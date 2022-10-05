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Новини За кордоном
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Байден (2326) Білорусь (5971) валюта (342) МВФ (1343) Росія (47263) США (14488)

Росія та Білорусь не зможуть використовувати позики МВФ для отримання доларів США, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Байден заборонив державному казначейству США приймати від Росії та Білорусі спеціальні права запозичення в обмін на долари.

Про це повідомили в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок 4 жовтня президент підписав указ №6899 "Законопроєкт про заборону обміну спеціальних прав запозичень для Росії та Білорусі", яким заборонив міністру фінансів брати участь у операціях обміну спеціальних прав запозичень, які належать Росії та Білорусі", - зазначається у документі.

Закон діятиме протягом п'яти років після його ухвалення. Також його дія може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що Росія та Білорусь "припинили дестабілізаційну діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".

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Спеціальні права запозичення - платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом. Він підлягає обміну на вільно конвертовані валюти.

Автор: Ольга Лузан
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Отаке, вони ще користувалися спеціальними правами на запозичення до теперішнього часу. Повільно Америка реагує на підлості росії.
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05.10.2022 09:30 Відповісти
А навіщо їм доляри?
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05.10.2022 09:30 Відповісти
Дійсно, навіщо? Білоруси перейдуть на зайчики, а підоростан - на бо́яри. Порожні флакони будуть замість монет.
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05.10.2022 09:53 Відповісти
Вот это скорость и оперативность.

Наверное, можно назвать под 50 причин, каждой из которых достаточно было для введения этой санкции. Для каждой из этих недогосударств. Давным-давно пора было это вводить, а именно в 1995-ом году на Белоруси во время захвата телевидения (или когда ввели эти кредиты, может на год позже), и в 2001-ом на России за захват НТВ. Они бы сразу включили заднюю и ничего бы не сделали. Аналогично еще против десятка стран, которые скатились в помойку типа Венгрии.

Подонков нужно душить в зародыше, не давая разрастись, а контроль средств массовой информации и запрещение в них публикации компрометирующих политика новостей - это всегда первый шаг диктатора. Бить наповал за малейшую попытку установить диктатуру. Зеленского и Ермака после войны это тоже должно касаться.
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05.10.2022 10:07 Відповісти
Ну тепер кремлівські пропагандони можуть заходитись в екстазі, розповідаючи біомасі перед телевізором, що пєндоси здулись бо в них вже немає долярів, щоб обмінювати їхні скрєпні фублі! Америці кінець, а слідом за неє і гейропа піде на дно зі своїм євро без московитських енергоносіїв! Єдиною твердою валютою у Всесвіті вже до Нового року буде вялікій фубль! Ми папєдуни!

Цікаво: а скільки тепер буде реальна вартісь баксів на московії? до 500 фублів за цент дойде?
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05.10.2022 10:14 Відповісти
Такое впечатление что они на Западе только тогда окончательно проснутся когда будет уже поздно.
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05.10.2022 12:36 Відповісти
 
 