Маск своїми заявами допомагає Путіну шантажувати світ, - заступник голови МЗС Польщі Пшидач
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Своїми погрозами ядерною зброєю російський диктатор Володимир Путін сподівається налякати громадськість. І такі люди, як бізнесмен Ілон Маск, своїми заявами допомагають йому в цьому.
Про це в інтерв'ю Rzeczpospolita сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
На запитання, чи можлива ядерна ескалація з боку Путіна, він відповів: "Здебільшого це бажання викликає розбіжності та посилює страх у громадській мотивації. Володимир Путін сподівається на такі голоси, як Ілон Маск, які закликають до поділу території України. Мета цієї погрози у тому, щоб ми це обговорювали, щоб наші слухачі та глядачі злякалися погрози", - сказав Пшидач.
Він, як і представники США, сказав, що Польща не помічає жодних дій із боку Росії, які віщували б про серйозну ескалацію "протягом кількох годин чи днів".
"Однак спроба Путіна розкачати човен триватиме всю зиму. Путін сподівається, що ми злякалися і розділимося", - додав заступник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
Разменяешь сейчас Украину - завтра прийдется менять Аляску, а послезавтра - свою жизнь
Короче, недальновидный баран!
и что самое удивительное, только все перестали бояться угроз питуна - появляется очередной полезный идиот, который начинает брякать, что питуна надо слушать! ато ой-ёй-ёй и иго-го-го
Когда это он заклыкал?
Он сказал- я считаю,что....
А вот Ердоган,Орбан,СуньХуйвЧай
ежедневно к этому призывают через
" переговоры о мире"
Маск постоянно провоцирует,привлекает к себе внимание.
Вы лучше бы своими хохлоскотами( не украинцами) занялись,которые там кацов в жопу готовы целовать
Но избегнув большой войны, человечество все же может погибнуть, истощив свои силы в «малых» войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности в экономической сфере, в охране среды, в регулировании прироста населения, от политического авантюризма. Человечеству угрожает упадок личной и государственной морали, проявляющийся уже сейчас в глубоком распаде во многих странах основных идеалов права и законности, в потребительском эгоизме, во всеобщем росте уголовных тенденций, в ставшем международным бедствием националистическом и политическом терроризме, в разрушительном распространении алкоголизма и наркомании." Повністю https://philologist.livejournal.com/9124175.html
некоторые с российскими корнями - видно, к нему подкатили с предложением высказаться как им надо, а они за это отблагодарят.