Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 тис. осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2435 танків, 1414 артсистем, 5038 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 5 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 000 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 61000 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 2435 (+11) од,
бойових броньованих машин - 5038 (+20) од,
артилерійських систем - 1414 (+7) од,
РСЗВ - 341 (+1) од,
засоби ППО - 177 (+0) од,
літаків - 266 (+0) од,
гелікоптерів - 232 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1032 (+4),
крилаті ракети - 246 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3841 (+18) од,
спеціальна техніка - 132 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Особисто моя думка: ці цифри включають і "ленд-ліз з рашки". І це один з великих факторів того, чому цифри з OSINT-досліджень досить сильно відрізняються від офіційних зведень ГШ. Бо під час драпака окупанти залишають стільки техніки, яка відновлюється та використовується, що ЗСУ досі тримається і навіть наступає і перемагає за відсутності повномасштабного "ленд-лізу" з США.
Наскільки я пам'ятаю, на самому початку весни були такі повідомлення, що за наявних сил та засобів ЗСУ впевнено протримається "до осені принаймні" - це так нас тоді заспокоювали - півроку ще повоююємо. Але ті розрахунки, підозрюю, дууууже недооцінювали "ленд-ліз" від засрашки...
ВСУ то думало, что там будет "ни пяти российской земли"...
(С) Петька и Валсилий Иванович 2 (1999)