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Україна може перемогти РФ на полі бою, але важлива також і політична перемога, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

Україна може виграти у Росії на полі бою, але важливі також політичні перемоги - необхідно тиснути на РФ, боротися проти її впливу у міжнародних організаціях.

Про це заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Боррель зазначив, що ЗСУ наразі ведуть контрнаступальні дії на трьох напрямках.

"Російські солдати навіть не знають, чому йде ця війна. І 300 000 росіян, яких забрали на фронт, не мають поняття, що вони роблять", - сказав він.

"Таким чином, ця війна може бути виграна в Україні на полі бою, але також необхідно вигравати з політичної точки зору. Крім того, що є війна за територію, є війна Росії за те, щоб бути потужною країною", - додав Боррель.

За словами Борреля, зараз необхідно тиснути на РФ, боротися проти її впливу у міжнародних організаціях.

Також читайте: Рада ЄС досягла принципової згоди щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Извините, насрать на політичну перемогу... "політично", раССея уже никто.. "політично" калибры не летают... "політично", Бучи и Изюмы не бывают..
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05.10.2022 12:02
+5
А чому ж тоді Росію не вигнали з ООН ? Коли Росія розпочала війну з фінляндією в 1939 році то її було вигнано з ЛІГИ НАЦІЙ .
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05.10.2022 12:01
+5
И солдаты с мобиками воюют за деньги и влияние в международных организациях тупо покупается за те же денежки. Поэтому и бороться надо за усыхание этого финансового ручейка на Рашу. Всё иное пустая демагогия
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05.10.2022 12:03
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А чому ж тоді Росію не вигнали з ООН ? Коли Росія розпочала війну з фінляндією в 1939 році то її було вигнано з ЛІГИ НАЦІЙ .
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05.10.2022 12:01 Відповісти
Извините, насрать на політичну перемогу... "політично", раССея уже никто.. "політично" калибры не летают... "політично", Бучи и Изюмы не бывают..
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05.10.2022 12:02 Відповісти
И солдаты с мобиками воюют за деньги и влияние в международных организациях тупо покупается за те же денежки. Поэтому и бороться надо за усыхание этого финансового ручейка на Рашу. Всё иное пустая демагогия
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05.10.2022 12:03 Відповісти
Ну так завдяки таким імпотентам як ти із раісею ще рахуються!
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05.10.2022 12:05 Відповісти
Я не слышал, чтобы Боррель в 2019 году говорил украинцам:

- Ну хоть поржёте, хуже не будет!
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05.10.2022 12:12 Відповісти
Пропоную почати з ООН та Угорщини.
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05.10.2022 12:07 Відповісти
Тисніт -- даже можете задушити .
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05.10.2022 12:08 Відповісти
"Україна може виграти війну,але не може її закінчити".
Виженуть ЗСУ москсвинів до кордонів,створять демілітарізовану зону 20-120(200?)км на територіі рф. А далі? Москсвини можуть пускати ракети по виготовленю хоч за Уралом!
От тут виникне проблема.
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05.10.2022 12:12 Відповісти
Радостный день на Титанике: объявлены праздничные торжества по случаю присоединения айсберга.

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05.10.2022 12:22 Відповісти
Дик, Боррель, ти в тємі. Тисни! І кожний дім в Україні для тебе відкритий.
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05.10.2022 12:25 Відповісти
Дуже дякуємо керівництву ЄС і особисто баронессі УФДЛ за те, що не дає безтурботним популістам "устать ат вайньі"!
🇪🇺🇺🇦❤️
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05.10.2022 12:26 Відповісти
А буде вважатись "політичною перемогою", якщо ми небензю прямо в оон отп*здимо і копняками виженемо його нах*й в сраку-додому?
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05.10.2022 12:42 Відповісти
 
 