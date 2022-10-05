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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658) США (14488)

Глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армения,азербайджан,карабах

Глави МЗС Азербайджану та Вірменії з ініціативи США провели тристоронню розмову за участю держсекретаря Ентоні Блінкена, у якій обговорили розробку мирної угоди між Єреваном та Баку.

Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичних відомств трьох держав, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У розмові дипломати представили свої думки за підсумками зустрічі, що відбулася 2 жовтня в Женеві.

Як заявило МЗС Вірменії, під час бесіди співрозмовники "обмінялися думками щодо розробки вірмено-азербайджанського мирного договору та створення дискусійного механізму між Степанакертом та Баку".

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив про необхідність виведення збройних сил Азербайджану із суверенної території Вірменії, негайної репатріації вірменських військовополонених і безумовного дотримання режиму припинення вогню.

"У контексті запобігання новим агресіям наголошено на важливості впровадження міжнародних механізмів моніторингу та контролю за прикордонною обстановкою", - йдеться в повідомленні відомства.

У повідомленні МЗС Азербайджану йдеться, що міністр Джейхун Байрамов висловив сподівання, що "сторони продовжать переговори щодо тексту мирного договору на основі елементів, запропонованих Баку на зустрічі в Женеві".

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Відомство зазначило, що заклик Азербайджану про проведення у жовтні двосторонньої комісії з делімітації вірмено-азербайджанського кордону зустріли позитивно.

"Байрамов заявив, що Азербайджан прихильний до забезпечення миру в регіоні і ще раз підтвердив готовність підписати мирний договір. Міністр також додав, що у постконфліктний період Баку продовжить роботу з метою реінтеграції вірменського населення, яке проживає в Карабаському регіоні Азербайджану", - наголошується в інформації.

Блінкен, зі свого боку, "висловив вдячність за позитивні кроки, які Вірменія та Азербайджан роблять для досягнення стійкої мирної угоди", заявили у Держдепі США.

"Він привітав зустріч між міністрами 2 жовтня як важливий крок вперед у мирному процесі. Секретар високо оцінив звільнення військовополонених і підтвердив наше зобов'язання допомогти Вірменії та Азербайджану вирішити проблеми мирним шляхом і підкреслив, що дипломатія є єдиним шляхом вперед", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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нарешті армяшки зрозуміли що кацапи їх кинули .
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05.10.2022 11:05 Відповісти
А все що треба було - це щоб усі зрозуміли, що х*ло вже нічого не вартий!
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05.10.2022 11:06 Відповісти
Як і казали розумні люди - як тільки параша перестала пхати туди свого носа, люди одразу взяли і домовилися між собою.
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05.10.2022 11:11 Відповісти
Можливо - 1 конфлікт. Після розпаду рашки більшість зовнішніх конфліктів уляжется, бо не буде кому їх роздувати. Але на території колишньої великомогутньої) з'явиться багато неужгоджених питань між корінними народами, ще та різня можлива. А більше всього дістанеться вєлікаросам за 300 літні пригнічення, називатись руским буде токсично.
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05.10.2022 11:13 Відповісти
Шчщто?! Бєз вялікай расєюшкі парєшалі!? Как ви пасмєлі!!!
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05.10.2022 11:31 Відповісти
Пуйлостратег навіть тут позиції втратив.
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05.10.2022 11:37 Відповісти
Чем меньше рашки в регионе ,
Тем крепче в регионе мир!
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05.10.2022 13:01 Відповісти
без впливу подихаючої терористичної недоімперії Моксєль (з їх візантійською політикою "розділяй та володарюй") усі народи колишнього Совка давно би про все між собою домовилися
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05.10.2022 13:02 Відповісти
Чечня має бути незалежною. !!!! Крапка! https://www.youtube.com/watch?v=ZYJ6ykmvZvg

Рускій... Скажи: Чечня круто!
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05.10.2022 17:25 Відповісти
 
 