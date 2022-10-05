УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5870 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 355 8
війна (56581) Пентагон (1086) Росія (47263) ядерна зброя (928)

Пентагон не підтверджує інформацію про переміщення Росією ядерної зброї

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.

Про це заявила на брифінгу високопоставлена представниця Пентагону Лора Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань України і Росії, додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.

"У мене немає нічого іншого, окрім як даних з відкритих джерел", - сказала Лора Купер.

Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.

Також читайте: НАТО не бачить підготовки Росії до ядерних випробувань

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
может касапы её уже пробухали??
показати весь коментар
05.10.2022 09:45 Відповісти
Нужно следить за сообщениями от Пентагона и посольств стран Запада, а также фильтровать информацию и не тиражировать дезу про "посейдон" и "ядерный поезд смерти".
К применению парашей ЯО нужно быть готовым но сеять панику в обществе не следует. В любом случае, капитуляция перед рашей намного хуже любого ядерного удара.
показати весь коментар
05.10.2022 09:47 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2022 09:52 Відповісти
А чим можна Україну після Бучі злякати? Вороже діло лякати,а ЗСУ уже майже під Сватове. Інформаційним ресурсам потрібно не сенсації шукати,а добре дивитися з яких каналів іде інформація і чи можна цій сторінці довіряти.
показати весь коментар
05.10.2022 09:52 Відповісти
Поляк писав шо підтягуют до Украіни .
показати весь коментар
05.10.2022 09:53 Відповісти
і серед поляків достатньо прихильників "русского мира", які зневажливо ставляться до українців, через що намагаються навести панічні настрої у суспільстві
показати весь коментар
05.10.2022 12:35 Відповісти
В ООН есть понятие "экзистенциальный враг человеческой цивилизации"? Должно быть такое. Выступите с заявление, что хотите объявить Российскую Федерацию именно им, затем после совбеза на общее голосование. Если проголосуют, то уничтожить этого врага всеми средствами всех стран мира, в том числе и размещением американского ядерного оружия в Китае и Казахстане, откуда очень удобно накрыть все бункеры.

Но не выступают и все голосования в ООН они сами выбирают как "осуждение", а им никто не мешает выступить с предложением о военном вмешательстве и получить легитимные основания атаковать РФ. Но не делают, сами так не хотят.

На СПГ заработали уже сотни миллиардов (триллионы даже) будущих денег, в Европе сильно упадет производство конкурирующих товаров (те же автомобилей) в ближайшие годы, когда они потеряют дешевые нефть и газ из Кацапстана, а это повод для американского рынка (и той же Тесла в Германии) вернуть себе назад утраченные позиции, ВПК вообще под 5 триллионов долларов новых заказов так или иначе получит со сверхприбылью.

И получив такое неимоверное количество прибыли выделяйте сущие копейки в военных поставках, прикрываясь разными формулировками типа "эта модификация закончилась, а на эту модификацию нужно разрешение на экспорт и оно будет осенью следующего десятилетия". Это прямое затягивание войны, выгодное лично США, ну пока ядерный гриб не разрастется над вашей территорией. И сколько прямо сейчас на сегодняшнее число проходит обучение наших летчиков и танкистов на ф-16 и абрамсах, вот прямо сейчас сколько человек? Ноль? Это же наоборот не секретная информация, а мотивирующая и поддерживающая нацию.

Сделайте агрессивную заявку в ООН, в которой содержаться реальные действия и поступки, проведите через все этапы и затем начинайте работать, в частности введя бесполетную зону из Беларуси линией вперед, сбивая все, что там летит, уничтожая ПВО и самолеты. Это совсем просто и легитимно. Аналогично и еще проще зачистить Черное Море от кацапских самолетов. Просто легкая работа, все условия есть. Начинайте действовать агрессивно заранее, уже реагируя на ядерную дубину здесь и сейчас. Уже намекая, что сейчас будем бомбить все, за каждое словесное выступление, и тут же реализовав ее за посещение транспортного грузовика на склад хранения ЯО. Вместо этого слышно блеяние и неуверенная позиция.
показати весь коментар
05.10.2022 09:55 Відповісти
от я добре пригадую, що іранські дрони вони також не бачили
вважаю, що треба діяти на випередження - вигнати парашу із радбезів та інших організацій, засудити путлера на міжнародному трибуналі і вжарити по бункеру.
показати весь коментар
05.10.2022 11:16 Відповісти
 
 