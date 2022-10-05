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Тихановська попросила Україну про підтримку: Без вас не буде вільної Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що без вільної України не буде вільної Білорусі.
Про це вона сказала на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Без вільної України не буде вільної Білорусі... Ми не просимо вас воювати замість нас. Ми просимо вашої підтримки, щоб дати нам сили боротися", - сказала вона.
Тихановська наголосила, що зараз іде боротьба з диктатурою, боротьба за демократію та цінності.
"Просимо підтримки у цьому важливому і нелегкому відрізку нашої історії", - сказала вона.
Тихановська також закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на білоруський режим.
Топ коментарі
+30 Віталій Українець 25a2fa89
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+24 Randall Flag da70119e
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У якомусь прикордонному селі створюється БНР і до неї приєднується решта Білорусі 🤔
Раніше в інтерв'ю виданню Meduza Тихановська ухилилася від цього запитання.
До неї можна по різному ставитися але вона єдиний представник влади своєї країни за кордоном, що має певну ступінь легітимності на противагу собаці *****. Якого в Європі вже годують кудись кликати.
Так чи інакше в інтересах України підтримати звільнення Білорусі. В будь-якому сенсі.
Сожженные релейные станции в феврале, хакнутая железнодорожная система (вот это реально была хорошая диверсия, аж на неделю в феврале-начале марте в заторов насоздавали) и парочка убитых фсбшников (кгбэшников), которую вообще замолчали, так как боятся повторения этих процедур - это не твоя работа, а каких-то случайных людей или групп, которые от тебя ни копейки не получили.
Организуй ликвидацию биоцелей и техники на Беларуси. Плати 50000 евро и вид на жительство в Литве или Польше любому, кто убьет офицера, ракетного инженера (и многих других), уничтожит танк, уничтожит нефтезавод или еще иной, который работает на войну. Когда на твоих руках будет 1000 уничтоженных биоцелей врага или огромный ущерб, то тогда мы будем тебя слушать, а когда набьешь 10000 пособников вашего любовного союза 2 кровопийц-диктаторов, то уже и уважение появится.
За каналізацію білоруських протестів ця ручна мавпочка, мабуть, отримала орден.
Братам білорусам бажаю віднайти в собі ці якості, бо тільки так можна здобути власну свободу.
Йшов якось Будда разом зі своїм учнем дорогою й побачив, як один селянин самотужки пробує витягти впавшого у яму вола. Будда підійшов і разом з учнем допоміг витягти вола.
Йдуть вони далі, раптом бачать знов у яму впав віл, на краю ями сидить селянин і плаче. Будда мовчки проходить повз нього і йде далі. До нього підходить учень і каже: - Вчитель, ми щойно допомгли одному селянину витягти вола з ями, то може й цьому допоможемо?
На що Будда відповів: - Що, допомогти йому плакати?
До чого це я - Мадам, почитайте що робив Шарль Д'Голь!
-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…
*
- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
- Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
*
- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?
- Да нет… Это я сам пратеставал…
- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...
- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…
*
Закінчилась російсько-українська війна («Березнева») і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» … Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»? - А мы пад аккупацией «пратеставали»! - Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.
2004-вот у украинцев ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт всмєстє с ВСУ.
- Да вы вообще ничего не знаете про то, что у нас тут происходит! У нас тут оккупация, такая же как у вас в Мариуполе и Херсоне! Вы же там не выходите протестовать!
Вот как и о чём с такими дегенератами говорить?
- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!
*
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»? - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»! - А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
А шож ти просиш, чужими ируцями вогонь тушити? Ваші бвлоруси болта поклали на те що з вашої території каци обстрілюють Неньку. Тьху соплежуї.
а не занадто хитродупо?
"борітеся - поборете" - Тарас Шевченко
А сейчас, вместо того, чтобы тихо слиться после такого позора - ещё и блеет что-то, как ни в чём ни бывало.
Причому підло.
Я так думаю,дрони по Білій Церкві запустили саме звідти.
ось инше питання.
чи готова тихановська як президент білорусі передати Україні частину територій білорусі як контрибуція за участь у бійні білорусі проти України.
певен що якщо погукати в'ятровича то він нариє історичних довідок що у них є наші стародавні українські землі.
Пані не ****** часом?
Чи вони думають, що не винні, а тільки лукашенко?
Шо йому жалко шоль? П#здити - не мішки ворочать. Тим більше він постійно цим займається