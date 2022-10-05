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Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" до складу РФ "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" чотирьох регіонів до складу Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня затвердив ратифікацію договору про прийняття "ДНР", "ЛНР", підконтрольних російській армії територій Запорізької та Херсонської областей до складу Російської Федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська Рада Федерації одностайно схвалила "приєднання" захоплених українських територій до РФ

Як передає УП, Путін призначив Дениса Пушиліна тимчасовим виконувачем обов'язків "глави ДНР", Леоніда Пасічника – тво "глави ЛНР", Євгена Балицького – тво "губернатора" Запорізької області, Володимира Сальдо – тво "губернатора Херсонської області".

Саме з цими особами російський президент 30 вересня підписав фіктивні й юридично нікчемні "договори" про "прийняття" окупованих територій українського сходу та півдня до складу РФ.

Херсонський ставленик Кремля Кирило Стремоусов уже заявив, що митний контроль на межі між Херсонською областю та Кримом припинив існувати.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
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05.10.2022 10:06
+10
Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Стали вам поперек горла, москалі іпучі .
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05.10.2022 10:16
+9
Ну що - большому кораблю - ну ви зрозуміли
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05.10.2022 09:59
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Ну що - большому кораблю - ну ви зрозуміли
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05.10.2022 09:59 Відповісти
Буль,буль,буль
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05.10.2022 09:59 Відповісти
💩💩💩💩🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤮🤮🤮***** РАШИЗМ ВНЕ ЗАКОНА ‼️💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥
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05.10.2022 10:12 Відповісти
Ну і шо?
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05.10.2022 10:02 Відповісти
Великому судну- велика дірка,щоб стати зручніше,бо в чемодан все не влізе...
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05.10.2022 10:04 Відповісти
пох
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05.10.2022 10:04 Відповісти
Цим вони делегітимізували всі кордони *********.
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05.10.2022 10:04 Відповісти
P O H U Y.
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05.10.2022 10:04 Відповісти
Нахрена виділяти як важливу новину фарс і цирк з "референдумом"?
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05.10.2022 10:06 Відповісти
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05.10.2022 10:06 Відповісти
**********, ты должен принять для себя решение ********* за свои кордоны, границу на железный занавес и продолжать брехать своему быдлу, как при совке, тогда у тебя есть шанс протянуть как брежнев до смерти. Ничему тебя двоешника кегебешные методички не учат, вздумал в горячую войну с Миром поиграть.
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05.10.2022 10:07 Відповісти
ого)а завізує ЗСУ
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05.10.2022 10:08 Відповісти
ВСУ відміняє рішення Путіна про прийняття" до складу… Путіну потрібно шукати місце де його поховають
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05.10.2022 10:09 Відповісти
Затвердив? Так до дупи,в Украiнi кацапськi закони не дiють!
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05.10.2022 10:12 Відповісти
Раз для росийцев это их территория, то и служить там могут не только мобилизированные, контрактники, но и солдаты срочной службы.
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05.10.2022 10:13 Відповісти
а з Лиманом чи без?!))))
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05.10.2022 10:13 Відповісти
А завещание своё он уже подписал? А то ить какой-то дурной писаниной забавляется...
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05.10.2022 10:15 Відповісти
Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Стали вам поперек горла, москалі іпучі .
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05.10.2022 10:16 Відповісти
Давай-давай. Если у тебя голова перегружена от тяжкого труда, то мы можем прямо сейчас ударить по Ленинграду (основан в 1917) и Приднестровью. Чтобы перестал сидеть над чемоданом, срать туда и думать, как бы ему их признать и не обосраться еще больше. Жест доброй воли так сказать.

На самом деле никто не понимает, для чего все это сделал чмоня. Чтобы перестать платить контрактникам 200-250 тысяч рублей за нахождение в зоне боевых действий на территории чужой страны (итак не платил 90%, но там было 10% людей со связями и они эти бабки выбивали для своих). И использовать военных за бесплатно, ведь они обязаны защищать свою страну. Просто сэкономить бабки, которые можно разворовать будет. И верит в заградотряды ФСБ и кадыровцев, которые пока что справляются со своей работой.
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05.10.2022 10:18 Відповісти
Самое интересное будет когда Китай начнет "спецоперацию"
А народа и армии там более чем

И ЯО также есть

Вот тогда на своей шкуре узнают что это
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05.10.2022 10:20 Відповісти
"Підконтрольні російській армії". Тобто якщо армія здохла або втекла то ця територія автоматом виходить зі складу рашки. Нормально, можна гатить далі
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05.10.2022 10:24 Відповісти
😊 І що? Нам є чого боятися? Все найстрашніше для нас вже відбулося 24.02.2022. Для пуцина і кацапів найстрашніше попереду. І сьогоднішній день це найстрашніше наблизив.
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05.10.2022 10:24 Відповісти
Хорошо что ЗСУ не смотрят росийские новости.
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05.10.2022 10:26 Відповісти
Це дуже ПОХ*Й...
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05.10.2022 10:31 Відповісти
Віднині кордони росії закінчуються на "підконтрольних російській армії територіях" !

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05.10.2022 10:33 Відповісти
всім людям планети Земля якось "*****" , що якась рашистська собака обісцяла кущ,позначаючи тим самим ,що то є її кущ.
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05.10.2022 10:41 Відповісти
Нема що обговорювати
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05.10.2022 10:48 Відповісти
Для віруючих у швидкий мир і інших "уставших". Навіть незважаючи на деокупацію наших територій, московія буде перебувати у стані війни до поки всі законодавчі новели не будуть скасовані їх законодавчими органами, а це можливо лише при повній зміни влади, чого у найближчій перспективі не буде.
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05.10.2022 10:49 Відповісти
Не згоден, якщо вони клали на закон при прийнятті цих актів так само покладуть і при їх скасуванні. Ти лише транслюєш кремлівський наратив невідомо навіщо. На росії права не існує, існує лише політична доцільність...
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05.10.2022 11:27 Відповісти
Ми мабуть зараз про інші речі говоримо. Безумовно при скасуванні цих актів вони можуть класти на будь який закон, але до їх скасування внутрішній споживач (москаль) буде впевнений, що наші території їм тепер законно належать (вони трепітно відносяться до законів, коли це їм вигідно або коли вони їх напряму не стосуються), тому і вважаю, що війна не закінчиться деокупацією, бо у хворому уявленні москаля це вже захват їх територій по законам московії
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05.10.2022 11:39 Відповісти
А, так все в порядке, закон ни о ччем, чем больше зсу вьібьет окупантов, тем меньше окажется принятьіх територий
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05.10.2022 11:15 Відповісти
За час підписання документу кільканадцять населених пунктів перейшло під контроль ЗСУ.
Тож прийдеться перепідписувати...
І таж аж до кордонів 91 року 👍😆
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05.10.2022 11:23 Відповісти
почему завтра не огласить зе,что ми присодинили хабаровский край,другой вопрос на х..р они кому нужни.Путиня не легетимне,його ельцін за руку привів,і пішло поїхало:ніхто його не обирав,царь не настоящий,ельцинського пу давно замочили,а зараз,якась сущьність вбиває людей,і лякає світ атом.бомбою,нехай цим єрмак займеться.
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05.10.2022 11:45 Відповісти
***** - міжнародний політичний труп. Усім насрати, що воно там визнає. Його вже навіть Зеля списав в утіль, не кажучи про великих гравців.
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05.10.2022 11:56 Відповісти
Тішиться дідок перед смертю.
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05.10.2022 12:16 Відповісти
Я вже замахався повторювати "яке воно кончене".
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05.10.2022 12:30 Відповісти
Украинцам накакать на бункерное чмо и то что он подписывает.
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05.10.2022 12:41 Відповісти
Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" чотирьох регіонів до складу Росії.


Есть такая поговорка в Украине : "Дурень думкою багатіє". Так и путяра, верит, что какие-то его утверждения какой-то их ратификации каких-то непонятно каких договоров имеют хоть какое-то значение . . . Дурень, ну что с него возьмёшь кроме анализов . . .
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05.10.2022 14:37 Відповісти
 
 