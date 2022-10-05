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4 жовтня на Півдні знищено ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8, - Повітряні сили
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4 жовтня на Півдні країни знищено два ворожі гелікоптери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"4 жовтня на півдні країни зенітні ракетні підрозділи Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил знищили два ворожі гелікоптери Мі-24 та Мі-8", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар05.10.2022 11:52 Відповісти Мені подобається 6
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