЯ ПОВНОЖЕНЬ.-Президент може делегувати розширені повноваження відповідно до цього підрозділу лише посадовій особі, призначеній Президентом Сенатом, за порадою та згодою Сенату.

(b) Порядок доставки предметів оборони.- Не пізніше ніж через 60 днів з дня набрання чинності цим Законом Президент встановлює прискорені процедури передачі будь-яких предметів оборони, позичених чи орендованих Уряду України за договором, укладеним у пп. підпункт (a) для забезпечення своєчасної доставки статті цьому уряду.
(c) Визначення статті оборони. У цьому Законі термін «предмет оборони» має значення, з огляду на цей термін у розділі 47 Закону про контроль за експортом зброї (22 U.S.C. 2794).
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05.10.2022 18:27 Відповісти
Зрадо*оби і корисні ідіоти, почитайте вже врешті-решт, що таке ленд-ліз, і чим він відрізняється від нинішніх поставок.
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05.10.2022 15:36 Відповісти
Если коротко, то Ленд-лиз -это поставки техники,оборудования, боеприпасов прямо с завода, а не со складов.
Это означает что поставки будут более стабильные, и планировка операций будут более предсказуемые.
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05.10.2022 15:53 Відповісти
Закон прочитати, ні?
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05.10.2022 16:11 Відповісти
Починай.
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05.10.2022 16:50 Відповісти
Що починати? Ще одному підвищення освіти потрібно?
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05.10.2022 16:55 Відповісти
Почитал, придется выплачивать за предоставленное оружие по ленд-лизу, это все что вас интересует, вопрос денег?

А то что меньше бюрократии, что поставки будут более стабильные. что в свою очередь приведет к лучшему планировании, вас не интересует?)
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05.10.2022 19:24 Відповісти
Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або орендувати оборонні статті. Тобто, це не обов'язково позика.
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05.10.2022 21:04 Відповісти
Я думаю вопрос денег, меньше всего нас должен интересовать, можем за ленд-лиз расплачиваться и 50-100лет, к примеру савок и расея только к 2006 году погасило долг за ленд-лиз.
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05.10.2022 19:32 Відповісти
Тут згоден, питання погашення боргу - це другорядне.
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05.10.2022 21:06 Відповісти
Ні. Ключова відмінність в тому, що ленд-ліз - це вид позики, а зараз нам дають повністю безкоштовно.
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05.10.2022 17:22 Відповісти
Ні, Згідно з параграфом (2), на 2022 та 2023 фінансові роки Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або орендувати оборонні статті. Тобто, це не обов'язково позика
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05.10.2022 18:22 Відповісти
надавати або орендувати
********
Саме так. На цей час США нам надає зброю безкоштовно.
Якщо безкоштовної зброї буде мало, нам її будуть здавати в оренду (тобто, ленд-ліз).
Здається, все цілком ясно. Невже потрібно щось іще розтлумачувати?
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05.10.2022 18:34 Відповісти
Ні, ленд-ліз також має варіанти - чи надавати, чи орендувати оборонні статті. Так що потрібно це розтлумачувати.
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05.10.2022 21:09 Відповісти
А ще можна віддавати, продавати, роздавати, задавати, піддавати, торгувати і чергувати оборонні статті.
Ага. Саме так.
Далі можете не розтлумачувати.
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05.10.2022 21:36 Відповісти
адміністрація США поки що не бачить необхідності в постачанні Україні озброєнь за ленд-лізом, заявила Купер....
WTF???
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05.10.2022 18:29 Відповісти
По-вашому, ленд-ліз краще за безкоштовні поставки?
WTF???
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05.10.2022 19:53 Відповісти
ну так зачем он тогда вообще нужен. Пусть отменят
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05.10.2022 23:42 Відповісти
 
 