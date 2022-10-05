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опалення (349) Енергоатом (446) вугілля (623) ДТЕК (547) Центренерго (106) опалювальний сезон (548)

Державна "Центренерго" виявилась неготовою до зими, - директор Центру досліджень енергетики Харченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

вугілля

Державні енергогенеруючі компанії виявились неготовими до опалювального сезону, дефіцит в енергосистемі компенсує приватна компанія ДТЕК.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

 "Готовність державних генеруючих потужностей компанії "Центренерго" викликає у більшості енергетиків сумну посмішку. "Центренерго" зараз - далеко поза межами добра і зла. Здатність станцій компанії пропрацювати сезон викликає дуже серйозні побоювання. "Вся надія на ДТЕК" - який такою надією зазвичай радісно користується - і отримує додаткові "цукерки", - заявив Харченко в своїй колонці для видання "Економічна правда".

За його словами, державний "Енергоатом" також виявився неготовим до зими, через що країна змушена щодня спалювали на 12-15 тисяч тону вугілля більше.

"Останні тижні з дев’яти блоків, що залишились в оперуванні "Енергоатому", щонайменше один блок стоїть і ще один працює максимум на 50% потужності (щодо цього блоку - окрема епічна історія яку колись опишуть, сподіваюсь, слідчі відповідних органів). 12-15 тис тонн вугілля витрачається щоденно, бо "Енергоатом" вчасно не підготував блоки до опалювального сезону. Якби цього не було, проблеми вугілля зараз не існувало б в принципі", - переконаний експерт.

Також читайте: Україна готова до опалювального сезону на 90%, - Шмигаль

Харченко заявив, що ситуація погіршується в щоденному режимі. Такими темпами, Україна залишиться без вугілля в розпал опалювального сезону, переконаний експерт.

"Не складно порахувати, що такими темпами ми залишимось без вугілля в розпал опалювального сезону. А це лише осінь. Плюсові температури. Коли розпочнеться період "нижче нуля" за вікном, споживання вугілля продовжить зростати. За умови холодів - зросте вдвічі", - прогнозує Харченко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
нарідомаса буде грітися відосіками від боневтіка...
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05.10.2022 12:35
+8
Ой, а хто там зараз ФДМ керує?
Та й енергетика не на часі: треба акцизи на паливо пустити на дороги! Війна - війною, а "велике крадівництво" - блище до тіла. До чийого саме навіть вгадувати не треба.

А в мене питання: як так сталося, що коли при владі був "барига і крадій", що збагатився "у 82 рази", підприємства енергетичного сектору приносили прибутки, а коли прийшли "рєфарматарьі і новьіє ліца" то ті ж самі підприємства балансують на грані банкрутства?
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05.10.2022 12:50
+7
так і було задумано....
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05.10.2022 12:29
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так і було задумано....
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05.10.2022 12:29 Відповісти
запахло величезним невраховним баблом....
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05.10.2022 12:32 Відповісти
До появи банд прихватизаторів держ. ТЕЦи з усім справлялись, а тут явний саботаж. Вся енергетика має бути державною, а то наплодилось паразитів
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05.10.2022 12:32 Відповісти
так державні компанії якраз і не працюють
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05.10.2022 12:34 Відповісти
Тому що їх спеціально банкротять,щоб потім вкрасти за безцінь
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05.10.2022 12:44 Відповісти
ну так, особливо багато бажаючих вкрасти Енергоатом
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05.10.2022 12:50 Відповісти
Уряд ухвалив проект корпоратизації "Енергоатому" , а там і до приватизації недалече.
Уряд ухвалив проєкт корпоратизації "Енергоатому"
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05.10.2022 12:55 Відповісти
Енергоатом не приватизується 100%, читайте проект, там зовсім про інше
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05.10.2022 13:12 Відповісти
Що я незрозумілого написав? - а там і до приватизації недалече.
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05.10.2022 13:15 Відповісти
Але його обкрадають через шахрайську схему яку називають "зелена енергетика"
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05.10.2022 13:21 Відповісти
Тобто шахраї в Німеччині, США, Нідерландах, Данії, Швеції.. всюди де розвивають сонячну, вітрову і біогазову енергетику? Ви маячню несете.
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05.10.2022 13:40 Відповісти
Саме так, через довбану відновлювальну енергію, ціни на електроенергію просто грабіжницькі, минулої зими тут платіжки по 600-800€/міс приходили у кого опалення на "світлі", а зараз ціни ще піднімають. Корпорації купили всяких балаболів- екологів, міністрів, політиків, щоб ті позакривали державнв атомні станції, а тепер друть з людей 3 шкіри
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05.10.2022 22:33 Відповісти
ну, зелені при владі усіх обкрадають
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05.10.2022 13:40 Відповісти
На всех госкомпаниях крадут безбожно. Её продавать надо было - оборудование с момента постройки в 70х-80х годах не обновлялось. Лет 10 назад машзал Углегорской ТЭС горел - восстановили. Больше ничего кроме воровства не делали. С 2019 г. на Центрєнерго сидели менеджеры бородатой бабушки - электроэнергию продавали тому кому надо по той цене какая бабушке надо, закупки расходников тоже бородатая бабушка зеленского контролировала. С 2020 г. Центрэнерго нормально не работало, официальная причина - уголь на станции не за что купить. Классическая ситуация - "Мамо досить торгувати, бо здачу ні чим вже дать.."
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05.10.2022 13:17 Відповісти
Скільки електростанцій твій "гудок" обновив си побудував, лохотронські сонячні в рахунок не берем?
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05.10.2022 13:23 Відповісти
гудок- не гудок - какая разница? Есть факт - талантливые Зе-управители в зимний период 21-22 г. Даже уголь на Центрэнерго не смогли завезти - денег не было (каломойский *******). Недостаток выработки Центрэнерго покрывала Запорожская АЭС. Теперь ЗАЭС и Углегорская ТЭС захвачены. На Змиевской ТЭС угля нет. В этот раз спишут все на войну. Центрэнерго государственные вороватые чиновники годами только грабят.
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05.10.2022 13:32 Відповісти
то що крадуть безкарно це не питання енергетики. а питання правоохоронних органів
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05.10.2022 13:37 Відповісти
Повністю згоден. Чому бородата бабуся зеленського не сидить? На ньому тавра ніде поставити.. він тупо за кордон вже декілька років виїхати не може, бо попаде до в'язниці. Тільки за справу приватбанку беню треба на нари переміщати. США його недвігу в себе заарештували. В нас ПОДІЯ - каламойський недавно в НАБУ чи в САП сходив.. Прямо якийсь криворогульно-95-квартальский оберіг має?!
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05.10.2022 13:44 Відповісти
Риторичне запитання - ким був Шмигаль, до призначення його прем'єром?
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05.10.2022 12:33 Відповісти
нарідомаса буде грітися відосіками від боневтіка...
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05.10.2022 12:35 Відповісти
Ага, тільки хотів свої п'ять копійок про відосики. Мені от цікаво, їх реально хтось дивиться?
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05.10.2022 12:45 Відповісти
На жаль дуже багато дивиться, ще й оргазмують.
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05.10.2022 14:07 Відповісти
Війна-війною, а палац у Лондоні треба опалювати взимку
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05.10.2022 12:47 Відповісти
Ой, а хто там зараз ФДМ керує?
Та й енергетика не на часі: треба акцизи на паливо пустити на дороги! Війна - війною, а "велике крадівництво" - блище до тіла. До чийого саме навіть вгадувати не треба.

А в мене питання: як так сталося, що коли при владі був "барига і крадій", що збагатився "у 82 рази", підприємства енергетичного сектору приносили прибутки, а коли прийшли "рєфарматарьі і новьіє ліца" то ті ж самі підприємства балансують на грані банкрутства?
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05.10.2022 12:50 Відповісти
Зеленые еще не все поимели
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05.10.2022 12:51 Відповісти
Скажіть, а хто там "смотрящій" над тим Центроенерго? А що, знову бєня і його кодло? І при чому тут Зеленський?
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05.10.2022 12:54 Відповісти
Центрэнерго госкомпания, которую с 2019 г контролировал беня каламойский.. довел её до состояния, что уголь её не за что было покупать. Оборотные средства разворовали. А теперь Углегорская ТЭС захвачена, а где уголь на Змиевскую ТЭС возьмут и за какие деньги непонятно.
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05.10.2022 13:11 Відповісти
А после деятельности дружка зели - каломойского, угля не было у Центрэнерго (Змиевская и Углегорская ТЭС) и в прошлом году. Денег на покупку угля у них не было. А теперь Углегорская ТЭС захвачена, а покупкой угля на Змиевскую ТЭС ни кто не занимался ни в 2021 ни сейчас. Что остается казнокрадам и бездельникам - переводить стрелки на ДТЭК. Но кто виноват что госкомпанией руководят воры бездельники и идиоты, которые 2 года не могут наладить её работу?!
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05.10.2022 13:05 Відповісти
Центрэнерго давно продавать надо было, чтобы госчиновники и приближенные к власти воровать не могли. А теперь они в ударе - война все спишет типа.. Хотя уже несколько лет Центрэнерго нормально не работает, оборудование не обновляется. Последний раз Углегорскую ТЭС ремонтировали после пожара лет 10 назад.
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05.10.2022 13:09 Відповісти
ТакНіажіданно КтоБиМохПадумать
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05.10.2022 13:12 Відповісти
"...щонайменше один блок стоїть ..." . Це погано ? Повинні працювати всі ? А що , зупинки на планові ремонти вже скасовано , завантаження палива скасовано , хто знає ? Чи зірвано графік планових відключень блоків ?
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05.10.2022 13:13 Відповісти
Плановые ремонты на всех нормальных ТЭС-ТЭЦ всегда планируют на весну-лето. Именно тогда потребление электроэнергии падает. Зимой потребность в электроэнергии растет, растет и стоимость мегават-часа.. Только полный кретин, вор или клинический идиот планирует ремонты оборудования ТЭС на осень-зиму. Это как если бы вы в ноябре для ремонта - крышу у себя дома полностью разобрали.
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05.10.2022 13:36 Відповісти
Думай народ,як обiгрiтся сам,сподiватимешся на обiцянки Шмигаля-замерзнеш.
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05.10.2022 13:13 Відповісти
Тепер чекаємо на заяву від зєлі з д'єрмаком: "опалювати навіть підконтрольну територію нема чим, то навщо звільнювати ще й окуповані"
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05.10.2022 14:36 Відповісти
 
 