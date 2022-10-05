УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6206 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 586 1
війна (56581) знищення (4131) вертоліт (711) Повітряні сили (1270)

4 жовтня на Півдні знищено ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мі8

4 жовтня на Півдні країни знищено два ворожі гелікоптери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

"4 жовтня на півдні країни зенітні ракетні підрозділи Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил знищили два ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Сьогодні вночі збито 6 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це наше небо!
показати весь коментар
05.10.2022 11:52 Відповісти
 
 