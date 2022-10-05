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Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумщини. Під вогнем опинилися дві громади - Держприкордонслужба

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обстріл,запорізька

4 жовтня під вогнем ствольної артилерії росіян опинилися Хотінська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

У першій половині дня вівторка загарбники з боку російського населеного пункту Гордєєвка обстріляли територію Хотінської громади зі ствольної артилерії калібру 152 мм, пролунало більше десятка вибухів.

У другій половині дня росіяни здійснили обстріл території Білопільської громади з артилерії калібру 122 мм, пролунало півтора десятка вибухів. Вогонь вели з боку російського населеного пункту Тьоткіно.

На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

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Автор: Марина Макєєва
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Коли у відповідь будемо лупити туди звідки прилітає? Чи д'єрмак дозволу не дає?
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05.10.2022 10:21 Відповісти
Тільки но хотів про це сказати...
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05.10.2022 10:33 Відповісти
Та хто ж признається! Але тьоткінці чомусь волають до Пуйла про захист.
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05.10.2022 11:00 Відповісти
Затрофеили ж типа высокоточные снаряды Краснополь. Ими и бахнуть, так сказать вернуть хозяевам
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05.10.2022 11:23 Відповісти
 
 