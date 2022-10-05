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Пентагон не підтверджує інформацію про переміщення Росією ядерної зброї
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.
Про це заявила на брифінгу високопоставлена представниця Пентагону Лора Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань України і Росії, додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.
"У мене немає нічого іншого, окрім як даних з відкритих джерел", - сказала Лора Купер.
Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.
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К применению парашей ЯО нужно быть готовым но сеять панику в обществе не следует. В любом случае, капитуляция перед рашей намного хуже любого ядерного удара.
Но не выступают и все голосования в ООН они сами выбирают как "осуждение", а им никто не мешает выступить с предложением о военном вмешательстве и получить легитимные основания атаковать РФ. Но не делают, сами так не хотят.
На СПГ заработали уже сотни миллиардов (триллионы даже) будущих денег, в Европе сильно упадет производство конкурирующих товаров (те же автомобилей) в ближайшие годы, когда они потеряют дешевые нефть и газ из Кацапстана, а это повод для американского рынка (и той же Тесла в Германии) вернуть себе назад утраченные позиции, ВПК вообще под 5 триллионов долларов новых заказов так или иначе получит со сверхприбылью.
И получив такое неимоверное количество прибыли выделяйте сущие копейки в военных поставках, прикрываясь разными формулировками типа "эта модификация закончилась, а на эту модификацию нужно разрешение на экспорт и оно будет осенью следующего десятилетия". Это прямое затягивание войны, выгодное лично США, ну пока ядерный гриб не разрастется над вашей территорией. И сколько прямо сейчас на сегодняшнее число проходит обучение наших летчиков и танкистов на ф-16 и абрамсах, вот прямо сейчас сколько человек? Ноль? Это же наоборот не секретная информация, а мотивирующая и поддерживающая нацию.
Сделайте агрессивную заявку в ООН, в которой содержаться реальные действия и поступки, проведите через все этапы и затем начинайте работать, в частности введя бесполетную зону из Беларуси линией вперед, сбивая все, что там летит, уничтожая ПВО и самолеты. Это совсем просто и легитимно. Аналогично и еще проще зачистить Черное Море от кацапских самолетов. Просто легкая работа, все условия есть. Начинайте действовать агрессивно заранее, уже реагируя на ядерную дубину здесь и сейчас. Уже намекая, что сейчас будем бомбить все, за каждое словесное выступление, и тут же реализовав ее за посещение транспортного грузовика на склад хранения ЯО. Вместо этого слышно блеяние и неуверенная позиция.
вважаю, що треба діяти на випередження - вигнати парашу із радбезів та інших організацій, засудити путлера на міжнародному трибуналі і вжарити по бункеру.