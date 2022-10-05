Рада ЄС досягла принципової згоди щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель

Посли ЄС напружено працювали вночі над новим пакетом санкцій проти Росії, продовжують працювати над ним з самого ранку, але вже є зрозумілим, що Рада ЄС досягла принципового погодження навколо нових секторальних економічних та індивідуальних санкцій.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від імені Ради ЄС хочу повідомити вам, що разом з Єврокомісією ми відпрацювали новий пакет загальних та особистих санкцій. Coreper (Рада постійних представників ЄС. - Ред.) та посли напружено працювали над цим минулої ночі, вони продовжують зустріч сьогодні зранку, і вже до кінця цього пленарного засідання ми будемо мати згоду в межах Ради ЄС та ухвалення спільних пропозицій, що були представлені Єврокомісією", - зазначив він.

Боррель подякував президенту Єврокомісії та іншим колегам за лідерство у процесі підготовки нового пакету санкцій проти Росії.

Високий представник ЄС висловив переконання, що секторальні економічні та особисті санкції дозволять надалі обмежити російські експортні спроможності, знизити технологічні спроможності російської промисловості у підтримці російської "машини війни".

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