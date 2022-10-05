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Новини За кордоном
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Білорусь (5971) Тіхановська (389)

Тихановська попросила Україну про підтримку: Без вас не буде вільної Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тихановская

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що без вільної України не буде вільної Білорусі.

Про це вона сказала на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Без вільної України не буде вільної Білорусі... Ми не просимо вас воювати замість нас. Ми просимо вашої підтримки, щоб дати нам сили боротися", - сказала вона.

Тихановська наголосила, що зараз іде боротьба з диктатурою, боротьба за демократію та цінності.

"Просимо підтримки у цьому важливому і нелегкому відрізку нашої історії", - сказала вона.

Тихановська також закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на білоруський режим.

Також читайте: На Білорусь треба тиснути так само, як і на Росію, - міністр оборони Польщі Блащак

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+30
Тихановська!Так чий Крим?
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05.10.2022 09:37
+24
Це як? бульбенфюрера завалити? Ну так самим треба було, коли був шанс. А тепер нема чого скиглити і випрошувати допомогу...
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05.10.2022 09:33
+19
А як же: Нє фсьо так адназначна?
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05.10.2022 09:33
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ЩЕ ОДНА......!!!!!!!! Гуляй лісом, курчапента
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05.10.2022 09:32 Відповісти
А чом би ні?
У якомусь прикордонному селі створюється БНР і до неї приєднується решта Білорусі 🤔
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05.10.2022 11:03 Відповісти
Це як? бульбенфюрера завалити? Ну так самим треба було, коли був шанс. А тепер нема чого скиглити і випрошувати допомогу...
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05.10.2022 09:33 Відповісти
Неужели, там в Бульбостане, некому организовать покушение на лукашенку? Это ж не ******. У него нету бункера в горах
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05.10.2022 09:33 Відповісти
А як же: Нє фсьо так адназначна?
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05.10.2022 09:33 Відповісти
Овсяннікова драфт. Провальний, але ще живий
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05.10.2022 09:33 Відповісти
О, обізвалась вперше на 7 місяців війни.
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05.10.2022 09:34 Відповісти
ппц борцуня з Європи...класно "боротись" чужими руками
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05.10.2022 09:34 Відповісти
Та хай збирає полки із сябрів в еміграції,і готується
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05.10.2022 09:36 Відповісти
коза - пиши Маску , він щось придумає
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05.10.2022 09:35 Відповісти
Хай їй хлопці з добробату помагають, а заодно спитають про багато чого
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05.10.2022 09:36 Відповісти
На чужом горбу в рай въехать
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05.10.2022 09:37 Відповісти
...і Сакартвело, і Молдова... Всі хочуть на крові українських героїв мати дивіденди...
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05.10.2022 10:11 Відповісти
100500, +++!!!
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05.10.2022 12:33 Відповісти
Апазиционерка.......ля!
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05.10.2022 09:37 Відповісти
Тихановська!Так чий Крим?
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05.10.2022 09:37 Відповісти
"Юридично Крим український, а фактично - російський," - сказала Тихановська і попросила більше не мучити її цими питаннями.

Раніше в інтерв'ю виданню Meduza Тихановська ухилилася від цього запитання.
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05.10.2022 09:46 Відповісти
Вона вже дала чітку відповідь, що Український.
До неї можна по різному ставитися але вона єдиний представник влади своєї країни за кордоном, що має певну ступінь легітимності на противагу собаці *****. Якого в Європі вже годують кудись кликати.
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05.10.2022 10:53 Відповісти
*Гидують
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05.10.2022 10:54 Відповісти
Так что дать ей премию и орден за то что она сказала про Крым? Вижу в этом только ее корыстный интерес. Почему мы должны еще воевать за ее сраную бялорусь, люди в которой сидят как овцы и ждут "хорошего царя"? Пусть идет вместе со своим быдлонаселением на хрен. Да, там есть и немало настоящих порядочных людей. Так вот пусть их поднимает и организовывает, А то завыли все дружно- и молдова и грузия, а реально перед всеми этими событиями у них у всех там было "не все так однозначно" и нам нужен мир-дыр-дыр-дыр, газ, нефть и т.д
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05.10.2022 11:05 Відповісти
Бачу далі заголовку тут майже не читають. Потім одні емоції....
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05.10.2022 12:39 Відповісти
Бачу ви все, що кажуть, ви розумєте дослівно , не задумуючись над тим, що вона реально має на увазі. А має на увазі вона як раз не просто вільну Україну, а реальну допомогу України бідной беларусі . Це тільки у росіян є таке- слухаємо слова і віремо тільки в слова, а не реальні справи. Тому що має на увазі ця мадама -теж добре розуміємо.
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05.10.2022 14:27 Відповісти
Фантазії у вас завеликі.
Так чи інакше в інтересах України підтримати звільнення Білорусі. В будь-якому сенсі.
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05.10.2022 16:05 Відповісти
Вона уже визначилася чий Крим....не розумію, який з неї політик....
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05.10.2022 09:37 Відповісти
І як вона собі це уявляє,ми повинні стати агресором в очах світу,чи збирати 💰 на кілерів...
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05.10.2022 09:37 Відповісти
А за что давать тебе поддержку? Сколько убитых кацапов на твоих руках? На сколько сотен миллионов долларов ты взорвала военные заводы тех же калибров (на которых нужно под 20 заводов по компонентам одновременно и куда поехали работать белорусы с обанкротившихся своих предприятий)?

Сожженные релейные станции в феврале, хакнутая железнодорожная система (вот это реально была хорошая диверсия, аж на неделю в феврале-начале марте в заторов насоздавали) и парочка убитых фсбшников (кгбэшников), которую вообще замолчали, так как боятся повторения этих процедур - это не твоя работа, а каких-то случайных людей или групп, которые от тебя ни копейки не получили.

Организуй ликвидацию биоцелей и техники на Беларуси. Плати 50000 евро и вид на жительство в Литве или Польше любому, кто убьет офицера, ракетного инженера (и многих других), уничтожит танк, уничтожит нефтезавод или еще иной, который работает на войну. Когда на твоих руках будет 1000 уничтоженных биоцелей врага или огромный ущерб, то тогда мы будем тебя слушать, а когда набьешь 10000 пособников вашего любовного союза 2 кровопийц-диктаторов, то уже и уважение появится.
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05.10.2022 09:38 Відповісти
самі білоруси говорять,що всі ці Ціхановскіє,бабарико та інші очільники протестів 2020,проросійські конячки.Ціхановская недавно у Вільнюсі говорила,що з Рашкою треба дружити,там Путін тільки поганий. В неї сердешної завдання скинути Луку щоб остаточно приєднати Білорусію до Рашки
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05.10.2022 09:41 Відповісти
Так воно і є
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05.10.2022 09:58 Відповісти
Те саме і я казав на початку протестів. Їх тупо використала Москва. Але зараз, коли це об'єднання де-факто вже здійснилося є можливість використати їх проти Москви.
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05.10.2022 12:48 Відповісти
Ціхановская,як і інші очільники "протестів" у Білорусії в 2020 році-заслані,проросійські козачки і козачки.Про це самі білоруси говорять. ця Ціхановская і зараз говорить у Вільнюсі,що Рашка хороша,там тільки Пуцін поганий. .
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05.10.2022 09:39 Відповісти
Вони не проросійські, це чиста московитська агентура.
За каналізацію білоруських протестів ця ручна мавпочка, мабуть, отримала орден.
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05.10.2022 11:04 Відповісти
Нужно создавать освободительную белорузкую армию на территории Польши или Украины. Ждать же миллионам белорусов пока Бульбофюрер сам сдохнет ето маразм.
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05.10.2022 09:39 Відповісти
Так нехай Тихановская и создает ,Правда не знаю де
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05.10.2022 10:22 Відповісти
Україна була, є і буде, вільною і самобутньою. Це особливість нашого народу - авторитаризм і тиранія є неприйнятними для нас.
Братам білорусам бажаю віднайти в собі ці якості, бо тільки так можна здобути власну свободу.
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05.10.2022 09:41 Відповісти
Никаких агрессивных протестов, вы же не "майданутые", тихонько вместе с русней заптхнули себе бутылку в жопу и сидите
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05.10.2022 09:41 Відповісти
Разве что, если батальон имени Калиновского попросит военной помощи.
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05.10.2022 09:43 Відповісти
👋
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05.10.2022 09:59 Відповісти
Є така притча!
Йшов якось Будда разом зі своїм учнем дорогою й побачив, як один селянин самотужки пробує витягти впавшого у яму вола. Будда підійшов і разом з учнем допоміг витягти вола.
Йдуть вони далі, раптом бачать знов у яму впав віл, на краю ями сидить селянин і плаче. Будда мовчки проходить повз нього і йде далі. До нього підходить учень і каже: - Вчитель, ми щойно допомгли одному селянину витягти вола з ями, то може й цьому допоможемо?
На що Будда відповів: - Що, допомогти йому плакати?
До чого це я - Мадам, почитайте що робив Шарль Д'Голь!
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05.10.2022 09:43 Відповісти
ну як би там не було. Але в інтересах України щоб нас оточували демократичні країни а не те лайно що півночі що зі сходу
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05.10.2022 09:43 Відповісти
Білоруси - таке ж лайно, якщо не гірші. Гірші - тому, що ми вважали їх братами, а вони підло зрадили й привели на нашу землю москалів. Кров дітей Бучі, Ірпеня, Бородянки на руках *********. Їх лікарі допомагали пораненим оркам, ділилися з ними своєю кров'ю, з їх поштових відділень кацапи відправляли награбоване в Україні. Це не сябри, це мерзотники. І наявність на десятимільйонну країну кількох десятків порядних людей, які взяли до рук зброю й стали на захист України - то лише виняток, що підтверджує правило.
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05.10.2022 10:42 Відповісти
Ей напомнить что ее супруг и она в 14 году заявляли про оккупацию Крыма ?
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05.10.2022 09:44 Відповісти
За Украину с рашкой воюет только полк белорусов-добвольцев. Украина его экипировала и вооружила. И благословит на освобождение Беларуси. Дальше - сами. А то что-то много желающих что-то получить, а воюет пусть Украина. Молдова и Грузия например
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05.10.2022 09:45 Відповісти
Только Украина. Молдова языком "воюет", а Грузия вообще легла подстилкой под паРашу.
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05.10.2022 09:51 Відповісти
В нас є диверсійно-розвідувальний підрозділ "Грузинський легіон"...
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05.10.2022 10:44 Відповісти
- Слухайте, куме! Я от дивлюся, Лука вже місяць мітингувальників товче, калічить, а вони все з квіточками носяться… У нас уже-б, шини горіли на площі!

-Так то у нас… А «сябри» кажуть, що у них шини лише «БєлАЗовські», важкі, і вони бояться підвередиться… Хочуть, щоб українці прийшли і за них усе зробили…

*
- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте?
- Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
*

- Слушай, сосед, а что это у тебя вечером за крики доносились из квартиры? «Жыве Беларусь!». Ты что, на кухне по телевизору протестный митинг смотрел?

- Да нет… Это я сам пратеставал…

- А чего на кухне? Протеставаць нада на улице!...

- Я шо, дурной? На улице лячно, менты пабиць могуть… Да и драники моя Марыська смачные нажарила…

*
Закінчилась російсько-українська війна («Березнева») і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:

- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»? - А мы пад аккупацией «пратеставали»! - Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?

Білоруські дописи в Інтернет - це сидіння на печі і щоб їх хтось звільнив.

2004-вот у украинцев ревалюция и нам памогут
2008-украинци стремятся в Європу они подтянутся и нам памогут
2013- ревалюция в Украине,ми тожє свергним они помогут
2020-українці кажуть--паліть шини,робіть революцію і беріть владу в свої руки,--білоруси відповідають--ві нє панімаєтє,у нас другоє.мі демакратічєскі хатім с шаріками цвєточкамі.
2022 рік..ВІЙНА..Украинци вистоят і нам памогут свергнуть диктатора,отряд Калиновского нас асвабадіт всмєстє с ВСУ.

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05.10.2022 10:06 Відповісти
На днях прочитал камент белорусов, который просто квинтессенция их имбецилизма:

- Да вы вообще ничего не знаете про то, что у нас тут происходит! У нас тут оккупация, такая же как у вас в Мариуполе и Херсоне! Вы же там не выходите протестовать!

Вот как и о чём с такими дегенератами говорить?
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05.10.2022 10:19 Відповісти


- Куме! А у чому саме різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдалося, а білорус - тим, що у нього вуздечка зручна і ніде не натирає!

*
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»? - Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»! - А в чому між ними різниця? - Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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05.10.2022 10:52 Відповісти
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05.10.2022 12:21 Відповісти
Самоирония, впрочем, присутствует: https://pampedia.by/wiki/%D0%90_%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%BA_%D1%96_%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%B1%D0%B0%3F/%D0%B1%D0%B5%D0%BB
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05.10.2022 12:29 Відповісти
Сказати їм , що в Херсоні, Маріуполі, Мелитополі регулярно підривають окупантів, а в Білорусі чомусь ні.
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05.10.2022 10:54 Відповісти
Я человек не злой по натуре, но так и хочется пожелать, чтобы у них случился свой мариуполь где-нибудь в Гомеле - может тогда хоть что-то дойдёт
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05.10.2022 12:25 Відповісти
Ну і куди зараз зникли ті масові протести, що були в Херсоні на початку окупації?
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05.10.2022 12:53 Відповісти
ну тогда пожелаем им такой же оккупации!
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05.10.2022 18:20 Відповісти
"Ми не просимо за нас воювати" (с).
А шож ти просиш, чужими ируцями вогонь тушити? Ваші бвлоруси болта поклали на те що з вашої території каци обстрілюють Неньку. Тьху соплежуї.
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05.10.2022 09:45 Відповісти
Тихановская ************* баба!!
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05.10.2022 09:47 Відповісти
давати силу тим,хто більше як пів- року спокійно спостерігає , як українців вбивають і руйнують їх Україну ,все одно, що давати силу рашистському варвару .
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05.10.2022 09:47 Відповісти
Она как Ленин. Тот тоже бегал по Европе, жрал, бухал, языком молол и лапшу всем вешал про революцию. Пока он не надоел и его немцы не загрузили в вагон и не отправили на паРашу бардак там организовать.
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05.10.2022 09:49 Відповісти
У Ленина хотя бы цель была и стратегия, плюс организаторские способности и ораторский талант. А это невнятное недоразумение - даже на карикатуру не тянет. Ну а считать лидером подобную амёбу - лучшая характеристика для народа. Тем не менее - считают.
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05.10.2022 10:15 Відповісти
Выходите на свой. Майдан и вместе молитесь ОТЧЕ НАШ. Чтоб простил вам ваши грехи
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05.10.2022 09:50 Відповісти
ПНХ.
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05.10.2022 09:51 Відповісти
******** - це найнижча форма життя на нашій планеті. жалюгідніші за каZапів.
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05.10.2022 09:53 Відповісти
Білоруси ідуть *****!
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05.10.2022 09:56 Відповісти
А багато чим допомогла білоруським добровольцям в Україні ? Так ото хай до них і звертається Я думаю у них відповідь для неї є
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05.10.2022 10:01 Відповісти
загрібати гарячі каштани із вогню українськими руками ???
а не занадто хитродупо?
"борітеся - поборете" - Тарас Шевченко
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05.10.2022 10:04 Відповісти
Амёба тупорылая! Вместо того, чтобы призвать сразу народ к общенациональной забастовке и объявить себя президентом в 2020, три месяца (!) сопли жевала, призывала мудрого Путина на помощь (!!), людей - хороводы водить, а маньяка Луку - "ребята, давайте жить дружно". И только когда люди полностью выдохлись и цветоводов выходило уже пара десятков самых отбитых - раздуплилась и какую-то там забастовку объявила.

А сейчас, вместо того, чтобы тихо слиться после такого позора - ещё и блеет что-то, как ни в чём ни бывало.
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05.10.2022 10:12 Відповісти
Якби ми зараз не були дуже злі на білорусів та не критикували їх за їхній "мирний спротив" у 2020 році і за те, що їхньою територією користується ворог, аби нам нашкодити, але ж допомогти їм у поваленні режиму "картопляного луки" нам все ж таки доведеться! Врешті решт в інтересах НЕНЬКИ, хто буде керувати Білоруссю та як буде використовуватись її територія, - як територія миру, або ж як плацдарм для наступів на Україну, як зараз. Тому всім тим, хто зараз "обурюється" та "посилає" Тихановську, раджу власні "пропозиції" і "образи" з цього питання ЗАСУНУТИ собі у СРАКУ! З огляду на те, що на зараз є НАТО та ЄС і як окремі країни "бажають" бачити там Україну (наголошую, що в цих організаціях рішення досі приймають лише при наявності повного консенсусу!), цілком вірогідним є створення у майбутньому міцного союзу у складі Сполученого Королівства, України, Польщі, країн Балтії, Чехії, Словаччини, тощо. На превеликий жаль московія у найближчий час нікуди не дінеться, а Білорусь при умові збереження там режиму "картопляного луки" буде таким собі "ножем у серце" новоствореного оборонного союзу. Так що, як кажуть, нам, після нашої Перемоги над московитами, сам БОГ ВЕЛИТЬ зробити все, аби повернути Білорусь у склад новоствореної Річі Посполитої! Воювати ЗСУ за це НЕ ПОВИННІ, але ж надати зброю і інструкторів для підготовки білоруських Патріотів ми цілком у змозі. Тим більше, якщо на вищому рівні буде прийняте рішення про сприяння нашим добровольцям "допомогти братам білорусам", то це буде взагалі РЕСПЕКТ і вірне рішення! А те, що за луку будуть воювати не більш, аніж 20 тисяч "силовиків", тощо, то це "і до бабки не ходи". А що для людей, у яких є Велика Мотивація та Великий досвід війни, якихось 20 тисяч? Ото ж бо... Так що: Живє Білорусь! СЛАВА УКРАЇНІ!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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05.10.2022 10:14 Відповісти
Білорашка вже допомагає
Причому підло.
Я так думаю,дрони по Білій Церкві запустили саме звідти.
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05.10.2022 10:22 Відповісти
Хай бере в руки автомат і сама собі допомагає
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05.10.2022 10:24 Відповісти
Свєтачька, чий Крим? Ми знаєм що ти знаєш, кажи не стидайся.
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05.10.2022 10:35 Відповісти
Пішла *****
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05.10.2022 10:35 Відповісти
"Каждая кухарка может управлять государством!" Тьху на вас, гидота !
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05.10.2022 10:38 Відповісти
Юридично і фактично Тихановська ніхто!!! Немає значення,що вона каже!
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05.10.2022 10:56 Відповісти
питання чий крим до тихановської як президента білорусі вже застаріло.

ось инше питання.

чи готова тихановська як президент білорусі передати Україні частину територій білорусі як контрибуція за участь у бійні білорусі проти України.

певен що якщо погукати в'ятровича то він нариє історичних довідок що у них є наші стародавні українські землі.
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05.10.2022 11:01 Відповісти
Пішла ти курво, ти вже забуло як казала, коли білорасєяни стояли босоніж на лавицях з квітами та кульками, що покажеш тим (Україні) як треба мирно диктаторів скидувати, указало?! заткай свого писка аби тебе не було чути...
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05.10.2022 11:01 Відповісти
Якщо вона президент у вигнанні,нехай працює над статусом збройних формувань білорусів,що воюють в Україні. Неважко вже сьогодні ,назвати ці формування Справжніми Збройними Силами Республіки Бєларусь і закликати вливатися в них гвардійцям узурпатора....
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05.10.2022 11:04 Відповісти
Тоість ходили мирною баранячою отарою місяць, підставляли спини під кийки а дупи під пляшки, дарували ментам квіточки, а Україна повинна за вас, ******* терпіл-підарасів, щось зробити???

Пані не ****** часом?
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05.10.2022 11:05 Відповісти
А не забагато прохань до українців: москалів бити, африканців годувати і ще білорусам допомагати ?
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05.10.2022 11:08 Відповісти
Білоруси ж нам допомогли розмістити кацапську армію, бази, аеродроми надали.... і хто знає як ще допоможуть....
Чи вони думають, що не винні, а тільки лукашенко?
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05.10.2022 11:53 Відповісти
Рыцари Зеленский и Залужный должны заступиться за женщину после разгрома *****.
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05.10.2022 11:11 Відповісти
Так про яку підтримку вона говорить? Ну хай Зе запише вечірній відосик в якому скаже - мы підтримуємо народ Беларусі в прагненні звільнитися від російської окупації.
Шо йому жалко шоль? П#здити - не мішки ворочать. Тим більше він постійно цим займається
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05.10.2022 11:14 Відповісти
Я перепрошую канєшно, але, що в цей момент будуть робити білоруси? Втікати до європи? Роззуватись? Дарити квіти омоновцям?
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05.10.2022 11:20 Відповісти
Що, рученьки болять вийти на протести та поплескати в долоньки?
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05.10.2022 11:42 Відповісти
Вже вирішила боротися, а 2020-му "ухаді" та Крим юридично-фактично....
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05.10.2022 11:51 Відповісти
До війни хотів, а тепер ні, тому що тепер звідти прилітають ракети і вбивають українців, а всі ці коржі мовчать, хоча маючи таку величезну аудиторію могли б повліяти на суспільну думку.
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05.10.2022 12:01 Відповісти
биомасса
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05.10.2022 12:17 Відповісти
У вас була підтримка України ви її просрали ! Люди самі повинні давати бій владі і тиранії .Піднімайтеся, а не ми вам повинні допомагати, а ви нічого не робити.На своїй крові здобувайте свободу !
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05.10.2022 16:58 Відповісти
не запрошуйте її. чужими руками собі дорогу стеле
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03.11.2022 12:59 Відповісти
 
 