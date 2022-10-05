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Передала окупантам 250 тонн врожаю: Повідомлено про підозру депутатці селищної ради на Харківщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український врожай було вивезено до Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так , депутатка Шевченківської селищної ради Куп‘янського району під час окупації активно допомагала російським військовим.

Жінка була власницею декількох сільськогосподарських підприємств та передала окупантам складські приміщення фермерських господарств для розміщення там представників збройних формувань РФ.

Також фермерка наказала своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю для передачі представникам країни-агресора. Прокурори встановили, що у серпні депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника урожаю 2021 року, які було вивезено до Бєлгородської області РФ.

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Передала окупантам 250 тонн врожаю: Повідомлено про підозру депутатці селищної ради на Харківщині 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
БЛ@ДЬ.
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05.10.2022 12:08
+6
В сізо і не давати ні граминки їжі, хай жере передане в рашку.
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05.10.2022 12:11
+3
Как ты, ****, с этим жить будеш?
Приспособленека
Проститутки намного больше достойны уважения чем ты. Они продают СВОЕ тело, а ты продаешь свою душу, землю. Своих родных и близких 8
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05.10.2022 12:22
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БЛ@ДЬ.
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05.10.2022 12:08 Відповісти
В сізо і не давати ні граминки їжі, хай жере передане в рашку.
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05.10.2022 12:11 Відповісти
все з нею буде добре. ні один зрадник не сидить. випускають, і при цій владі як і при владі бариги. жаль.
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05.10.2022 12:16 Відповісти
Щоденно по 25 кг насіння соняшника і більше нічого. Ще можна 2.5 л соняшникової олії замість води. Нехай **** обжереться і більше не могла дивитися на врожай.
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05.10.2022 12:16 Відповісти
В Качановскую колонию ее пусть тюремные ватники шьет своим друзьям.
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05.10.2022 12:19 Відповісти
Как ты, ****, с этим жить будеш?
Приспособленека
Проститутки намного больше достойны уважения чем ты. Они продают СВОЕ тело, а ты продаешь свою душу, землю. Своих родных и близких 8
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05.10.2022 12:22 Відповісти
А що там з тими ****** з слуг, які дерибанили гуманітарку в Запоріжжі? То свої?
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05.10.2022 13:50 Відповісти
тобто якби фермер не погодилась віддати кацапам врожай, то вони б не забрали його самі? І техніку не розмістили б в складських приміщеннях? і на підвал її за це не посадили б? Здається мені, що хтось із зелених накинув оком на її активи.
Я так розумію, що якби навіть втекла із окупації, то все одно б була винуватою - нащо кинула-здала матеріальні цінності окупантам? Чому не евакувала всю техніку і врожай на підконтрольну територію?
Єдине, що їй можна закинути - агітація серед селян за агресорів. Якщо така була.
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05.10.2022 15:00 Відповісти
 
 