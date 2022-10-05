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Новини Війна в Україні Війна
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армія РФ (13505) війна (56581) Генштаб ЗС (4525) знищення (4131) техніка (1325) втрати (3826)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 тис. осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2435 танків, 1414 артсистем, 5038 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 000 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 61000 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 2435 (+11) од,

бойових броньованих машин - 5038 (+20) од,

артилерійських систем - 1414 (+7) од,

РСЗВ - 341 (+1) од,

засоби ППО - 177 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 232 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3841 (+18) од,

спеціальна техніка - 132 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 тис. осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2435 танків, 1414 артсистем, 5038 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
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05.10.2022 09:38
+7
Читаю,що український штурман загинув....26 років. Читаю,що 4 гелікоптерів орків збиті.... Розплата за Україну і загиблих Героїв. Горіть в пеклі москалі
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05.10.2022 09:47
+5
А 30 км за день не говорит вам о том, что ВСУ элементарно не может позорно догнать героически отступающую армию РФ?!
ВСУ то думало, что там будет "ни пяти российской земли"...
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05.10.2022 09:54
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05.10.2022 09:38 Відповісти
Дуже хороший результат для початку 👍🏼👍🏼👍🏼😡
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05.10.2022 09:42 Відповісти
498 пілотуємих аналогавнєтів, це добре, чекаємо сьогодні 500 ))
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05.10.2022 10:30 Відповісти
мені завжди було цікаво, втрати кацапами танків та бронетехніки включають в себе і ленд-ліз? чи ленд-ліз окремо?
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05.10.2022 09:42 Відповісти
Я так понимаю, что это только безвозвратно уничтоженные.
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05.10.2022 09:50 Відповісти
А хто ж скаже під час війни - скільки точно затрофеїли наші хлопці загалом чи хоча б потижнево? Може ще й кількість захисників на кожній ділянці оголосити?

Особисто моя думка: ці цифри включають і "ленд-ліз з рашки". І це один з великих факторів того, чому цифри з OSINT-досліджень досить сильно відрізняються від офіційних зведень ГШ. Бо під час драпака окупанти залишають стільки техніки, яка відновлюється та використовується, що ЗСУ досі тримається і навіть наступає і перемагає за відсутності повномасштабного "ленд-лізу" з США.

Наскільки я пам'ятаю, на самому початку весни були такі повідомлення, що за наявних сил та засобів ЗСУ впевнено протримається "до осені принаймні" - це так нас тоді заспокоювали - півроку ще повоююємо. Але ті розрахунки, підозрюю, дууууже недооцінювали "ленд-ліз" від засрашки...
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05.10.2022 13:33 Відповісти
цікаве діло: декілька днів тому нам казали про котел з 5-5,5 тис русаків у Лимані.котел розгромлений,а генштаб дає по200- 300 вбитих за день....але це по всьому 850 км фронту...а де ж 5500 вбитих та полонених русачків з Лиману?
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05.10.2022 09:46 Відповісти
А 30 км за день не говорит вам о том, что ВСУ элементарно не может позорно догнать героически отступающую армию РФ?!
ВСУ то думало, что там будет "ни пяти российской земли"...
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05.10.2022 09:54 Відповісти
"Не драпали, а передислоцировались!"

(С) Петька и Валсилий Иванович 2 (1999)
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05.10.2022 11:00 Відповісти
та вийшли вони з лиману...
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05.10.2022 09:57 Відповісти
На що ви натякаєте? Кажіть вже.
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05.10.2022 10:11 Відповісти
Читаю,що український штурман загинув....26 років. Читаю,що 4 гелікоптерів орків збиті.... Розплата за Україну і загиблих Героїв. Горіть в пеклі москалі
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05.10.2022 09:47 Відповісти
4 вертолёта пару дней назад были в статье, а в статистику они попали только после визуального подтверждения на каком то из аэродромов освобождённой Харьковщины. До этого надеялись, что часть из них будет Ленд-лиз, а оказалось таки металлобрухт!
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05.10.2022 09:52 Відповісти
Близько 8 було в статистиці ви читали анонс про загиблого Героя? Думаю ,що ні. Ваш пост не актуальний. Бо Герой не повернувся 29 вересня. Усі втрати ворога це відповідь за розпушення України, смерть людей і спаплюжене сьогодення
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05.10.2022 09:56 Відповісти
Putler kaput
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05.10.2022 19:24 Відповісти
Маловато, но приятно) хороший Ваня, мёртвый Ваня. Украинцы хорошей охоты вам.
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08.10.2022 13:08 Відповісти
 
 