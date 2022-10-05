Австрія готова надати майданчик для переговорів щодо деескалації війни Росії проти України, - ЗМІ
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Австрія готова провести у себе переговори щодо деескалації війни РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання The Hill.
"Один австрійський чиновник сказав The Hill, що вона пропонує країну як нейтральний майданчик для важких переговорів і готова прийняти переговори про деескалацію та підтримувати канали з Росією", - повідомило видання
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Топ коментарі
+19 krot_lub
показати весь коментар05.10.2022 11:36
+14 Валентин Коваль
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+11 Tema9
показати весь коментар05.10.2022 11:34
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Будь ласка, зачекайте...
навіть шрьодери з орбанами НЕ справляються...
Папа римський "втратив" інтерес до гундяєвсько-рашистськиx грошей....
Зеленський ясно сказав що буде говорити вже з іншою владою а не з путіним
А до этих еще не дошло. История их ничему не научила
Хай напишуть на ньому "Путін-*****, москалі п*здуйте нах*й!"...
А там подивимось...
Даже ЗЄ это понял сле трех лет желания заглянуть в глаз Пу и многочисленных жертв украинцев
на шибеницю всю українську делегацію якщо поїдуть.