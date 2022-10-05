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Новини За кордоном
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Польща (5177) Путін (21443) ядерна зброя (928) Ілон Маск (159) Пшидач (23)

Маск своїми заявами допомагає Путіну шантажувати світ, - заступник голови МЗС Польщі Пшидач

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пшидач

Своїми погрозами ядерною зброєю російський диктатор Володимир Путін сподівається налякати громадськість. І такі люди, як бізнесмен Ілон Маск, своїми заявами допомагають йому в цьому.

Про це в інтерв'ю Rzeczpospolita сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

На запитання, чи можлива ядерна ескалація з боку Путіна, він відповів: "Здебільшого це бажання викликає розбіжності та посилює страх у громадській мотивації. Володимир Путін сподівається на такі голоси, як Ілон Маск, які закликають до поділу території України. Мета цієї погрози у тому, щоб ми це обговорювали, щоб наші слухачі та глядачі злякалися погрози", - сказав Пшидач.

Він, як і представники США, сказав, що Польща не помічає жодних дій із боку Росії, які віщували б про серйозну ескалацію "протягом кількох годин чи днів".

"Однак спроба Путіна розкачати човен триватиме всю зиму. Путін сподівається, що ми злякалися і розділимося", - додав заступник міністра.

Також читайте: Білий дім не підтримав "мирний план" Маска

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
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05.10.2022 13:09
+4
Маск живет в демократической, цивилизованной, свободной стране, которая уважает международное право, границы и казалось, что он достойный человек этой страны. Но Маск как человек, как гражданин своей страны оказался полным говном.
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05.10.2022 12:51
+4
менше звертали б на Маска увагу...про нього підзабули, увага всього світу прикута до України, ось він скандалами увагу до себе привертає
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05.10.2022 12:53
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путен пєтух, он ждьот, маск торгаш, продажнік. Хз как оні здружилісь.
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05.10.2022 12:41 Відповісти
Маск, вроде, умный человек! а на 2 шага вперёд предугадать не может!
Разменяешь сейчас Украину - завтра прийдется менять Аляску, а послезавтра - свою жизнь
Короче, недальновидный баран!
и что самое удивительное, только все перестали бояться угроз питуна - появляется очередной полезный идиот, который начинает брякать, что питуна надо слушать! ато ой-ёй-ёй и иго-го-го
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05.10.2022 13:11 Відповісти
"які закликають до поділу території України"
Когда это он заклыкал?
Он сказал- я считаю,что....
А вот Ердоган,Орбан,СуньХуйвЧай
ежедневно к этому призывают через
" переговоры о мире"
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05.10.2022 12:47 Відповісти
Маск живет в демократической, цивилизованной, свободной стране, которая уважает международное право, границы и казалось, что он достойный человек этой страны. Но Маск как человек, как гражданин своей страны оказался полным говном.
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05.10.2022 12:51 Відповісти
ідіотом..веде себе, як ображена дитина - забули про маленького, ось і лізе на стілець віршики читати
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05.10.2022 12:55 Відповісти
менше звертали б на Маска увагу...про нього підзабули, увага всього світу прикута до України, ось він скандалами увагу до себе привертає
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05.10.2022 12:53 Відповісти
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05.10.2022 13:12 Відповісти
головне ОПу президента відволікати і інфу не давати
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05.10.2022 13:15 Відповісти
Сказал" Россия должна уйти с территорий, если этого хочет народ."

Маск постоянно провоцирует,привлекает к себе внимание.
Вы лучше бы своими хохлоскотами( не украинцами) занялись,которые там кацов в жопу готовы целовать
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05.10.2022 12:56 Відповісти
Генії - здебільшого з часом все більше стають ортодокси. Їх самооцінка позбавляє їх здатності переглядати свої погляди. Універсальна формула Tempora mutantur, et nos mutamur in illis / времена меняются, и мы меняемся вместе с ними суперечить їх власному досвіду в досягнені мети. Попутний вітер і хвилі технології, науково-технічного прогресу, які винесли їх на вершину слави у вузькій галузі, напевно, позбавили їх можливості більш широкого кругозору на те, що насправді відбувається в світі. "Генії досягають висот там, де це не зрозуміло усім іншим, але в питаннях, які зрозумілі усім іншим генії інколи ведуть себе як ідіоти". Не всі можуть стати Сахаровим, з його геніальною КОНВЕРГЕНЦІЄЮ. ********** "Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренние импульсы их активности трудней всего прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном итоге и гибель, и спасение цивилизации. Самое главное, неизвестное в наших прогнозах - это возможность гибели цивилизации и самого человечества в огне большой термоядерной войны. До тех пор, пока существует термоядерно-ракетное оружие и враждующие, полные недоверия государства и группы государств, эта страшная опасность является самой жестокой реальностью современности.

Но избегнув большой войны, человечество все же может погибнуть, истощив свои силы в «малых» войнах, в межнациональных и межгосударственных конфликтах, от соперничества и отсутствия согласованности в экономической сфере, в охране среды, в регулировании прироста населения, от политического авантюризма. Человечеству угрожает упадок личной и государственной морали, проявляющийся уже сейчас в глубоком распаде во многих странах основных идеалов права и законности, в потребительском эгоизме, во всеобщем росте уголовных тенденций, в ставшем международным бедствием националистическом и политическом терроризме, в разрушительном распространении алкоголизма и наркомании." Повністю https://philologist.livejournal.com/9124175.html
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05.10.2022 13:08 Відповісти
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05.10.2022 13:09 Відповісти
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05.10.2022 13:11 Відповісти
Маска обложили партнёрами той же хитрой национальности, что и путин,
некоторые с российскими корнями - видно, к нему подкатили с предложением высказаться как им надо, а они за это отблагодарят.
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05.10.2022 13:41 Відповісти
 
 