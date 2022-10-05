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Новини Війна в Україні Санкції проти Росії
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Угорщина (1331) санкції (6855) атомна енергетика (171) Євросоюз (7051) Сійярто (242)

Угорщина домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сійярто

Також Угорщина домоглася того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок.

Про це написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Цензор. НЕТ.

"Ми завзято вели переговори й досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", - написав глава МЗС Угорщини.

Сійярто додав, що атомна енергетика також не потрапила під санкції. Тому ці санкції не стосуються будівництва нової АЕС в Паксі. 

"Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини", - заявив Петер Сійярто.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
Пора вже домогтися виключення Угорщини з ЄС та НАТО, яка від них користь там?
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05.10.2022 09:38
+22
Боже, Господи, когда этих ****** цыган обоссаных уже выгонят с Евросоюза и НАТО, как же они ******* петушня, какой ***** в трезвом уме эту ***** взял в эти союзы
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05.10.2022 09:40
+20
Не хочется так говорить

Но мало в 1956 их прессовали видимо

Такие выродки там у власти и за них голосуют же
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05.10.2022 09:41
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Пора вже домогтися виключення Угорщини з ЄС та НАТО, яка від них користь там?
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05.10.2022 09:38 Відповісти
Адвокати диявола вже осточортіли
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05.10.2022 09:55 Відповісти
Боже, Господи, когда этих ****** цыган обоссаных уже выгонят с Евросоюза и НАТО, как же они ******* петушня, какой ***** в трезвом уме эту ***** взял в эти союзы
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05.10.2022 09:40 Відповісти
до орбана более менее норм было
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05.10.2022 09:55 Відповісти
Та не, у них там у доброй половины населения великоимперский шовинизм, исторические обиды и територ претензии ко всем соседям, особенно к Украине. Бывал там в 2016-2018 годах, знаю.
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05.10.2022 11:33 Відповісти
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05.10.2022 10:22 Відповісти
Не хочется так говорить

Но мало в 1956 их прессовали видимо

Такие выродки там у власти и за них голосуют же
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05.10.2022 09:41 Відповісти
У них там опозиційні ЗМІ тупо на магинесі.... Не те що б їх там тупо забороняли але там бути в опозиції до влади, все одно що бути за Пороха в Україні навесні 19-го.... Політтехнології працюють...
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05.10.2022 13:03 Відповісти
Виглядає так, що ЄС знайшло собі пугало, яке працюючи на свої інтереси, робить те, на що в інших не вистачає наглості, але дуже хочеться. Ось їм і зручно мати такого цапа-відбивайла, на якого все можна вішати, коли треба.
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05.10.2022 09:42 Відповісти
Вот это похоже
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05.10.2022 09:44 Відповісти
Пособники нацистов
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05.10.2022 09:43 Відповісти
гомнюки
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05.10.2022 09:44 Відповісти
Від Угорщини в ЄС та НАТО користі нуль , тільки шкода ,
тому терміново
потрібно вказати їм на двері виходу 😠
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05.10.2022 09:47 Відповісти
Евроднище.🤦
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05.10.2022 09:47 Відповісти
Как так получается, что одна Венгрия круче чем все ЕС ? 100% Венгрию поддержали Германия, Греция и пара-тройка других стран
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05.10.2022 09:48 Відповісти
мадьяри - кацапські прихвостні і це всім відомо
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05.10.2022 09:49 Відповісти
Пiсля Перемоги- нiяких мадьярських меншин,нiякого компактного проживання цих уральских ромiв, нiяких зв'язкiв з "бальшой родиной"-максимально наситити регiон вiйсковими базами й полiгонами..
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05.10.2022 09:58 Відповісти
Ти ж не розселиш ці меншини. Куди їх дінеш. А от тотальна заборона на ведення офіційної документації тощо угорською це зробити потрібно.
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05.10.2022 10:06 Відповісти
нашел чем хвастаться *******, никто тебе те атомную станцию уже не построит, пока вы такие тупые ослы
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05.10.2022 09:53 Відповісти
Таки да.
Міняли б на іншого підрядника.
Бо в рашці буде бардак та хаос
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05.10.2022 10:57 Відповісти
Бл@дская страна
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05.10.2022 10:08 Відповісти
**** ******** угрощина вже заїбала
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05.10.2022 10:10 Відповісти
циганомадяри - *********!!!!!!!!!! НАФУЙ з ЄС, НАТО і шенгену!!!! ********** всюда границі з циганотою, а як на,слідок ввізні/виіздні мита з ЄС!!!! Вони тоді афуєют, там МАЖЕ нічого суттєвого не виробляється, у них нічого значного - НЕМА!!!!
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05.10.2022 10:18 Відповісти
Якщо обмеження цін не на трубопроводи і не на морські перевезення, то що тоді залишається?
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05.10.2022 10:29 Відповісти
телепортация
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05.10.2022 11:04 Відповісти
Сци я ртом
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05.10.2022 11:34 Відповісти
До вас ще дійде черга, руснявьіє підоугрьі.
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05.10.2022 11:57 Відповісти
 
 