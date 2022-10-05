Глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду

Глави МЗС Азербайджану та Вірменії з ініціативи США провели тристоронню розмову за участю держсекретаря Ентоні Блінкена, у якій обговорили розробку мирної угоди між Єреваном та Баку.

Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичних відомств трьох держав, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

У розмові дипломати представили свої думки за підсумками зустрічі, що відбулася 2 жовтня в Женеві.

Як заявило МЗС Вірменії, під час бесіди співрозмовники "обмінялися думками щодо розробки вірмено-азербайджанського мирного договору та створення дискусійного механізму між Степанакертом та Баку".

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив про необхідність виведення збройних сил Азербайджану із суверенної території Вірменії, негайної репатріації вірменських військовополонених і безумовного дотримання режиму припинення вогню.

"У контексті запобігання новим агресіям наголошено на важливості впровадження міжнародних механізмів моніторингу та контролю за прикордонною обстановкою", - йдеться в повідомленні відомства.

У повідомленні МЗС Азербайджану йдеться, що міністр Джейхун Байрамов висловив сподівання, що "сторони продовжать переговори щодо тексту мирного договору на основі елементів, запропонованих Баку на зустрічі в Женеві".

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Відомство зазначило, що заклик Азербайджану про проведення у жовтні двосторонньої комісії з делімітації вірмено-азербайджанського кордону зустріли позитивно.

"Байрамов заявив, що Азербайджан прихильний до забезпечення миру в регіоні і ще раз підтвердив готовність підписати мирний договір. Міністр також додав, що у постконфліктний період Баку продовжить роботу з метою реінтеграції вірменського населення, яке проживає в Карабаському регіоні Азербайджану", - наголошується в інформації.

Блінкен, зі свого боку, "висловив вдячність за позитивні кроки, які Вірменія та Азербайджан роблять для досягнення стійкої мирної угоди", заявили у Держдепі США.

"Він привітав зустріч між міністрами 2 жовтня як важливий крок вперед у мирному процесі. Секретар високо оцінив звільнення військовополонених і підтвердив наше зобов'язання допомогти Вірменії та Азербайджану вирішити проблеми мирним шляхом і підкреслив, що дипломатія є єдиним шляхом вперед", - йдеться в повідомленні.