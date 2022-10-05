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Австрія готова надати майданчик для переговорів щодо деескалації війни Росії проти України, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

австрія

Австрія готова провести у себе переговори щодо деескалації війни РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання The Hill.

"Один австрійський чиновник сказав The Hill, що вона пропонує країну як нейтральний майданчик для важких переговорів і готова прийняти переговори про деескалацію та підтримувати канали з Росією", - повідомило видання

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна припинить боронитися - вона буде знищена, - віцеканцлер Австрії Коглер

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Переговорів не буде, йдіть на х#й з своїми переговорами. Мене знайомого контузило два рази, пластина в голові і він пішов воювати, вірите, хабаря лікарям дав. Хочете переговорів? Його візьміть.
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05.10.2022 11:36
+14
Білии прапор і нахер з нашоі землі .
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05.10.2022 11:33
+11
А що вже кацапи вийшли з України? Австріяки щось знають
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05.10.2022 11:34
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после того, как освободим все наши земли, Зеленский назначит, с кем он будет там разговаривать на президентском месте
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05.10.2022 11:33 Відповісти
Білии прапор і нахер з нашоі землі .
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05.10.2022 11:33 Відповісти
А що вже кацапи вийшли з України? Австріяки щось знають
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05.10.2022 11:34 Відповісти
Добре, але вибирайте майданчик чимбільше і складайте на ньому зброю для ЗСУ.
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05.10.2022 11:35 Відповісти
Переговорів не буде, йдіть на х#й з своїми переговорами. Мене знайомого контузило два рази, пластина в голові і він пішов воювати, вірите, хабаря лікарям дав. Хочете переговорів? Його візьміть.
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05.10.2022 11:36 Відповісти
рашисти-путіністи активують всіх агентів..."чтоби сахраніть очко путіну..."

навіть шрьодери з орбанами НЕ справляються...

Папа римський "втратив" інтерес до гундяєвсько-рашистськиx грошей....
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05.10.2022 11:38 Відповісти
Разве что переговоры о сумме репараций.
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05.10.2022 11:39 Відповісти
Австрія проросійська і тому боїться перемоги України.
Зеленський ясно сказав що буде говорити вже з іншою владою а не з путіним
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05.10.2022 11:39 Відповісти
Вона не проросійська, а нейтральна, не треба підміняти поняття. Переговорна сторона і має бути нейтральною, інакше нема сенсу в цьому.
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05.10.2022 11:44 Відповісти
Австрійський нейтралітет на стороні бабла. Хто платить для того і нейтралітетять.
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05.10.2022 11:46 Відповісти
нейтральна до чого ? коли вбивають дітей , а ви відноситесь до цього нейтрально.
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05.10.2022 11:59 Відповісти
ти що падло ЗСУ вбиває дітей ? ти не віриш в перемогу України ? що ти робиш тоді в Україні?
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05.10.2022 12:50 Відповісти
Наврядчи прям проросійська. Скоріш за все австрійці хочуть дешево отримати славу миротворця (як Макрон). Але хай йдуть у дупу з такими пропозиціями.
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05.10.2022 11:47 Відповісти
Канали переговорів з рашкою підтримує ЗСУ, і так буде до повної перемоги над орками.
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05.10.2022 11:40 Відповісти
Даже найвеличніший после трех лет упорного желания заглянуть в глаз Пу и тысяч жертв и разрушений наконец понял, что переговоры с террористом бесполезны. Дорогая цена...

А до этих еще не дошло. История их ничему не научила
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05.10.2022 11:43 Відповісти
Тобто, коли українські війська пішли вперед, то це значить, що вони займаються ескалацією. Ахахаха. "штірліц ніколи не був таким близьким до провалу" - несіть інших миротворців, бо від цих австрійських повій воняє кацапською боярою.
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05.10.2022 11:45 Відповісти
Австрія занадто прорасєйський майданчик у Європі...
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05.10.2022 11:51 Відповісти
Скільки вас ще буде , любителів торгувать і розпоряджатися українською землею ?! Маски , австрійці , мадьяри , і інші " лбители руського мира " , пішли ви всі на...уй! Президент , народ України , ЗСУ , чітко дали всім зрозуміти , перемовини будуть ( не з Путлером ) , після виходу ЗСУ на кордони 1991 року! Тема- репарації , компенсації , демілітарізація РФ !
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05.10.2022 11:53 Відповісти
австрійський чиновник нехай іде в Дупу,якщо коротко
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05.10.2022 11:55 Відповісти
Можна ще коротше.
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05.10.2022 18:18 Відповісти
Австрійский корабель, пішов-ка ти вслід за російским.
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05.10.2022 11:57 Відповісти
У Відні не можна там зібралось занадто багато прохвостів, які мешкали в Україні, будуть негативно впливати на переговори, топити за Путіна.
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05.10.2022 11:58 Відповісти
После "референдумов" и аннексий успокаиваемся и садимся за стол, типа австрийский минск, то есть даём кацапам отдохнуть и насладиться успехами?
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05.10.2022 12:03 Відповісти
Назначить президентом россиии Арестовича и вести с ним переговоры, другого выхода нет!
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05.10.2022 12:09 Відповісти
Дякуемо! Це ж така велика проблема знайти майданчик. Краще б допомогли зброею. Але iм не можна вони з Х.лом друзi.
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05.10.2022 12:10 Відповісти
Ого - цілий "майданчик"?
Хай напишуть на ньому "Путін-*****, москалі п*здуйте нах*й!"...
А там подивимось...
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05.10.2022 12:45 Відповісти
Переговоры только после вывода рашистов из украинской территории.
Даже ЗЄ это понял сле трех лет желания заглянуть в глаз Пу и многочисленных жертв украинцев
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05.10.2022 13:03 Відповісти
мразі хочуть допомогти путіну зберегти захоплене.

на шибеницю всю українську делегацію якщо поїдуть.
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05.10.2022 18:02 Відповісти
 
 