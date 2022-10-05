Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" до складу РФ "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей, - росЗМІ
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Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" чотирьох регіонів до складу Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня затвердив ратифікацію договору про прийняття "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації.
Як передає УП, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов'язків "глави ДНР", Леоніда Пасічника – тво "глави ЛНР", Євгена Балицького – тво "губернатора" Запорізької області, Володимира Сальдо – тво "губернатора Херсонської області".
Саме з цими особами російський президент 30 вересня підписав фіктивні й юридично нікчемні "договори" про "прийняття" окупованих територій українського сходу та півдня до складу РФ.
Херсонський ставленик Кремля Кирило Стремоусов уже заявив, що митний контроль на межі між Херсонською областю та Кримом припинив існувати.
Будь ласка, зачекайте...
На самом деле никто не понимает, для чего все это сделал чмоня. Чтобы перестать платить контрактникам 200-250 тысяч рублей за нахождение в зоне боевых действий на территории чужой страны (итак не платил 90%, но там было 10% людей со связями и они эти бабки выбивали для своих). И использовать военных за бесплатно, ведь они обязаны защищать свою страну. Просто сэкономить бабки, которые можно разворовать будет. И верит в заградотряды ФСБ и кадыровцев, которые пока что справляются со своей работой.
А народа и армии там более чем
И ЯО также есть
Вот тогда на своей шкуре узнают что это
Тож прийдеться перепідписувати...
І таж аж до кордонів 91 року 👍😆
Есть такая поговорка в Украине : "Дурень думкою багатіє". Так и путяра, верит, что какие-то его утверждения какой-то их ратификации каких-то непонятно каких договоров имеют хоть какое-то значение . . . Дурень, ну что с него возьмёшь кроме анализов . . .