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Генасамблея ООН збереться на засідання для обговорення анексії РФ українських територій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

Генеральна Асамблея ООН скликала термінове засідання наступного понеділка для обговорення оголошеної Росією анексії чотирьох частково окупованих регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

На зустрічі 193 країни-члени ООН обговорять резолюцію щодо анексії, яка зараз готується, після того, як Росія наклала вето на засудження в Раді Безпеки ООН минулого тижня, повідомили дипломатичні джерела у вівторок.

Генасамблея збереться на прохання України та Албанії.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Результатом термінового засідання буде, напевно, глибоке занепокоєння
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05.10.2022 09:49
+5
Принесите в ООН коробки с коронками и другими пыточными принадлежностями росийских гестаповцев и поставьте на стол рашистскому питарасу. И поставьте вопрос о исключении Фашистской Риzии из состава ООН. Пора уже етих импотентов приводить в реальность.
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05.10.2022 09:52
+4
Більш ніж клянчити зерно для голодаючої Африки ця контора біль ні на що не здатна......
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05.10.2022 09:53
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Ну кинуть вето, ****, найкраща ж організація
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05.10.2022 09:49 Відповісти
предлагаю проломить ****** череп прямо в зале оон. там все равно полиции нету и проломляещему ничего не будет. а импотенты ооновские просто выразят обеспокоенность
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05.10.2022 10:26 Відповісти
Ща кацапы накладут одним голосом вето и все ООН сходит *****, как обычно. Бесполезнее говна чем ООН ещё не придумали, может быть только обсе
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05.10.2022 09:49 Відповісти
Почитайте призначення ОБСЕ що не писати дурниці.
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05.10.2022 10:17 Відповісти
Не пишить дурниць. На Генасамблеї ООН ніхто не має права вєто.
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05.10.2022 10:17 Відповісти
Машка так хотіла поговорити про газопровід і Запад,а все таки розмова про хвору поведінку рашки.
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05.10.2022 09:49 Відповісти
Результатом термінового засідання буде, напевно, глибоке занепокоєння
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05.10.2022 09:49 Відповісти
Краще розмовляти , чим мовчати
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05.10.2022 09:51 Відповісти
імпотенти з ООН в черговий раз зберуться , щоб словами.а не на ділі трахнути рашиста-окупанта.тьфу ...гидота
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05.10.2022 09:50 Відповісти
Та можуть і не збиратися. Краще нехай самороспустяться.
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05.10.2022 09:50 Відповісти
О, прелесно, а ми вже думали фсьо....і таааак сойдет
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05.10.2022 09:52 Відповісти
Принесите в ООН коробки с коронками и другими пыточными принадлежностями росийских гестаповцев и поставьте на стол рашистскому питарасу. И поставьте вопрос о исключении Фашистской Риzии из состава ООН. Пора уже етих импотентов приводить в реальность.
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05.10.2022 09:52 Відповісти
І що? Росія знову використає якісь свої виключні повноваження в цій беззубій організації і чи зупинить, чи обматюкає всю Ассамблею і грюкне дверима. Обісрані ассамблери мовчки втрутся, закриють засідання та підуть пити пиво. Нічого ж не зробиш, мовляв, такий незмінній статут.
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05.10.2022 09:53 Відповісти
Які виключні повноваження на Генасамблеї? Ви про що? Що рашка може зупинити?
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05.10.2022 10:20 Відповісти
Не чіпляйтесь до слів. Ми не на судовому засідані. Мова про нездатність ООН впливати на одного із своїх членів. Про безпорадність цієї організації через недолугість свого ж таки внутрішнього законодавства.
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05.10.2022 10:59 Відповісти
Більш ніж клянчити зерно для голодаючої Африки ця контора біль ні на що не здатна......
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05.10.2022 09:53 Відповісти
Навіщо із фейка про анексію роздмухувати бурхливу діяльність ООН? Сидять там жирують та ніх не вирішують. Паразитична нікчемна організація
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05.10.2022 09:58 Відповісти
Геть росію із Ради Безпеки ООН, тільки таке може бути адекватне
рішення цього засідання !
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05.10.2022 10:00 Відповісти
Спочатку Генасамблії ООН потрібно вигнати Росію, щоб вона не накладала вето на всі рішення. А лише потім потрібно зібратися на засідання для обговорення анексії РФ українських територій. А так Генасаблея ООН немає можливості винести якість потрібні рішення, тому нащо збиратись і робити видимість роботи
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05.10.2022 10:04 Відповісти
Як нащо? Треба ж робити вигляд що недаремно поїдають гроші платників податків бо ще на роботу виженуть....
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05.10.2022 10:19 Відповісти
Когда уже разгонють эту дурную безсмысленную организацию? Они что, не умеют в Твиттере или Ютубе выражать свою озабоченность? 21 век на дворе!
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05.10.2022 10:17 Відповісти
ООН - ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ. ПРОПИСОМ - НІЧОГО. КРАПКА. СТУРБОВАНІ, ЯКІ СТУРБОВУЮТЬСЯ.
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05.10.2022 10:21 Відповісти
Питання головуючого 1: чому ху@лостаном не наведено жодного підтвердження факту звернення анексованих територій про приєднання до хлст до моменту вторгнення на ці території?
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05.10.2022 10:31 Відповісти
Тут многие возмутились что ООН бесполезная контора. Ан нет . Там сотни "импотенты представители "многих стран получают нехилые зарплаты. Так что их оттуда и трактором не вытащишь. Ну а пустые голосования типа "возмущения","озабоченности" и дальше будут приниматься. До бесконечности...
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05.10.2022 10:36 Відповісти
Краще б зекономили час і не збирались. Толку для світу - 0.
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05.10.2022 11:57 Відповісти
 
 