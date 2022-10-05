Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 тис. осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2435 танків, 1414 артсистем, 5038 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 61000 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 2435 (+11) од,

бойових броньованих машин - 5038 (+20) од,

артилерійських систем - 1414 (+7) од,

РСЗВ - 341 (+1) од,

засоби ППО - 177 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 232 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3841 (+18) од,

спеціальна техніка - 132 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.